Du khách Việt đi đâu Tết này?

Cụ thể, lượng tìm kiếm của du khách tại Việt Nam trong giai đoạn tháng 10 và tháng 11 năm 2025 cho các ngày nhận phòng từ 14 đến 22 tháng 02 năm 2026 cho thấy mức độ quan tâm dành cho du lịch trong nước và quốc tế dịp Tết 2026 đều tăng so với mùa Tết năm trước. Đặc biệt, du lịch nội địa đóng góp chủ đạo cho đà tăng trưởng mùa Tết này, với mức tăng gần 22%. Trong khi đó, nhu cầu du lịch nước ngoài chỉ tăng nhẹ, đạt 7%.

Chi tiết báo cáo Xu hướng du lịch 2026 của Agoda, cho thấy 50% người Việt tham gia khảo sát dự định lên kế hoạch du lịch trong nước vào năm nay. Với kỳ nghỉ Tết kéo dài chín ngày liên tiếp cùng thói quen sử dụng phép năm để tăng thêm thời gian nghỉ, đây là cơ hội lý tưởng cho các gia đình Việt Nam tái kết nối, thư giãn và khám phá các điểm đến trên cả nước, thay vì bận tâm đến các thủ tục phức tạp khi du lịch quốc tế.

Đà Lạt, Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng của du khách Việt ( Nguồn ảnh: Pixabay | Do Binh Phan)

Cũng theo Agoda, nhờ thời tiết mát mẻ và không khí lễ hội ngập tràn, Đà Lạt tiếp tục giữ vị trí điểm đến nội địa được quan tâm nhất mùa Tết Nguyên đán 2026, với lượng tìm kiếm tăng 44%. Vượt qua Nha Trang, Phú Quốc giữ vị trí nhì bảng với mức tăng 41%, thu hút những du khách mong muốn đón ánh nắng mặt trời, yêu thích biển và các khu nghỉ dưỡng với nhiều hoạt động dành cho gia đình. Góp mặt lần lượt ở hạng ba và tư là Nha Trang và Đà Nẵng, cả hai thành phố đều nổi tiếng với đường bờ biển tuyệt đẹp cùng đa dạng hoạt động vui chơi giải trí. Vũng Tàu khép lại ở vị trí top 5 với mức tăng 31%, tiếp tục là điểm đến nghỉ ngơi thuận tiện cho người dân TP.HCM muốn du lịch ngắn ngày.

Bangkok, Thái Lan trở thành điểm xuất ngoại lý tưởng của du khách Việt (Nguồn ảnh: Pixabay | tawatchai07)

Với những du khách xuất ngoại, Bangkok tiếp tục trở thành điểm dến hấp dẫn khi là điểm đến nước ngoài được du khách Việt yêu thích nhiều nhất dịp Tết Nguyên đán năm nay. Nổi bật trong danh sách là Singapore ở vị trí số 2 với mức tăng 25% về mức độ quan tâm du lịch. Hơn hết, quốc gia này đã soán ngôi Tokyo, thành phố hiện đang xếp hạng ba trong danh sách. Trong khi đó, Hong Kong tạo được dấu ấn ở vị trí thứ tư khi ghi nhận mức độ quan tâm du lịch tăng 46%. Bali hoàn thành danh sách top năm, tiếp tục khẳng định danh tiếng là một điểm nghỉ dưỡng thư thái và giàu bản sắc văn hóa.

Chia sẻ về xu hướng có nhiều thay đổi này, ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, nhận định: “Với du khách Việt Nam, Tết là một trong những thời điểm ý nghĩa nhất trong năm. Năm nay, với kỳ nghỉ đặc biệt dài đã mang đến cơ hội lý tưởng để gia đình và bạn bè bắt đầu những hành trình mới, dù là khám phá vẻ đẹp Việt Nam hay trải nghiệm các điểm đến quốc tế. Hưởng ứng tinh thần đó và thông qua nền tảng tiện lợi cùng đa dạng lựa chọn về lưu trú, chuyến bay và hoạt động, Agoda góp phần giúp du khách tận hưởng kỳ nghỉ Tết trọn vẹn và đáng nhớ.”