Thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đạt ngưỡng 32 tỷ USD trong năm 2025, đóng góp gần 2/3 tổng giá trị nền kinh tế số của cả nước theo số liệu từ Bộ Công Thương. Trên quy mô thị trường đó, việc đưa hàng Việt và nhà bán hàng địa phương hiện diện sâu hơn trên kênh tăng trưởng chủ lực ngày càng mang tính chiến lược rõ ràng hơn, đặc biệt khi phần lớn người bán hàng địa phương vẫn thiếu năng lực vận hành số, kỹ năng livestream và hiểu biết pháp lý về thuế thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok tại Việt Nam phát biểu khai mạc

Sáng kiến "Hàng Việt Vươn Mình" của TikTok Shop triển khai theo ba hướng tác động chính gồm gia tăng hiện diện, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao năng lực cho người bán. Hơn 200.000 sản phẩm OCOP và hàng Việt được gắn nhận diện để tăng khả năng hiển thị trên nền tảng, hơn 1 triệu voucher ưu đãi dành riêng cho hàng Việt được triển khai, còn các nhà bán hàng tham gia chương trình "Thứ 7 Hàng Việt" ghi nhận doanh thu trung bình tăng gấp 3,5 lần so với năm 2024. Cùng với đó, hơn 30.000 người bán được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý gian hàng, livestream bán hàng, cũng như cập nhật kiến thức về tuân thủ thuế và các quy định của pháp luật.

Gói 100 tỷ đồng và cam kết đồng hành cùng hàng Việt trên nền tảng số

Gói hỗ trợ 100 tỷ đồng của TikTok Shop dành riêng cho hàng Việt trong 6 tháng cuối năm 2026 được thiết kế để mở cửa gia nhập thương mại điện tử cho ba nhóm đối tượng chính gồm cộng đồng nhà bán hàng OCOP, nhà bán hàng nông sản và nhà bán hàng sản phẩm làng nghề truyền thống. Gói hỗ trợ bao gồm các ưu đãi về phí hoa hồng và phí giao dịch dành cho nhà bán hàng mới, các gói tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi và các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trên nền tảng.

Các đối tác cùng đại diện TikTok Shop tại lễ ký kết hợp tác chiến lược phát triển thương mại điện tử và kinh tế xanh

Quyết định tung gói hỗ trợ này xuất phát trực tiếp từ những kết quả đo lường được trong năm 2025 trên sàn thương mại điện tử. Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt ngưỡng 32 tỷ USD trong năm 2025, đóng góp gần 2/3 tổng giá trị nền kinh tế số của cả nước theo số liệu từ Bộ Công Thương. Trên quy mô thị trường đó, việc đưa hàng Việt và nhà bán hàng địa phương hiện diện sâu hơn trở thành bài toán mang tính chiến lược, đặc biệt khi phần lớn người bán hàng địa phương vẫn thiếu năng lực vận hành số, kỹ năng livestream và hiểu biết pháp lý về thuế thương mại điện tử.

Bên cạnh gói hỗ trợ tài chính, nền tảng cũng mở rộng mạng lưới hợp tác chiến lược với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Trung tâm Thanh niên Khởi nghiệp, Báo Công Thương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Viettel Post nhằm kết nối cộng đồng, đào tạo năng lực, xúc tiến thương mại và hoàn thiện hạ tầng vận hành cho nông sản trên nền tảng số. Các chương trình cụ thể gồm "Sức sống Hàng Việt" phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương nhằm tôn vinh các sản phẩm hàng Việt chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và thương hiệu uy tín, cùng chương trình "Quốc dân hiểu thuế" phối hợp với Cục Thuế và VTV Times tập trung hỗ trợ cộng đồng nhà bán hàng và nhà sáng tạo nâng cao hiểu biết về nghĩa vụ thuế.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp và Môi trường (Agritrade), nhận định thương mại điện tử đang trở thành một cấu phần quan trọng và động lực tăng trưởng mới của hệ sinh thái kinh tế số nông nghiệp Việt Nam. Ông Tiến cho rằng khi công nghệ, dữ liệu thị trường, truyền thông số, nội dung sáng tạo và năng lực vận hành hiện đại được kết nối hiệu quả, những phương thức thương mại mới có thể hình thành, giúp rút ngắn khoảng cách từ vùng sản xuất đến người tiêu dùng, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh cho nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Kết quả 2025 cho thấy hàng Việt và thương mại điện tử OCOP đang đi đúng hướng

