Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước trình quốc thư tại Phủ Chủ tịch

17:48 | 18/03/2026
Sáng 18/3/2026, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Touch Pharat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út Thamer Mohammed Al-Gosaibi và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng đồng Dominica Jean-Francois Harvey nhân dịp trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Chiều 16/1/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định bổ nhiệm 16 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt ...
Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ký và đăng cai Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng của Liên hợp quốc, ...
Sáng ngày 15/3/2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu ...

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng các Đại sứ nhận nhiệm vụ, bày tỏ tin tưởng rằng với kinh nghiệm và nỗ lực, các ngài sẽ có nhiều đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Tiếp Đại sứ Campuchia Touch Pharat, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống đoàn kết, gắn bó. Gần 60 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967), hai nước luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với Campuchia cũng như quan hệ đoàn kết ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Campuchia là Touch Pharat trình quốc thư

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hạ tầng, tài chính và chuỗi cung ứng, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao, hai nước cần phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao các chuyến thăm và cuộc gặp cấp cao gần đây giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, coi đó là nền tảng quan trọng để tiếp tục củng cố quan hệ trong thời gian tới. Đại sứ Touch Pharat cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo nhân lực, cấp học bổng cho sinh viên Campuchia và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Tiếp Đại sứ Ả-rập Xê-út Thamer Mohammed Al-Gosaibi, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và vị thế của Ả-rập Xê-út tại khu vực Trung Đông, thế giới Arab và Hồi giáo. Trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, Việt Nam mong muốn hòa bình và ổn định sớm được khôi phục. Chủ tịch nước cảm ơn Ả-rập Xê-út đã hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong quá trình sơ tán, quá cảnh.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp nhận quốc thư của Đại sứ Ả-rập Xê-út tại Việt Nam

Chủ tịch nước đề nghị hai nước sớm nâng cấp quan hệ, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Về kinh tế, hai bên cần tận dụng thế mạnh bổ trợ, thúc đẩy mở cửa thị trường, tăng cường thương mại và đầu tư. Đặc biệt, với lợi thế về cảng biển và logistics, Việt Nam có thể phối hợp nghiên cứu xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược phục vụ khu vực Đông Nam Á. Việt Nam cũng sẵn sàng phối hợp với Ả-rập Xê-út trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và tái thiết tại khu vực, trong đó có Dải Gaza. Đại sứ Thamer Mohammed Al-Gosaibi cam kết thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực Halal cùng các lĩnh vực tiềm năng khác.

Tiếp Đại sứ Dominica Jean-Francois Harvey, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam coi trọng vai trò và vị thế của Dominica tại khu vực Caribe và Mỹ Latinh. Hai bên cần tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng thời nâng cao kim ngạch thương mại hiện còn khiêm tốn.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Dominica là Jean-Francois Harvey trình quốc thư

Chủ tịch nước đề nghị Dominica hỗ trợ Việt Nam tăng cường quan hệ với Cộng đồng các quốc gia Caribe (CARICOM), đồng thời sớm xây dựng khung khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương. Đại sứ Jean-Francois Harvey bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ, khẳng định Chính phủ Dominica coi trọng quan hệ với Việt Nam và cam kết thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Campuchia Touch Sopharath và các đại biểu tại buổi lễ. Nguồn ảnh: Nhân Dân

Buổi tiếp diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa của Việt Nam, góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các đối tác quốc tế, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường Phủ Chủ tịch Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại sứ Campuchia Touch Pharat Đại sứ Dominica Jean-Francois Đại sứ Ả-rập Xê-út Thamer Mohammed Al-Gosaibi quốc thư trình quốc thư nhận nhiệm vụ

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu và cử tri Hà Nội tham gia ngày hội bầu cử

Chủ tịch nước Lương Cường chúc tết Xuân Bính Ngọ 2026

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm 16 Đại sứ nhiệm kỳ 2025 - 2028

