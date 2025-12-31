Nhà tâm lý học tiết lộ điều quan trọng nhất các cặp đôi hạnh phúc luôn làm khi bắt đầu năm mới

Đêm giao thừa là thời điểm “chúng ta tự đánh giá lại cuộc sống của mình. Chúng ta muốn gì cho tương lai, và cả vai trò của người bạn đời trong đó.” Theo Romanoff, đây là điều quan trọng nhất mà các cặp đôi thành công thường làm để giữ cho mối quan hệ của họ bền chặt khi bước sang năm mới. Ảnh: Getty.

Theo Sabrina Romanoff, kỳ nghỉ lễ và đặc biệt là đêm giao thừa là thời điểm mang tính “bản lề” đối với các cặp đôi. Đây không chỉ là lúc khép lại một năm cũ, mà còn là cơ hội để củng cố sự gắn kết thông qua những cuộc đối thoại sâu sắc và chân thành.

“Đêm giao thừa là thời điểm chúng ta tự đánh giá lại cuộc sống của mình – chúng ta muốn gì cho tương lai, và vai trò của người bạn đời trong tương lai đó là gì,” Romanoff chia sẻ.

Một cuộc trò chuyện, hai chặng quan trọng

Theo Romanoff, điều quan trọng nhất mà các cặp đôi hạnh phúc thường làm khi bước sang năm mới thực chất chỉ xoay quanh một cuộc trò chuyện, nhưng cuộc trò chuyện ấy gồm hai phần không thể thiếu.

Phần thứ nhất: Nhìn lại năm đã qua

Các cặp đôi thành công dành thời gian cùng nhau suy ngẫm về những gì đã diễn ra trong mối quan hệ, đặc biệt là những điều đã “hoạt động tốt”. Romanoff khuyến khích các cặp đôi tìm lại những khoảnh khắc kết nối sâu sắc nhất.

“Hai bạn có bộc lộ sự yếu đuối của mình với nhau không? Có chia sẻ những nỗi sợ hãi, những điều rất riêng tư mà trước đây chưa từng nói với ai khác không?” cô đặt câu hỏi. Theo bà, chính sự chân thật và dễ tổn thương ấy là nền tảng để mối quan hệ phát triển bền vững.

Phần thứ hai: Cùng nhau hướng tới năm mới

Sau khi nhìn lại, các cặp đôi hạnh phúc cùng nhau bàn về tương lai – nhưng không phải bằng những lời phê phán hay chỉ trích. Thay vào đó, họ xem những mong muốn thay đổi như một cách củng cố mối quan hệ.

Romanoff gợi ý nên bắt đầu bằng sự trân trọng:

“Em thích khi anh làm điều này”, hoặc “Em cảm thấy gắn kết nhất với anh khi anh làm điều đó”. Cách tiếp cận này giúp đối phương cảm thấy được ghi nhận, thay vì bị đánh giá.

“Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển như thế nào?”

Theo nhà tâm lý học này, điểm mấu chốt không nằm ở việc ai đúng ai sai, mà là việc cả hai cùng nói rõ với nhau: “Đây là cách tôi muốn chúng ta cùng phát triển và thịnh vượng trong năm tới.”

Trong một thời đại mà nhiều mối quan hệ dễ bị bào mòn bởi áp lực công việc, mạng xã hội và nhịp sống nhanh, Romanoff cho rằng việc dành thời gian đối thoại có chủ đích vào thời khắc chuyển giao năm mới chính là “nghi thức tinh thần” giúp các cặp đôi hạnh phúc duy trì sự gắn kết lâu dài.

Bởi đôi khi, để bắt đầu một năm mới tốt đẹp hơn, điều cần thiết nhất không phải là thay đổi quá nhiều – mà là hiểu nhau sâu hơn.