Tuyên Quang thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch với châu Văn Sơn (Trung Quốc)

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình ngoại giao văn hóa của tỉnh, hướng tới thúc đẩy quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của Tuyên Quang đến thị trường Trung Quốc, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng, góp phần phát triển du lịch địa phương theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội du lịch tỉnh Tuyên Quang và Cục Văn hóa và Du lịch châu Văn Sơn.

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn Tuyên Quang đã tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt Nam – Văn Sơn 2025; tổ chức hội đàm hợp tác du lịch biên giới với Cục Văn hóa và Du lịch châu Văn Sơn; trình diễn chương trình nghệ thuật giao lưu, quảng bá tài nguyên và sản phẩm du lịch Tuyên Quang, đồng thời ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp du lịch hai bên.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Tuyên Quang Ma Thị Thao cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu hoạt động hợp tác đầu tiên sau khi Tuyên Quang – Hà Giang sáp nhập theo chủ trương cải cách hành chính. Bà nhấn mạnh:“Tuyên Quang luôn xem việc phát triển quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực văn hoá, du lịch với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các châu trực thuộc là ưu tiên chiến lược, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị láng giềng giữa hai bên.”

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm kinh tế thương mại, du lịch Việt Nam – Văn Sơn (Trung Quốc).

Theo bà Ma Thị Thao, Tuyên Quang và Văn Sơn có nhiều nét tương đồng về địa hình, khí hậu và bản sắc văn hóa, là điều kiện thuận lợi để hợp tác phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao. Trước đây, tỉnh Vân Nam và Hà Giang (Việt Nam) đã có nhiều hoạt động hợp tác văn hoá, du lịch và thương mại đạt được những kết quả quan trọng.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp đề xuất mở rộng thời gian hoạt động cửa khẩu Thanh Thuỷ – Thiên Bảo, tạo thuận lợi cho khách du lịch biên giới; khuyến khích doanh nghiệp hai bên kết nghĩa, ký kết hợp đồng hợp tác du lịch, xúc tiến quảng bá và đào tạo nhân lực.

Ngoài ra, hai địa phương cũng nghiên cứu xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026 – 2030, tập trung vào xúc tiến quảng bá sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, và chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hoá gắn với du lịch.

Việc tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực giữa nhân dân hai địa phương được kỳ vọng sẽ thắt chặt tình hữu nghị, đồng thời tạo nền tảng bền vững cho hợp tác phát triển du lịch biên giới Việt – Trung trong thời gian tới