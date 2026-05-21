Kinh tế số
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TikTok Shop Đông Nam Á mở ra 'cơ hội vàng' cho nhà bán hàng Việt 2026

Hùng Cường

Hùng Cường

23:21 | 21/05/2026
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TikTok Shop Đông Nam Á đang định hình lại toàn bộ bức tranh thương mại điện tử xuyên biên giới khi nền tảng này tập hợp 500 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và chiếm tới 42% tổng giá trị thương mại điện tử của cả khu vực, mở ra "cơ hội vàng" cho nhà bán hàng Việt Nam.
TikTok công bố ưu đãi độc quyền quý 2 năm 2026 hoàn 1,1 USD tín dụng quảng cáo cho nhà bán hàng TikTok Shop Đông Nam Á mới tham gia
TikTok công bố ưu đãi độc quyền quý 2 năm 2026, chi 1 USD hoàn 1,1 USD tín dụng quảng cáo cho nhà bán hàng TikTok Shop Đông Nam Á mới tham gia

Tại sự kiện thương mại điện tử xuyên biên giới do PingPong Việt Nam tổ chức ngày 21/5, trong năm 2026, bà Trang Tyra Le đại diện TikTok Việt Nam đã trình bày toàn cảnh thị trường Đông Nam Á cùng bốn chiến lược cốt lõi dành riêng cho nhà bán hàng muốn tối đa hóa doanh thu trên nền tảng này.

Thị trường 500 triệu người dùng và làn sóng mua sắm 83% tại Đông Nam Á

Theo chia sẻ của bà Trang Tyra Le, tỷ lệ thâm nhập của TikTok tại Việt Nam, Thái Lan và Malaysia gần chạm ngưỡng 100% so với tổng số người dùng Internet tại mỗi thị trường. Philippines và Singapore cũng ghi nhận tỷ lệ tương ứng vượt 80%. Trung bình mỗi người dùng dành hơn 100 phút, tức gần hai tiếng đồng hồ mỗi ngày cho ứng dụng, đưa TikTok lên vị trí nền tảng có thời gian sử dụng cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Trang Tyra Le đại diện TikTok Việt Nam chi sẻ tại Sự kiện
Bà Trang Tyra Le đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ tại Sự kiện

Đại diện TikTok nhận định, nhóm tuổi từ 18 đến 34 chiếm hơn 70% tổng cộng đồng, cho thấy đây là thị trường tiêu dùng trẻ với sức mua ngày càng mạnh. Mỗi tháng, TikTok ghi nhận 3.900 tỷ lượt xem video với tổng cộng 14,2 tỷ video được tải lên, tăng trưởng 64% so với cùng kỳ năm trước.

Với nhà bán hàng, 83% người dùng TikTok tại Đông Nam Á đưa ra quyết định mua sắm trong vòng từ một tuần đến một tháng sau khi tiếp xúc với nội dung trên nền tảng. Theo báo cáo của HSBC, 42% tổng giá trị thương mại điện tử Đông Nam Á đến từ các nhà bán hàng xuyên biên giới, không phải từ người bán nội địa, tạo ra dư địa tăng trưởng rất lớn cho doanh nghiệp Việt muốn vươn ra khu vực, đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ thêm.

Đại diện TikTok Việt Nam trình bày dữ liệu người dùng TikTok Shop Đông Nam Á quyết định mua sắm trong vòng một tháng tại sự kiện thương mại điện tử Xuyên biên giới 2026
Đại diện TikTok Việt Nam trình bày dữ liệu người dùng TikTok Shop Đông Nam Á quyết định mua sắm trong vòng một tháng tại sự kiện thương mại điện tử Xuyên biên giới 2026

Mỗi thị trường tại Đông Nam Á hình thành nhu cầu tiêu dùng theo hướng khác nhau, trong đó Malaysia tập trung mạnh vào điện tử, thời trang và đồ nội thất gia đình, còn Indonesia dẫn đầu cầu mua với các nhóm hàng điện tử, thời trang và vật liệu xây dựng. Thái Lan nghiêng về thực phẩm, đồ uống cùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, trong khi Philippines ghi nhận nhu cầu cao nhất ở ba nhóm điện tử, thực phẩm và thời trang.

Bốn bí quyết giúp nhà bán hàng tối đa hóa GMV trên TikTok Shop

Đại diện TikTok Việt Nam đúc kết bốn chiến lược từ thực tiễn của các nhà bán hàng hàng đầu tại Đông Nam Á trên nền tảng này.

Chiến lược đầu tiên là tận dụng triệt để các ngày bán hàng lớn theo từng thị trường: Trong những ngày cao điểm, doanh số có thể tăng gấp hai đến gấp ba lần so với ngày thông thường. Tháng 6 đặc biệt quan trọng vì đây là tháng sinh nhật TikTok, kéo theo hàng loạt sự kiện sale lớn trải rộng trên tất cả các thị trường Đông Nam Á.

