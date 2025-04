Hà Giang - Điểm đến văn hóa hàng đầu Châu Á

Phát triển sản phẩm du lịch bền vững

Tại Diễn đàn xúc tiến quảng bá Du lịch Hà Giang với chủ đề “Hà Giang - Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà đã nhận định, Hà Giang là vùng đất biên cương, địa đầu Tổ quốc, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với nhiều giá trị về địa chất, địa hình; nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc vẫn đang được giữ gìn và phát huy… là tiềm năng, lợi thế để tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, thời gian tới, Hà Giang sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa du lịch phát triển mạnh mẽ hơn nữa; đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang.

Hà Giang sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch bền vững, phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tiếp tục quản lý chặt chẽ các điểm du lịch, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành du lịch, từ đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên khách sạn đến các nhà quản lý du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Có thể nói, những giá trị địa chất của Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; những phong tục, lễ hội độc đáo như: Chợ tình Khâu Vai, Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn hay sắc màu thổ cẩm, nghệ thuật khèn Mông, múa trống đồng của người Lô Lô… đã làm nên nét riêng không thể trộn lẫn cho du lịch Hà Giang. Chính vì vậy, cần lắm việc phát huy thế mạnh du lịch, gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển cộng đồng bền vững. Trong đó, tập trung vào việc làm thế nào để có sản phẩm và phải quảng bá để đông đảo du khách biết đến, để những câu chuyện về Hà Giang được kể rộng rãi trong nước và quốc tế...

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu

Ông Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á cho rằng, Hà Giang đã làm nên sự khác biệt - bốn mùa đều có thể khai thác du lịch, nhờ vào chiều sâu văn hóa và sức sống của cộng đồng. Minh chứng là 56 làng du lịch cộng đồng đang hoạt động hiệu quả tại Hà Giang, nơi du khách được “sống cùng” văn hóa bản địa với nhiều trải nghiệm như: dệt vải, làm khèn, chế biến món ăn truyền thống… là các “sản phẩm mềm” chứa đựng bản sắc, đang được du khách quốc tế đặc biệt yêu thích.

Chủ tịch HHDL Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng Hà Giang cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa du lịch phát triển mạnh mẽ hơn: Tăng cường kết nối hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư vào du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch bền vững; Quản lý điểm đến và bảo vệ môi trường; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường quảng bá và xúc tiến du lịch. “Hà Giang phải đặt trọng tâm vào bốn yếu tố: chính sách phù hợp; sản phẩm độc đáo; nguồn nhân lực chất lượng và quảng bá xúc tiến hiệu quả” - Ông Vũ Thế Bình nhận định.

Điểm đến văn hóa hàng đầu Châu Á

Chủ tịch HHDL Việt Nam cho rằng Hà Giang là một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 20 năm, từ một địa phương nghèo nàn về hạ tầng và dịch vụ du lịch, Hà Giang đã trở thành điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023, và năm 2024 được vinh danh là điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á.

Chủ tịch HHDL Việt Nam Vũ Thế Bình

Thực tế cho thấy Hà Giang thường xuyên nằm trong danh sách các điểm đến lý tưởng do các Tạp chí du lịch uy tín trên thế giới bình chọn. The New York Times (Mỹ) đã xếp Hà Giang vào danh sách các điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới. Hà Giang được Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh là: Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023; Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024...

Những danh hiệu quốc tế là bước đệm đáng tự hào. Và Hà Giang hoàn toàn có thể khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, không chỉ vì được vinh danh, mà vì thực sự xứng đáng. Nếu phát triển đúng hướng, Hà Giang không chỉ là miền biên viễn huyền thoại mà sẽ trở thành “thủ phủ du lịch văn hóa” của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đánh giá cao những thành tựu của du lịch Hà Giang trong những năm qua, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho rằng, Hà Giang là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt, nơi thiên nhiên hùng vĩ quyện hòa với bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số, nơi cộng đồng đồng lòng gìn giữ và phát huy những di sản sống động giữa đại ngàn. Hà Giang không chỉ được Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh là Điểm đến văn hoá khu vực hàng đầu châu Á, mà còn đang dần khẳng định vị thế là điểm đến mang tầm vóc quốc gia và thế giới.

Ông Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á chia sẻ tại Diễn đàn

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng Hà Giang cần tiếp tục đổi mới, đầu tư vào trải nghiệm để du khách không chỉ đến mà còn muốn lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và mong được quay trở lại. Đồng thời, cần tăng cường truyền thông, xúc tiến du lịch một cách hiện đại và hiệu quả, đặc biệt là thông qua sự hợp tác với các cơ quan báo chí, các KOLs, người có tầm ảnh hưởng, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn hình ảnh Hà Giang đến với du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, phát huy tốt hơn nữa danh hiệu “Điểm đến văn hoá khu vực hàng đầu châu Á”.

Ông Hà Văn Siêu đặc biệt nhấn mạnh: “Trong quá trình phát triển, Hà Giang cần chú ý đến yếu tố bền vững. Không chỉ là sự phát triển bền vững về thiên nhiên, môi trường mà còn cần quan tâm đến sự bền vững cho cuộc sống của người dân”.