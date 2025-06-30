Chuyển động số
Chính sách số

Danh sách Phó Chủ tịch UBND 23 tỉnh, thành mới sau sáp nhập

10:48 | 30/06/2025
Ngày 24/6/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chỉ định nhân sự giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND 23 tỉnh, thành mới sau sáp nhập.
Tỉnh Cà Mau (mới)

Tại Quyết định số 1302/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Nguyễn Minh Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Lê Văn Sử, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Ông Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Ông Huỳnh Chí Nguyện, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. Ông Ngô Vũ Thăng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thành phố Cần Thơ (mới)

Tại Quyết định số 1303/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Ông Vương Quốc Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026;

3. Ông Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

4. Ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Ông Trần Chí Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 -2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Vĩnh Long (mới)

Tại Quyết định số 1305/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 -2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. Ông Châu Văn Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 -2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh An Giang (mới)

Tại Quyết định số 1306/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Lê Trung Hồ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Ông Giang Thanh Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Ông Ngô Công Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Đồng Tháp (mới)

Tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Huỳnh Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Nguyễn Thành Diệu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thành phố Hồ Chí Minh (mới)

Tại Quyết định số 1309/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Ông Bùi Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. Ông Bùi Minh Thạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Tây Ninh (mới)

Tại Quyết định số 1310/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhTây Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Đoàn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Ông Phạm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Ông Huỳnh Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Đồng Nai (mới)

Tại Quyết định số 1311/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Hồ Văn Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Bà Nguyễn Thị Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Quảng Trị (mới)

Tại Quyết định số 1312/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Phan Phong Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Hoàng Xuân Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Ông Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Bắc Ninh (mới)

Tại Quyết định số 1315/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Ông Ngô Tân Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. Ông Phan Thế Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Lào Cai (mới)

Tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Ông Nguyễn Thành Sinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Hưng Yên (mới)

Tại Quyết định số 1318/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Nguyễn Hùng Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Ông Phạm Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Ông Lại Văn Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thành phố Hải Phòng (mới)

Tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Hoàng Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Ông Trần Văn Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Quảng Ngãi (mới)

Tại Quyết định số 1320/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Trần Phước Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Gia Lai (mới)

Tại Quyết định số 1321/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Ông Lâm Hải Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. Ông Dương Mah Tiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

7. Ông Nguyễn Hữu Quế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Đắk Lắk (mới)

Tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Nguyễn Thiên Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Trương Công Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Ông Đào Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Phú Thọ (mới)

Tại Quyết định số 1325/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ông Nguyễn Mạnh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Ông Phan Trọng Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Ông Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Bà Phùng Thị Kim Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. Ông Nguyễn Huy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

7. Ông Quách Tất Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Ông Đinh Công Sứ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

9. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Lâm Đồng (mới)

Tại Quyết định số 1326/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Ông Nguyễn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. Ông Đinh Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Tuyên Quang (mới)

Tại Quyết định số 1327/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Bà Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Ninh Bình (mới)

Tại Quyết định số 1328/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Bà Hà Lan Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Ông Nguyễn Cao Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Thái Nguyên (mới)

Tại Quyết định số 1329/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Ông Nông Quang Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thành phố Đà Nẵng (mới)

Tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông (bà) có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Ông Hồ Quang Bửu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Ông Trần Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. Ông Lê Quang Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

7. Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Khánh Hòa (mới)

Tại Quyết định số 1339/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các ông có tên sau đây giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Trần Hòa Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Trịnh Minh Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Danh sách Phó Chủ tịch UBND sau sáp nhập

