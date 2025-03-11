Du khách Việt quan tâm đến Du lịch bền vững nhất khu vực

Đứng đầu bảng xếp hạng là Philippines với 86% ưu tiên tính bền vững cho chuyến du lịch năm 2025, kế đến lần lượt là Ấn Độ với 82%, Đài Loan với 80% và Malaysia với 80%.

Việt Nam thuộc top 5 khu vực, khẳng định yếu tố bền vững đóng vai trò quan trọng trong quyết định du lịch năm 2025

Khảo sát được thực hiện với hơn 6.000 người tham gia tại 11 thị trường châu Á, cho thấy sự dịch chuyển trong du lịch bền vững tại khu vực khi loại hình du lịch trải nghiệm chân thực, du lịch có mục đích và du lịch mùa thấp điểm ngày càng được ưa chuộng.

Báo cáo cho thấy, du khách Việt Nam ngày càng bị thu hút bởi những trải nghiệm du lịch chân thực và mong muốn góp phần tích cực vào sự phát triển của cộng đồng địa phương. Cụ thể, có đến 27% người tham gia ưu tiên lựa chọn các chuyến đi trải nghiệm văn hóa bản địa, trong khi 19% mong muốn đóng góp kinh tế địa phương. Xu hướng này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ du lịch nghỉ dưỡng đơn thuần sang những hành trình mang lại nhiều tác động tích cực và ý nghĩa hơn.

Với mong muốn làm giảm tác động đến môi trường, 22% du khách Việt Nam lựa chọn du lịch vào mùa thấp điểm để hạn chế tình trạng đông đúc quá tải tại các điểm đến, 21% lựa chọn các cơ sở lưu trú đạt chứng nhận bền vững và 15% du khách chủ động mang theo các vật dụng tái sử dụng như bình nước và túi vải nhằm giảm thiểu rác thải ra môi trường.

“Tính bền vững hiện trở thành mối quan tâm hàng đầu của du khách Việt Nam. Chương trình Ưu đãi Sinh thái của Agoda được thiết kế nhằm khuyến khích du khách đưa ra những lựa chọn bền vững khi lên kế hoạch du lịch. Với mỗi lượt đặt phòng tại các khách sạn tham gia chương trình, Agoda sẽ đóng góp 1 USD vào các dự án bảo tồn địa phương. Điều này giúp du khách tiết kiệm chi phí, đồng thời chung tay bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa của các điểm đến cho các thế hệ tương lai.” Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Agoda Việt Nam, chia sẻ.

Được biết, chương trình Ưu đãi Sinh thái của Agoda triển khai trong năm 2025 sẽ tiếp tục mang đến cho du khách mức giảm giá hấp dẫn lên đến 15% tại các khách sạn tham gia chương trình tại 10 quốc gia châu Á. Năm 2025 cũng đánh dấu năm đầu tiên Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia chương trình, mở rộng phạm vi chương trình tạo điều kiện để du khách tham gia đóng góp nhiều hơn. Quỹ chương trình Ưu đãi Sinh thái của Agoda sẽ hỗ trợ cho các dự án bảo tồn của WWF nhằm bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn các hệ sinh thái quan trọng trên khắp châu Á.

