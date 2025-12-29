5 xu hướng lớn dự kiến định hình ngành du lịch toàn cầu năm 2026

CNBC đã phân tích 25 báo cáo du lịch cuối năm và xác định năm xu hướng lớn nhất sẽ định hình năm tới.

1. “Người chống du lịch đại trà” lên ngôi

Du khách ngày càng né tránh mùa cao điểm và các điểm đến quá tải để tìm kiếm trải nghiệm bản địa sâu sắc hơn, đồng thời giảm tác động tiêu cực lên môi trường và cộng đồng địa phương.

Theo Luxe Report 2026 của Virtuoso, 45% chuyên viên tư vấn du lịch cho biết khách hàng điều chỉnh kế hoạch do biến đổi khí hậu. Trong đó, 76% ưu tiên du lịch mùa thấp điểm hoặc trái mùa, còn 75% lựa chọn điểm đến có thời tiết ôn hòa.

Xu hướng này thúc đẩy sự trỗi dậy của các “thành phố thứ cấp” – những điểm đến nằm ngoài các trung tâm du lịch lớn nhưng mang lại trải nghiệm chân thực hơn. Agoda cho biết, lượng tìm kiếm chỗ ở tại các điểm đến thứ cấp ở châu Á tăng nhanh hơn 15% so với các điểm đến truyền thống.

Nhiều chính phủ cũng đang chủ động chuyển hướng dòng khách. Indonesia triển khai chiến lược “Du lịch 5.0” nhằm phát triển năm điểm đến thay thế Bali, trong khi Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch khuyến khích du khách rời Tokyo để khám phá các vùng địa phương.

2. Kỳ nghỉ “thanh lọc quyết định”

Thay vì tự lên kế hoạch chi tiết, ngày càng nhiều du khách lựa chọn các gói dịch vụ trọn gói, nơi mọi quyết định đã được chuẩn bị sẵn.

Theo Lemongrass Marketing, tình trạng quá tải nhận thức khiến du khách muốn “ủy quyền” việc lựa chọn cho các thương hiệu mà họ tin tưởng. “Du lịch không cần đưa ra quyết định đang trở thành kỳ vọng cốt lõi, đặc biệt với những người bận rộn và chịu nhiều áp lực”, bà Tara Schwenk, Giám đốc chiến lược số của Lemongrass Marketing, nhận định.

Xu hướng này đặc biệt rõ nét ở phân khúc cao cấp, nơi các hành trình được tuyển chọn kỹ lưỡng, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn chuyến đi mà không phải lo lắng về chi phí phát sinh hay hậu cần.

3. Du lịch chăm sóc sức khỏe vượt ra khỏi khuôn khổ spa

Du lịch chăm sóc sức khỏe đang chuyển mình từ các liệu trình spa ngắn hạn sang những chương trình dài hơi, dựa trên khoa học và sức khỏe tinh thần.

Các sản phẩm phổ biến gồm chương trình Ayurveda tại Ấn Độ, kỳ nghỉ kết hợp yoga và lướt sóng ở Costa Rica, hay các khóa tu thiền tĩnh lặng tại Canada. Theo Virtuoso, nhiều du khách xem đây là khoản đầu tư dài hạn cho sức khỏe.

Xu hướng này không còn giới hạn ở nhóm khách giàu có. Từ du lịch thiên nhiên tiết kiệm đến phân khúc “giàu nhưng khỏe”, du lịch chăm sóc sức khỏe đang thu hút cả người trẻ lẫn người lớn tuổi, người đi một mình lẫn các cặp đôi.

4. Du lịch hoài niệm: Trở về ký ức cũ

Du khách trẻ tuổi ngày càng tìm kiếm những chuyến đi gợi lại ký ức tuổi thơ. Báo cáo của Contiki cho thấy, gần 80% người Mỹ dưới 35 tuổi từng hoặc muốn tái hiện một chuyến đi thời thơ ấu.

Song song đó, những người mới nghỉ hưu, đặc biệt là thế hệ X đang tận hưởng “năm nghỉ hưu vàng” bằng các chuyến đi dài ngày, mạo hiểm và linh hoạt hơn so với thế hệ trước, theo The Future Laboratory.

Khoảng 25% người về hưu đã đi du lịch trong một năm hoặc đang cân nhắc điều này, cho thấy du lịch không còn là đặc quyền của tuổi trẻ mà trở thành lựa chọn xuyên suốt vòng đời.

5. Trí tuệ nhân tạo trở thành “hệ điều hành” của khách sạn

AI không chỉ hỗ trợ du khách đặt chuyến đi mà còn đang tái định nghĩa cách khách sạn phục vụ khách hàng.

Theo Oracle Hospitality, năm 2026 sẽ là bước ngoặt khi các khách sạn chuyển từ phản ứng sang dự đoán nhu cầu của khách thông qua trí tuệ nhân tạo. Một số khách sạn đã cho phép khách cá nhân hóa chi tiết phòng ở, từ rèm chắn sáng đến thiết bị tập luyện.

Amadeus nhận định, trong tương lai gần, cá nhân hóa bằng AI sẽ không còn là lựa chọn bổ sung mà trở thành tiêu chuẩn mặc định trong ngành khách sạn.