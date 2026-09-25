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TikTok Food Fest trở lại, quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành

Hồng Nhung

Hồng Nhung

18:57 | 25/09/2026
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Trong đó có hơn 30 thương hiệu F&B mở gian hàng ẩm thực, cùng phiên Mega LIVE kéo dài suốt 12 giờ và 2 đêm nhạc hội với 24 nghệ sĩ tham gia trong hai ngày 25-26/09.
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Được biết, TikTok Food Fest 2026 thừa hưởng từ sự thành công của TikTok Food Fest 2025, nơi đã ghi nhận hơn 9,3 triệu nội dung liên quan đến ẩm thực được đăng tải trên nền tảng.

TikTok Food Fest trở lại, quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành
TikTok Food Fest 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/09 tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh)

Và ở lần trở lại này, TikTok Food Fest 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/09 tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh), với chủ đề “Food as a Love Language" đã thu hút hơn 40 thương hiệu đồng hành, cùng hàng trăm nhà sáng tạo nội dung và chuỗi hoạt động trải nghiệm trực tuyến lẫn trực tiếp. Sự kiện đồng thời đưa cộng đồng yêu ẩm thực trên TikTok đến gần nhau hơn thông qua những sở thích ăn uống, câu chuyện và trải nghiệm được chia sẻ.

Chủ đề “Food as a Love Language" được lấy cảm hứng từ cách người Việt Nam gửi gắm sự yêu thương và quan tâm qua những câu hỏi quen thuộc như “Ăn cơm chưa?” “Ăn uống có đầy đủ không?”… Có thể thấy, ẩm thực không đơn giản là để thưởng thức đồ ăn thức uống, mà còn là cách con người thể hiện tình cảm, chia sẻ câu chuyện và kết nối với nhau.

TikTok Food Fest trở lại, quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành
TikTok Food Fest trở lại, quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành
TikTok Food Fest trở lại, quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành

TikTok Food Fest quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành

Trên tinh thần đó, TikTok Food Fest 2026 đã khởi động chuỗi University Tour tại 5 trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh và hoạt động Taste Match (Truy tìm “đồng ăn”) nhằm đưa tinh thần “Food as a Love Language” đến gần hơn với cộng đồng người trẻ.

Nếu University Tour mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực, tương tác và kết nối ngay tại khuôn viên trường học, thì Taste Match mở rộng hành trình này trên nền tảng thông qua Playful Match, bài trắc nghiệm giúp người dùng khám phá “tính cách ẩm thực” và tìm những “đồng ăn” cùng gu. Từ những kết nối trực tuyến đó, chương trình tiếp tục với hoạt động Real Match tại sự kiện chính, tạo cơ hội để người tham gia gặp gỡ ngoài đời thực, cùng trò chuyện và trải nghiệm ẩm thực.

TikTok Food Fest trở lại, quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành
TikTok Food Fest trở lại, quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành
TikTok Food Fest trở lại, quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành

Một trong những điểm nhấn của sự kiện năm nay là phiên Mega LIVE TikTok Food Fest kéo dài 12 giờ vào ngày 25/09 cùng nhà sáng tạo Khuyến Dương (@khuyenduong299)

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, người tham dự có thể khám phá hơn 40 thương hiệu, gồm 30 thương hiệu F&B đồng hành mở gian hàng và mang đến trải nghiệm ẩm thực cực kỳ ấn tượng. Một trong những điểm nhấn của sự kiện năm nay là phiên Mega LIVE TikTok Food Fest kéo dài 12 giờ vào ngày 25/09 cùng nhà sáng tạo Khuyến Dương (@khuyenduong299) với nhiều ưu đãi đặc biệt từ hơn 30 thương hiệu F&B trong và ngoài nước. Hoạt động này đã đưa không khí tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn đến gần hơn với cộng đồng trực tuyến, giúp kết nối trải nghiệm liền mạch tại sự kiện với hành trình khám phá và mua sắm trên nền tảng.

Đáng chú ý, sự kiện còn tổ chức Đêm nhạc hội mang màu sắc riêng, với tổng cộng 24 nghệ sĩ góp mặt trong hai ngày sự kiện. Trong đó, đêm nhạc 25/9 mang chủ đề “Tiếng Thương”, với những giai điệu indie nhẹ nhàng, giàu cảm xúc qua phần trình diễn của Da LAB, Suboi, 14 Casper & Bon Nghiêm, Minh Tốc & Lam, The Mèo, AEONUS và KHÔI. Và đêm ngày 26/9, với chủ đề đêm nhạc “Tiếng Yêu” tạo nên không khí sôi động hơn với sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Phương Ly, Kim Long, LyHan, Yeolan và Bùi Xuân Hạnh.

TikTok Food Fest trở lại, quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành
Đêm Đại nhạc hội có sự tham gia của 24 nghệ sĩ trong hai ngày diễn ra sự kiện

Đồng hành cùng TikTok Food Fest 2026 trong vai trò Đại sứ chiến dịch là Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut (@finalemook). Với sức ảnh hưởng của mình trong khu vực, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut sẽ góp phần đưa thông điệp của chương trình đến gần hơn với cộng đồng quốc tế và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, qua đó mở rộng câu chuyện về ẩm thực như một ngôn ngữ chung có thể kết nối con người vượt qua khác biệt văn hóa.

Bên cạnh đó, chiến dịch TikTok Food Fest 2026 còn có sự tham gia của các gương mặt đại diện như Sammy (@sammy.becool), Vĩnh Thích Ăn Ngon (@vinhthichanngon), Việt Phương Thoa (@vietphuongthoa98) và Choi Jong Rak (@hanquocbros), nhằm lan tỏa tinh thần "Food as a Love Language" qua những nội dung và trải nghiệm ẩm thực gần gũi đến với cộng đồng trên TikTok.

TikTok Food Fest trở lại, quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành
Ông Hưng Huỳnh, Giám đốc Quốc gia, Giải pháp Quảng cáo Toàn cầu, TikTok Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hưng Huỳnh, Giám đốc Quốc gia, Giải pháp Quảng cáo Toàn cầu, TikTok Việt Nam, cho biết: “Ẩm thực luôn là một trong những cách gần gũi nhất để mọi người thể hiện sự quan tâm và tìm thấy điểm chung với nhau. Trên TikTok, điều đó được thể hiện qua hàng triệu nội dung về món ăn, công thức, trải nghiệm và những câu chuyện đời thường được cộng đồng chia sẻ mỗi ngày. Với TikTok Food Fest 2026, chúng tôi mong muốn nối dài những kết nối ấy từ không gian số ra đời thực, để người dùng có thể gặp gỡ những người cùng sở thích, tương tác với nhà sáng tạo và trực tiếp trải nghiệm các thương hiệu trong một hành trình liền mạch.”

Nội dung ẩm thực trên TikTok tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Trong năm 2025, nền tảng ghi nhận hơn 9,3 triệu nội dung liên quan đến ẩm thực được đăng tải, tăng 9% so với năm trước. Từ những video chia sẻ món ngon, công thức nấu ăn đến nội dung review hay khám phá ẩm thực địa phương, cộng đồng trên TikTok ngày càng tiếp cận ẩm thực theo nhiều cách đa dạng hơn.

tiktok TikTok Food Fest 2026 nội dung ẩm thực 30 thương hiệu F&B đồng hành

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 23:00
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Cập nhật: 25/09/2026 23:00
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