Chiến lược thứ hai là xây dựng vòng đời sản phẩm theo mô hình Hero SKU: Một sản phẩm đạt từ 30 đơn hàng mỗi tháng được xếp vào nhóm Hero SKU, sản phẩm đạt từ 100 đơn mỗi tháng trở thành Super Hero SKU, và sản phẩm duy trì hiệu suất bán tốt liên tục trên 6 tháng được gọi là Evergreen Hero SKU. Nghiên cứu của TikTok chỉ ra đóng gói sản phẩm thành bộ combo mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao hơn so với bán từng sản phẩm riêng trên toàn bộ các ngành hàng tại khu vực. TikTok ghi nhận ba kiểu đóng gói được nhà bán hàng áp dụng nhiều nhất gồm kết hợp sản phẩm cùng phân khúc giá trị (size thường và size lớn), kết hợp sản phẩm bổ sung chức năng (điện thoại kèm phụ kiện) và kết hợp theo tác dụng tương hỗ (vitamin C kết hợp collagen). Những sản phẩm có vòng đời dài trên TikTok Shop tại Đông Nam Á thường thuộc nhóm serum (tinh chất dưỡng da) làm đẹp, áo basic và áo sơ mi trong thời trang, camera không dây và thẻ nhớ thuộc nhóm hàng điện tử, cùng các mặt hàng khô như táo đỏ sấy, nho khô và bánh trứng trong thực phẩm.

Đại diện TikTok Việt Nam trình bày bốn chiến lược tối đa hóa GMV trên TikTok Shop Đông Nam Á gồm nắm bắt ngày sale lớn, xây dựng Evergreen Hero SKU, tối ưu sáng tạo nội dung và tận dụng GMV Max
Đại diện TikTok Việt Nam trình bày bốn chiến lược tối đa hóa GMV trên TikTok Shop Đông Nam Á gồm nắm bắt ngày sale lớn, xây dựng Evergreen Hero SKU, tối ưu sáng tạo nội dung và tận dụng GMV Max

Chiến lược thứ ba là sản xuất nội dung sáng tạo với tần suất cao: Các nhà bán hàng dẫn đầu sử dụng gấp 5 lần số lượng nhà sáng tạo nội dung so với mức trung bình của thị trường. Khi ra mắt sản phẩm mới, họ duy trì từ 150 video mỗi ngày và đẩy lên đến 300 video mỗi ngày trong các đợt cao điểm. TikTok hỗ trợ thông qua ba công cụ gồm TikTok Affiliate để kết nối nhà sáng tạo nội dung với người bán, TikTok One để quản lý sản xuất nội dung quy mô lớn, và Symphony AI để tạo video quảng cáo chỉ trong khoảng 5 phút từ hình ảnh sản phẩm, văn bản mô tả hoặc xu hướng TikTok hiện hành. Công cụ này cũng cho phép nhà bán hàng tự tạo avatar kỹ thuật số của chính mình, dùng làm diễn viên trong các video quảng cáo phát hành tại các thị trường nước ngoài.

Chiến lược thứ tư là khai thác GMV Max: Công cụ quảng cáo dựa trên trí tuệ nhân tạo cho phép nhà bán hàng chỉ cần thiết lập mục tiêu ROAS và để hệ thống tự động tối ưu hóa toàn bộ hiệu suất. Đặc biệt, nếu kết quả thực tế thấp hơn 90% so với mục tiêu đã đặt, TikTok cam kết bồi hoàn phần chênh lệch cho nhà bán hàng.

Ưu đãi quảng cáo quý II/2026 và hệ sinh thái xuyên biên giới toàn diện

Đại diện TikTok Việt Nam cho biết, trong quý II năm 2026, TikTok triển khai chương trình hoàn tiền quảng cáo theo tỷ lệ 1 đổi 1,1, với mức hoàn tối đa lên tới 11.000 đơn vị. Cụ thể, nhà bán hàng chi 10.000 đồng quảng cáo sẽ được hoàn lại 11.000 đồng vào tài khoản quảng cáo.

Song song với dữ liệu TikTok, đại diện PingPong Việt Nam tại sự kiện cũng nhấn mạnh đơn vị đã đồng hành cùng nhà bán hàng Việt tại thị trường quốc tế suốt 7 năm, kể từ khi PingPong thành lập được 11 năm. Mục tiêu xuyên suốt của đơn vị là xây dựng hệ sinh thái toàn diện từ logistics, thanh toán đến vận hành xuyên biên giới, để doanh nghiệp Việt Nam không phải đối mặt đơn độc trên hành trình đưa hàng ra thế giới.

Toàn bộ dữ liệu và chiến lược được chia sẻ tại sự kiện cho thấy TikTok Shop Đông Nam Á không còn là kênh thử nghiệm mà đã trở thành hạ tầng thương mại điện tử xuyên biên giới quan trọng nhất khu vực trong năm 2026, và nhà bán hàng Việt Nam càng tham gia sớm thì lợi thế cạnh tranh càng lớn.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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MYR 0 6445 0
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

Chuyển động số

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