Kinh tế số
Thương mại điện tử

GameStop muốn mua eBay 55,5 tỷ USD dù vốn hóa nhỏ hơn gấp 4 lần

Thế Kiên

Thế Kiên

17:05 | 04/05/2026
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CEO Ryan Cohen đề nghị mua lại eBay với giá 125 USD mỗi cổ phiếu, tổng giá trị 55,5 tỷ USD, dù vốn hóa GameStop chỉ khoảng hơn11 tỷ USD trước khi thông tin được công bố. Khoản vay 20 tỷ USD từ ngân hàng, 9,4 tỷ USD tiền mặt và phần còn lại thanh toán bằng cổ phiếu là cấu trúc tài chính đứng sau tham vọng đó.
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Bật mí lời đề nghị 56 tỷ đô la mua lại eBay nhằm cạnh tranh với Amazon
GameStop đề nghị mua eBay giá 56 tỷ USD.

Trong lịch sử các thương vụ mua lại lớn, hiếm khi bên mua lại nhỏ hơn mục tiêu đến bốn lần. GameStop, công ty bán lẻ trò chơi điện tử từng được biết đến nhiều hơn với tư cách cổ phiếu meme năm 2021 hơn là một "tay chơi" thương mại điện tử nghiêm túc, vừa đưa ra đề nghị thâu tóm eBay với định giá 55,5 tỷ USD.

Có thể thấy, đằng sau con số đó là một tính toán chiến lược mà CEO Ryan Cohen đặt cược toàn bộ tương lai của công ty: nếu eBay được tái cấu trúc đúng hướng và 1.600 cửa hàng vật lý của GameStop trở thành hạ tầng hỗ trợ cho nền tảng số, tổ hợp mới có thể tạo ra đối trọng thực sự với Amazon trong phân khúc thương mại điện tử hàng đã qua sử dụng và hàng ngách, nơi Amazon chưa thống trị tuyệt đối.

GameStop cho biết đã đưa ra mức giá 125 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn khoảng 20% so với giá đóng cửa gần nhất của eBay. Tuy nhiên, giá cổ phiếu eBay sau thông tin này chỉ tăng lên khoảng 118 USD, thấp hơn đề nghị mua lại, phản ánh sự hoài nghi từ nhà đầu tư.

Một trong những vấn đề lớn nhất của thương vụ là sự chênh lệch quy mô. Trước khi thông tin được công bố, vốn hóa thị trường của GameStop chỉ khoảng 11-12 tỷ USD, trong khi eBay lớn gấp gần bốn lần.

GameStop cho biết họ đã chuẩn bị khoản vay lên tới 20 tỷ USD từ ngân hàng và có khoảng 9,4 tỷ USD tiền mặt. Phần còn lại sẽ được thanh toán bằng cổ phiếu. Cấu trúc tài chính này cho thấy mức độ rủi ro cao nếu thương vụ không đạt được hiệu quả kỳ vọng.

Chiến lược phía sau thương vụ

CEO Ryan Cohen tin rằng eBay có thể trở thành nền tảng thương mại điện tử quy mô hàng trăm tỷ USD nếu được tái cấu trúc đúng hướng. Ông đề xuất cắt giảm mạnh chi phí, đặc biệt là ngân sách marketing, vốn đạt 2,4 tỷ USD trong năm tài chính gần nhất.

GameStop cũng muốn tận dụng mạng lưới khoảng 1.600 cửa hàng vật lý tại Mỹ để hỗ trợ hoạt động của eBay, bao gồm xác thực hàng hóa, xử lý đơn hàng và giao dịch trực tuyến. Đây là cách tiếp cận kết hợp giữa bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử.

Dù đề nghị có mức giá cao hơn thị trường, giới đầu tư vẫn nghi ngờ khả năng thương vụ thành công. Nguyên nhân đến từ việc GameStop là bên mua nhỏ hơn nhiều so với mục tiêu, điều hiếm gặp trong các thương vụ M&A quy mô lớn.

Ngoài ra, eBay cũng đang đối mặt với xu hướng suy giảm. Tổng giá trị giao dịch trên nền tảng đã giảm từ 100 tỷ USD năm 2020 xuống còn 79,6 tỷ USD năm 2025, cho thấy khó khăn trong việc giữ chân người dùng.

Hàm ý với thị trường thương mại điện tử

Thương vụ nếu xảy ra sẽ tạo ra một mô hình mới, kết hợp nền tảng số với hệ thống bán lẻ vật lý. Tuy nhiên, khả năng thực thi vẫn là dấu hỏi lớn.

Ở góc độ thị trường, động thái này phản ánh xu hướng các doanh nghiệp tìm cách tái cấu trúc để cạnh tranh với những nền tảng thống trị như Amazon. Nó cũng cho thấy thương mại điện tử đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn, nơi quy mô và hiệu quả vận hành trở thành yếu tố sống còn.

GameStop là ai?

GameStop từng nổi lên như một “cổ phiếu meme” năm 2021 khi giá tăng mạnh nhờ nhà đầu tư cá nhân. Công ty sau đó chuyển hướng sang thương mại điện tử nhưng vẫn gặp nhiều thách thức trong tăng trưởng.
mua lại Thương mại Điện tử amazon eBay GameStop

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026