Sáng kiến "Hàng Việt Vươn Mình" triển khai theo ba hướng tác động chính gồm gia tăng hiện diện, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao năng lực cho người bán. Hơn 200.000 sản phẩm OCOP và hàng Việt được gắn nhận diện để tăng khả năng hiển thị trên nền tảng, hơn 1 triệu voucher ưu đãi dành riêng cho hàng Việt được triển khai, còn các nhà bán hàng tham gia chương trình "Thứ 7 Hàng Việt" ghi nhận doanh thu trung bình tăng gấp 3,5 lần so với năm 2024. Cùng với đó, hơn 30.000 người bán được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý gian hàng, livestream bán hàng và cập nhật kiến thức về tuân thủ thuế và pháp lý.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội TikTok Shop Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Nông sản tươi từ lâu được xem là ngành hàng khó nhất trên thương mại điện tử bởi ba thách thức cùng lúc gồm tính mùa vụ cao, yêu cầu giao hàng nhanh và tiêu chuẩn bảo quản chất lượng chặt chẽ hơn so với hàng khô hay hàng công nghiệp. TikTok Shop chọn cách tiếp cận từ việc tháo gỡ từng khó khăn đó thay cho việc chỉ mở ngành hàng rồi để nhà bán hàng tự xoay sở.

Kết quả sau 9 tháng triển khai cho thấy hướng đi đó mang lại phản hồi tích cực từ thị trường. Hơn 200 tấn trái cây tươi được tiêu thụ trên nền tảng, trong đó sầu riêng cổ Sáu Hữu bán hơn 10 tấn chỉ trong 48 giờ và khoai sâm đất Tây Bắc trở thành sản phẩm được săn đón nhất của ngành hàng nông sản với hơn 600 tấn được bán ra trên toàn quốc.

Để đạt được những con số đó, TikTok Shop triển khai tính năng Giao Nhanh 4h và phối hợp cùng Viettel Post xây dựng luồng vận chuyển chuyên biệt cho nông sản tươi tại một số khu vực. Song song với hạ tầng logistics, nền tảng thúc đẩy các nội dung cộng đồng thông qua hashtag #TraiNgotBonMua và #KhoaiSamDat nhằm tăng khả năng khám phá sản phẩm địa phương ngay trong luồng nội dung tự nhiên của người dùng TikTok, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo trả phí. Đây chính là lợi thế cốt lõi của mô hình thương mại điện tử dựa trên khám phá mà TikTok Shop đang khai thác, khi người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm địa phương thông qua nội dung giải trí và câu chuyện vùng miền trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Những sản phẩm tạo được sức hút lớn nhất đều gắn với câu chuyện vùng miền cụ thể, có tên gọi, xuất xứ và đặc tính riêng thay vì chỉ được giới thiệu dưới dạng hàng nông sản thông thường. Sầu riêng cổ Sáu Hữu hay khoai sâm đất Tây Bắc đều là những sản phẩm mang bản sắc địa lý rõ ràng, và chính sự rõ ràng đó tạo ra chất liệu nội dung phong phú cho nhà bán hàng khai thác trên nền tảng video ngắn. Khi người xem cảm nhận được câu chuyện đằng sau một củ khoai hay trái sầu riêng, quyết định mua hàng xuất phát từ sự đồng cảm với người nông dân và vùng đất đó, chứ không dừng lại ở việc so sánh giá cả với sản phẩm cùng loại.

