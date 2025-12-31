Chuyển động số
Cuộc sống số

Nhà tâm lý học tiết lộ điều quan trọng nhất các cặp đôi hạnh phúc luôn làm khi bắt đầu năm mới

Bảo Trân

Bảo Trân

14:20 | 31/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo Sabrina Romanoff, nhà tâm lý học lâm sàng tại New York, những cặp đôi thành công không bước sang năm mới bằng lời hứa suông hay mục tiêu mơ hồ, mà bằng một cuộc trò chuyện quan trọng, khi cả hai cùng nhìn lại, thấu hiểu và định hình tương lai của mối quan hệ.
Chương trình 'Hòa Nhạc ánh sáng ' Chào năm mới 2025' với 2.025 drone trình diễn Rực rỡ Thăng Long 2025: Chương trình nghệ thuật chào năm mới Chào năm mới 2026, VNPT siêu khuyến mại lên đến 4,2 tỷ đồng
Nhà tâm lý học tiết lộ điều quan trọng nhất các cặp đôi hạnh phúc luôn làm khi bắt đầu năm mới

Đêm giao thừa là thời điểm “chúng ta tự đánh giá lại cuộc sống của mình. Chúng ta muốn gì cho tương lai, và cả vai trò của người bạn đời trong đó.” Theo Romanoff, đây là điều quan trọng nhất mà các cặp đôi thành công thường làm để giữ cho mối quan hệ của họ bền chặt khi bước sang năm mới. Ảnh: Getty.

Theo Sabrina Romanoff, kỳ nghỉ lễ và đặc biệt là đêm giao thừa là thời điểm mang tính “bản lề” đối với các cặp đôi. Đây không chỉ là lúc khép lại một năm cũ, mà còn là cơ hội để củng cố sự gắn kết thông qua những cuộc đối thoại sâu sắc và chân thành.

“Đêm giao thừa là thời điểm chúng ta tự đánh giá lại cuộc sống của mình – chúng ta muốn gì cho tương lai, và vai trò của người bạn đời trong tương lai đó là gì,” Romanoff chia sẻ.

Một cuộc trò chuyện, hai chặng quan trọng

Theo Romanoff, điều quan trọng nhất mà các cặp đôi hạnh phúc thường làm khi bước sang năm mới thực chất chỉ xoay quanh một cuộc trò chuyện, nhưng cuộc trò chuyện ấy gồm hai phần không thể thiếu.

Phần thứ nhất: Nhìn lại năm đã qua

Các cặp đôi thành công dành thời gian cùng nhau suy ngẫm về những gì đã diễn ra trong mối quan hệ, đặc biệt là những điều đã “hoạt động tốt”. Romanoff khuyến khích các cặp đôi tìm lại những khoảnh khắc kết nối sâu sắc nhất.

“Hai bạn có bộc lộ sự yếu đuối của mình với nhau không? Có chia sẻ những nỗi sợ hãi, những điều rất riêng tư mà trước đây chưa từng nói với ai khác không?” cô đặt câu hỏi. Theo bà, chính sự chân thật và dễ tổn thương ấy là nền tảng để mối quan hệ phát triển bền vững.

Phần thứ hai: Cùng nhau hướng tới năm mới

Sau khi nhìn lại, các cặp đôi hạnh phúc cùng nhau bàn về tương lai – nhưng không phải bằng những lời phê phán hay chỉ trích. Thay vào đó, họ xem những mong muốn thay đổi như một cách củng cố mối quan hệ.

Romanoff gợi ý nên bắt đầu bằng sự trân trọng:

“Em thích khi anh làm điều này”, hoặc “Em cảm thấy gắn kết nhất với anh khi anh làm điều đó”. Cách tiếp cận này giúp đối phương cảm thấy được ghi nhận, thay vì bị đánh giá.

“Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển như thế nào?”

Theo nhà tâm lý học này, điểm mấu chốt không nằm ở việc ai đúng ai sai, mà là việc cả hai cùng nói rõ với nhau: “Đây là cách tôi muốn chúng ta cùng phát triển và thịnh vượng trong năm tới.”

Trong một thời đại mà nhiều mối quan hệ dễ bị bào mòn bởi áp lực công việc, mạng xã hội và nhịp sống nhanh, Romanoff cho rằng việc dành thời gian đối thoại có chủ đích vào thời khắc chuyển giao năm mới chính là “nghi thức tinh thần” giúp các cặp đôi hạnh phúc duy trì sự gắn kết lâu dài.

