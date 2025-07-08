Theo đó, kể từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/07/2025 đã có 29 đơn vị Công an thay đổi thông tin tên tài khoản Zalo thành công. Người dân có thể theo dõi trang Zalo OA của các đơn vị Công an dưới đây theo tên mới thay đổi.

29 đơn vị Công an điều chỉnh thông tin tài khoản Zalo thành công

Nắm được những thay đổi này sẽ giúp người dân tiếp cận được với nguồn thông tin chính thống, hạn chế nỗi lo về tin giả hay đối tượng lừa đảo giả mạo khi nhận thấy tên OA cũ đã thay đổi.

Tên cũ Tên mới Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Bắc Giang Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Bắc Ninh Công an xã Vân Hà Công an phường Vân Hà Công an xã Minh Hòa tỉnh Bình Dương Công an xã Minh Thạnh-Tp Hồ Chí Minh Công an phường Tiền Phong TP Bắc Giang Công an phường Tiền Phong tỉnh Bắc Ninh Công an xã Krông Na huyện Buôn Đôn Công an xã Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk Công an xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh Công an xã Bình Hưng - TP. Hồ Chí Minh Công An Phường 12 Quận 10 Công an Phường Hòa Hưng, TP.HCM Công an huyện Đông Sơn Thanh Hóa Công an phường Đông Sơn Thanh Hóa Công an Phường Nại Hiên Đông Công an Phường Sơn Trà Công an xã Mỹ Chánh huyện Phù Mỹ Công an xã An Lương tỉnh Gia Lai Công an thị trấn Kép Công an xã Kép Công an thị trấn Lai Uyên Công an xã Bàu Bàng Công an xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn Công an xã Đông Thạnh TP. Hồ Chí Minh Công an phường Tân An TP Bắc Giang Công an phường Tân An tỉnh Bắc Ninh Công an xã Ia Ake huyện Phú Thiện Công an xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai Công an thị xã Buôn Hồ Công an phường Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk Công An Thị Trấn Phú Lộc Công An Xã Phú Lộc - TP. Cần Thơ Công an xã Xuân Giang Công an xã Thọ Xuân CÔNG AN XÃ EAWY HUYỆN EAHLEO Công an xã Ea Wy Công an tỉnh Bắc Giang Công an tỉnh Bắc Ninh Công an xã Tân Trường thị xã Nghi Sơn Công an xã Trường Lâm - tỉnh Thanh Hoá CAX Hồng Thái huyện Na Hang CAX Hồng Thái tỉnh Tuyên Quang Công an xã Đồng Vương Công an xã Đồng Kỳ - Bắc Ninh Công an Phường 6 quận Gò Vấp TPHCM Công an phường An Nhơn Công an thị trấn Bố Hạ Công an xã Bố Hạ tỉnh Bắc Ninh Công an xã An Mỹ Công an xã Phụ Dực Công an xã Bình Tấn tỉnh Đồng Tháp Công an xã Bình Thành tỉnh Đồng Tháp Công an xã Cuôr Đăng huyện Cư Mgar Công an xã Cuôr Đăng tỉnh Đắk Lắk Công an huyện Phú Tân tỉnh An Giang Công an xã Phú Tân tỉnh An Giang

Danh sách trên bao gồm các đơn vị đã thực hiện thay đổi sau ngày 01/07/2025. Thông tin có giá trị cập nhật tính đến ngày 08/07/2025

Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục cập nhật những thay đổi liên quan đến thông tin mới của các trang Zalo OA để người dân trên cả nước nắm được.