Hướng phát triển tiếp theo của ngành hàng nông sản tươi trên TikTok Shop vì vậy không chỉ là bài toán mở rộng danh mục sản phẩm hay tăng số lượng nhà bán hàng, mà còn là bài toán xây dựng hệ sinh thái nội dung gắn với từng vùng nguyên liệu, từng mùa vụ và từng câu chuyện canh tác. Đây là hướng đi mà các kênh phân phối truyền thống khó tái tạo được, và cũng là lý do mô hình thương mại điện tử dựa trên khám phá của TikTok Shop có thể tạo ra giá trị khác biệt cho nông sản Việt Nam trong dài hạn.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc trách nhiệm xã hội của TikTok Shop, nhận định khi một sản phẩm OCOP, một sản vật làng nghề hay một phiên livestream của người nông dân tiếp cận được người tiêu dùng trên cả nước, một cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương được mở ra. Đại diện TikTok cho biết TikTok Shop sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng những mô hình góp phần xây dựng một nền kinh tế số bao trùm hơn.

Mục tiêu phủ 3.000 xã với mô hình "Địa phương vươn mình" trong lộ trình 2026

Tiếp nối kết quả năm 2025, TikTok Shop công bố lộ trình "Hàng Việt Vươn Mình" 2026 với trọng tâm mở rộng các mô hình đã chứng minh hiệu quả, đồng thời phát triển hợp tác đa bên nhằm tháo gỡ rào cản về năng lực, hạ tầng và kết nối thị trường cho kinh tế địa phương.

Trọng tâm của lộ trình là hợp tác giữa TikTok Shop và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương nhằm nhân rộng sáng kiến "Địa phương vươn mình" theo hai mô hình song song gồm "Mỗi Tỉnh Một Shop" và "Xã Thương mại Điện tử". Sáng kiến hướng tới thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử từ cấp cơ sở tại hơn 3.000 xã trên toàn quốc, qua đó hỗ trợ các địa phương xây dựng năng lực kinh doanh số dựa trên sản phẩm, con người, nội dung và lợi thế bản địa.

Mô hình cộng đồng tại Bình Lư (Lai Châu) giới thiệu bán hàng nông sản trên sàn thương mại điện tử.

Chương trình đã thí điểm tại xã Bình Lư thuộc tỉnh Lai Châu, sau đó nhiều địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Tĩnh và Thái Nguyên cho thấy sự quan tâm và sẵn sàng phối hợp triển khai mô hình trong thời gian tới. Với sáng kiến này, TikTok Shop không còn giữ vai trò đơn thuần là kênh tiêu thụ mà trở thành đối tác hỗ trợ địa phương phát triển năng lực kinh doanh số từ khâu xác định sản phẩm, đào tạo người bán đến xây dựng cộng đồng, qua đó giúp lan tỏa bản sắc địa phương và giá trị văn hóa Việt Nam thông qua thương mại ở quy mô lớn.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương, đánh giá cao các mô hình hợp tác giữa nền tảng số và địa phương như TikTok Shop đang triển khai nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt qua thương mại điện tử. Bà Oanh cho rằng các mô hình góp phần giúp địa phương xây dựng năng lực kinh doanh số, quảng bá đặc sản vùng miền và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số, phù hợp với định hướng của ngành Công Thương trong việc tích cực phổ biến, triển khai các chính sách pháp luật mới về thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số từ cấp cơ sở và thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Hướng ra thị trường ngoài nước, TikTok Shop tiết lộ dự định triển khai sáng kiến "Hàng Việt cất cánh" nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Thông qua lộ trình CSR 2026, TikTok Shop khẳng định vai trò đối tác đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ hàng Việt và cộng đồng doanh nghiệp địa phương phát triển bền vững hơn trên nền tảng số.