Bởi đôi khi, để bắt đầu một năm mới tốt đẹp hơn, điều cần thiết nhất không phải là thay đổi quá nhiều – mà là hiểu nhau sâu hơn.

Sabrina Romanoff là nhà tâm lý học lâm sàng tại New York và cũng là chuyên gia về các mối quan hệ cho ứng dụng hẹn hò Hily.
cặp đôi hạnh phúc mối quan hệ bền chặt bắt đầu năm mới tâm lý học tình yêu giao tiếp trong tình yêu đêm giao thừa Sabrina Romanoff bí quyết tình cảm

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chung kết cuộc thi nhiếp ảnh

Chung kết cuộc thi nhiếp ảnh 'Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2025'

Cuộc sống số
Chung kết cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2025” vinh danh những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc.
Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam chính thức ra mắt

Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam chính thức ra mắt

Cuộc sống số
Trong khuôn khổ của Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng - Bạc - Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025, Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam đã chính thức ra mắt.
Trung tâm Giải trí Mega FuniFun! chính thức ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Giải trí Mega FuniFun! chính thức ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cuộc sống số
FuniFun! – thương hiệu giải trí trải nghiệm thuộc Tập đoàn Blue Origin chính thức khai trương Trung tâm Giải trí Mega đầu tiên tại Việt Nam với ba khu chủ đề bao gồm: Trung tâm Trò chơi Tương tác, Khu Trò chơi Arcade Công nghệ và Khu Phức hợp Trò chơi Máy Gắp (IP).
Hàn Quốc tôn vinh đối tác du lịch Việt Nam tại sự kiện Korea Travel Night 2025

Hàn Quốc tôn vinh đối tác du lịch Việt Nam tại sự kiện Korea Travel Night 2025

Cuộc sống số
Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam vừa tổ chức sự kiện "Korea Travel Night 2025 – Đêm Du lịch Hàn Quốc 2025" nhằm tri ân, vinh danh các đối tác lữ hành, doanh nghiệp du lịch có đóng góp nổi bật cho sự tăng trưởng của du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam trong năm 2025.
Thanh niên, cán bộ Đoàn tiên phong bảo vệ môi trường từ xử lý chất thải nông nghiệp

Thanh niên, cán bộ Đoàn tiên phong bảo vệ môi trường từ xử lý chất thải nông nghiệp

Cuộc sống số
Trước áp lực ngày càng gia tăng từ lượng chất thải nông nghiệp phát sinh, thanh niên và cán bộ Đoàn được xác định là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong bảo vệ môi trường, thúc đẩy tái chế rác thải nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xanh và nâng cao chất lượng sống bền vững cho cộng đồng.
Xem thêm

Đọc nhiều

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
17°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 33°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
33°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
23°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
20°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
27°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
15°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
20°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
20°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
14°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
14°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
15°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
21°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 28°C
mây cụm
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,080 ▼190K 15,280 ▼190K
Miếng SJC Nghệ An 15,080 ▼190K 15,280 ▼190K
Miếng SJC Thái Bình 15,080 ▼190K 15,280 ▼190K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,200 15,500
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,200 15,500
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,200 15,500
NL 99.99 14,600 ▲120K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,600 ▲120K
Trang sức 99.9 14,790 15,390
Trang sức 99.99 14,800 15,400
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,508 ▼19K 15,282 ▼190K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,508 ▼19K 15,283 ▼190K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,459 ▼19K 1,489 ▼19K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,459 ▼19K 149 ▼1360K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▼19K 1,474 ▼19K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,441 ▼1881K 145,941 ▼1881K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,211 ▼1425K 110,711 ▼1425K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,892 ▼1292K 100,392 ▼1292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,573 ▼1159K 90,073 ▼1159K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,593 ▼1108K 86,093 ▼1108K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,122 ▼792K 61,622 ▼792K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17040 17311 17891
CAD 18640 18918 19538
CHF 32479 32863 33515
CNY 0 3470 3830
EUR 30210 30484 31512
GBP 34553 34945 35889
HKD 0 3247 3448
JPY 161 165 171
KRW 0 17 19
NZD 0 14848 15435
SGD 19907 20189 20714
THB 747 811 864
USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
USD (50,100) 26091 26110 26377
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,077 26,077 26,377
USD(1-2-5) 25,034 - -
USD(10-20) 25,034 - -
EUR 30,411 30,435 31,690
JPY 164.75 165.05 172.46
GBP 34,922 35,017 35,957
AUD 17,320 17,383 17,892
CAD 18,848 18,909 19,509
CHF 32,836 32,938 33,714
SGD 20,053 20,115 20,796
CNY - 3,702 3,812
HKD 3,320 3,330 3,423
KRW 16.88 17.6 18.95
THB 798.04 807.9 862.6
NZD 14,897 15,035 15,435
SEK - 2,811 2,902
DKK - 4,068 4,198
NOK - 2,572 2,656
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,066.18 - 6,828.56
TWD 759.05 - 916.7
SAR - 6,896.03 7,240.85
KWD - 83,131 88,234
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,075 26,077 26,377
EUR 30,275 30,397 31,566
GBP 34,737 34,877 35,872
HKD 3,307 3,320 3,433
CHF 32,596 32,727 33,660
JPY 164.01 164.67 172.07
AUD 17,253 17,322 17,893
SGD 20,096 20,177 20,757
THB 813 816 854
CAD 18,831 18,907 19,494
NZD 14,955 15,483
KRW 17.50 19.18
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26085 26085 26377
AUD 17211 17311 18239
CAD 18819 18919 19931
CHF 32729 32759 34345
CNY 0 3720.8 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30383 30413 32141
GBP 34851 34901 36669
HKD 0 3390 0
JPY 164.3 164.8 175.31
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.6 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14948 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20053 20183 20914
THB 0 777.2 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15080000 15080000 15280000
SBJ 13000000 13000000 15280000
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,107 26,157 26,377
USD20 26,107 26,157 26,377
USD1 26,107 26,157 26,377
AUD 17,266 17,366 18,481
EUR 30,533 30,533 31,948
CAD 18,775 18,875 20,183
SGD 20,147 20,297 20,857
JPY 164.75 166.25 170.83
GBP 34,950 35,100 35,880
XAU 15,238,000 0 15,442,000
CNY 0 3,610 0
THB 0 813 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 31/12/2025 14:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F

Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Apple và canh bạc Siri AI: Cơ hội cuối để kéo người dùng iPhone cũ nâng cấp

Apple và canh bạc Siri AI: Cơ hội cuối để kéo người dùng iPhone cũ nâng cấp

Trung Quốc siết chặt chatbot AI vì nguy cơ tác động cảm xúc người dùng

Trung Quốc siết chặt chatbot AI vì nguy cơ tác động cảm xúc người dùng

Trí tuệ nhân tạo và thách thức không của riêng ai

Trí tuệ nhân tạo và thách thức không của riêng ai

5 xu hướng lớn dự kiến định hình ngành du lịch toàn cầu năm 2026

5 xu hướng lớn dự kiến định hình ngành du lịch toàn cầu năm 2026

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đại học Ngân hàng TP.HCM đưa Esports vào chương trình giáo dục thể chất

Đại học Ngân hàng TP.HCM đưa Esports vào chương trình giáo dục thể chất

Lắng nghe chia sẻ của chuyên gia y tế và thể thao để sống khỏe một cách chủ động

Lắng nghe chia sẻ của chuyên gia y tế và thể thao để sống khỏe một cách chủ động

Hóa giải rác thải điện tử bằng tư duy thiết kế xanh

Hóa giải rác thải điện tử bằng tư duy thiết kế xanh

Phát động Chương trình đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026

Phát động Chương trình đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Fed chia rẽ sâu sắc về cắt giảm lãi suất tháng 12, lo ngại lạm phát vẫn đè nặng

Fed chia rẽ sâu sắc về cắt giảm lãi suất tháng 12, lo ngại lạm phát vẫn đè nặng

Chiến lược dài hạn của Novo Nordisk với thuốc giảm cân: Giới khoa học lạc quan, Phố Wall thiếu kiên nhẫn

Chiến lược dài hạn của Novo Nordisk với thuốc giảm cân: Giới khoa học lạc quan, Phố Wall thiếu kiên nhẫn

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm ngày áp chót năm, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm ngày áp chót năm, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực

TikTok Shop tôn vinh văn hóa Việt qua thương mại Tết

TikTok Shop tôn vinh văn hóa Việt qua thương mại Tết

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Tiếp thêm sức sống mới cho làng nghề bằng câu chuyện của thế hệ trẻ

Tiếp thêm sức sống mới cho làng nghề bằng câu chuyện của thế hệ trẻ

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh với những nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông quốc gia

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh với những nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông quốc gia

HANDICO đóng góp 1.200 tỷ đồng ngân sách, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô

HANDICO đóng góp 1.200 tỷ đồng ngân sách, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Đại học Ngân hàng TP.HCM đưa Esports vào chương trình giáo dục thể chất

Đại học Ngân hàng TP.HCM đưa Esports vào chương trình giáo dục thể chất

ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu

LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026