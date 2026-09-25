TikTok Food Fest trở lại, quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành

Được biết, TikTok Food Fest 2026 thừa hưởng từ sự thành công của TikTok Food Fest 2025, nơi đã ghi nhận hơn 9,3 triệu nội dung liên quan đến ẩm thực được đăng tải trên nền tảng.

TikTok Food Fest 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/09 tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh)

Và ở lần trở lại này, TikTok Food Fest 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/09 tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh), với chủ đề “Food as a Love Language" đã thu hút hơn 40 thương hiệu đồng hành, cùng hàng trăm nhà sáng tạo nội dung và chuỗi hoạt động trải nghiệm trực tuyến lẫn trực tiếp. Sự kiện đồng thời đưa cộng đồng yêu ẩm thực trên TikTok đến gần nhau hơn thông qua những sở thích ăn uống, câu chuyện và trải nghiệm được chia sẻ.

Chủ đề “Food as a Love Language" được lấy cảm hứng từ cách người Việt Nam gửi gắm sự yêu thương và quan tâm qua những câu hỏi quen thuộc như “Ăn cơm chưa?” “Ăn uống có đầy đủ không?”… Có thể thấy, ẩm thực không đơn giản là để thưởng thức đồ ăn thức uống, mà còn là cách con người thể hiện tình cảm, chia sẻ câu chuyện và kết nối với nhau.

TikTok Food Fest quy tụ hơn 40 thương hiệu đồng hành

Trên tinh thần đó, TikTok Food Fest 2026 đã khởi động chuỗi University Tour tại 5 trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh và hoạt động Taste Match (Truy tìm “đồng ăn”) nhằm đưa tinh thần “Food as a Love Language” đến gần hơn với cộng đồng người trẻ.

Nếu University Tour mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực, tương tác và kết nối ngay tại khuôn viên trường học, thì Taste Match mở rộng hành trình này trên nền tảng thông qua Playful Match, bài trắc nghiệm giúp người dùng khám phá “tính cách ẩm thực” và tìm những “đồng ăn” cùng gu. Từ những kết nối trực tuyến đó, chương trình tiếp tục với hoạt động Real Match tại sự kiện chính, tạo cơ hội để người tham gia gặp gỡ ngoài đời thực, cùng trò chuyện và trải nghiệm ẩm thực.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện năm nay là phiên Mega LIVE TikTok Food Fest kéo dài 12 giờ vào ngày 25/09 cùng nhà sáng tạo Khuyến Dương (@khuyenduong299)

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, người tham dự có thể khám phá hơn 40 thương hiệu, gồm 30 thương hiệu F&B đồng hành mở gian hàng và mang đến trải nghiệm ẩm thực cực kỳ ấn tượng. Một trong những điểm nhấn của sự kiện năm nay là phiên Mega LIVE TikTok Food Fest kéo dài 12 giờ vào ngày 25/09 cùng nhà sáng tạo Khuyến Dương (@khuyenduong299) với nhiều ưu đãi đặc biệt từ hơn 30 thương hiệu F&B trong và ngoài nước. Hoạt động này đã đưa không khí tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn đến gần hơn với cộng đồng trực tuyến, giúp kết nối trải nghiệm liền mạch tại sự kiện với hành trình khám phá và mua sắm trên nền tảng.

Đáng chú ý, sự kiện còn tổ chức Đêm nhạc hội mang màu sắc riêng, với tổng cộng 24 nghệ sĩ góp mặt trong hai ngày sự kiện. Trong đó, đêm nhạc 25/9 mang chủ đề “Tiếng Thương”, với những giai điệu indie nhẹ nhàng, giàu cảm xúc qua phần trình diễn của Da LAB, Suboi, 14 Casper & Bon Nghiêm, Minh Tốc & Lam, The Mèo, AEONUS và KHÔI. Và đêm ngày 26/9, với chủ đề đêm nhạc “Tiếng Yêu” tạo nên không khí sôi động hơn với sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Phương Ly, Kim Long, LyHan, Yeolan và Bùi Xuân Hạnh.

Đêm Đại nhạc hội có sự tham gia của 24 nghệ sĩ trong hai ngày diễn ra sự kiện

Đồng hành cùng TikTok Food Fest 2026 trong vai trò Đại sứ chiến dịch là Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut (@finalemook). Với sức ảnh hưởng của mình trong khu vực, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut sẽ góp phần đưa thông điệp của chương trình đến gần hơn với cộng đồng quốc tế và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, qua đó mở rộng câu chuyện về ẩm thực như một ngôn ngữ chung có thể kết nối con người vượt qua khác biệt văn hóa.

Bên cạnh đó, chiến dịch TikTok Food Fest 2026 còn có sự tham gia của các gương mặt đại diện như Sammy (@sammy.becool), Vĩnh Thích Ăn Ngon (@vinhthichanngon), Việt Phương Thoa (@vietphuongthoa98) và Choi Jong Rak (@hanquocbros), nhằm lan tỏa tinh thần "Food as a Love Language" qua những nội dung và trải nghiệm ẩm thực gần gũi đến với cộng đồng trên TikTok.

Ông Hưng Huỳnh, Giám đốc Quốc gia, Giải pháp Quảng cáo Toàn cầu, TikTok Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hưng Huỳnh, Giám đốc Quốc gia, Giải pháp Quảng cáo Toàn cầu, TikTok Việt Nam, cho biết: “Ẩm thực luôn là một trong những cách gần gũi nhất để mọi người thể hiện sự quan tâm và tìm thấy điểm chung với nhau. Trên TikTok, điều đó được thể hiện qua hàng triệu nội dung về món ăn, công thức, trải nghiệm và những câu chuyện đời thường được cộng đồng chia sẻ mỗi ngày. Với TikTok Food Fest 2026, chúng tôi mong muốn nối dài những kết nối ấy từ không gian số ra đời thực, để người dùng có thể gặp gỡ những người cùng sở thích, tương tác với nhà sáng tạo và trực tiếp trải nghiệm các thương hiệu trong một hành trình liền mạch.”