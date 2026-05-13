Tuyên Quang 'đánh thức' kinh tế số vùng cao: Đưa chuyển đối số thành động lực tăng trưởng mới

Phiên chợ số bán sản phẩm địa phương ở xã Lâm Bình (Tuyên Quang).

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Từ YouTube, TikTok đến mô hình sinh kế mới ở vùng cao

Những năm gần đây, nhiều cá nhân, hộ gia đình tại các địa phương như Lâm Bình, Thanh Thủy, Đồng Văn đã chủ động khai thác các nền tảng số như YouTube, TikTok, Facebook để phát triển kinh tế.

Không ít kênh nội dung số về du lịch cộng đồng, văn hóa dân tộc, ẩm thực bản địa và đời sống vùng cao đã thu hút lượng lớn người theo dõi, tạo thêm nguồn thu từ quảng cáo, bán hàng trực tuyến và dịch vụ du lịch trải nghiệm. Nhiều hộ dân trước đây chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống nay bắt đầu có thêm thu nhập nhờ livestream bán nông sản, quảng bá homestay hay sản xuất video giới thiệu văn hóa địa phương.

Theo đánh giá của tỉnh, các mô hình kinh tế nội dung số không chỉ mở ra hướng phát triển mới cho người dân miền núi mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người Tuyên Quang đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh năm 2025 hiện mới đạt khoảng 7,39%, vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu quốc gia. Điều này cho thấy dư địa phát triển kinh tế số tại địa phương vẫn còn rất lớn, đặc biệt ở khu vực nông thôn và miền núi.

Đưa chuyển đổi số xuống tận cấp xã, hình thành hệ sinh thái kinh tế số địa phương

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 5% hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động kinh tế số, mỗi năm tăng thêm ít nhất 1% số hộ tham gia, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Chính quyền cấp xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn người dân xây dựng mô hình kinh tế số phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các lĩnh vực trọng tâm được ưu tiên gồm: phát triển nội dung số trên mạng xã hội, thương mại điện tử, livestream bán hàng, du lịch số cộng đồng, nông nghiệp thông minh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Một điểm đáng chú ý là kết quả phát triển kinh tế số sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá, chấm điểm hằng tháng đối với Chủ tịch UBND cấp xã. Đây được xem là giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thúc đẩy chuyển đổi số đi vào thực chất thay vì mang tính hình thức.

Theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang sẽ chủ trì xây dựng tiêu chí nhận diện hộ làm kinh tế số, hướng dẫn và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Trong khi đó, Sở Tài chính Tuyên Quang đảm bảo nguồn lực và cơ chế tài chính phục vụ chuyển đổi số.

Các sở, ngành liên quan cũng sẽ phối hợp thúc đẩy kinh tế số theo từng lĩnh vực chuyên biệt, từ nông nghiệp công nghệ cao, tiêu thụ nông sản trực tuyến đến quảng bá du lịch cộng đồng trên nền tảng số. Với định hướng lấy người dân làm trung tâm, Tuyên Quang kỳ vọng kinh tế số sẽ trở thành động lực mới giúp khu vực miền núi thu hẹp khoảng cách phát triển và mở rộng cơ hội việc làm bền vững.