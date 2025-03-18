Bộ trưởng Nội vụ thông tin mới về giảm cả nghìn cục, vụ, ban chuyên môn, sắp xếp cấp tỉnh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: VGP.

Phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh như trên và đánh giá công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều tiến bộ mới với đột phá đáng kể.

Giảm hàng nghìn đơn vị tổng cục, cục, vụ, cơ quan chuyên môn và phòng ban

Đó là việc đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, đề cao chức năng kiến tạo, thúc đẩy phân cấp, phân quyền. Đặc biệt về cải cách tổ chức bộ máy được đánh giá "thực sự là một cuộc cách mạng". Trong đó, hiện chỉ còn 17 bộ và cơ quan ngang bộ, giảm được 5 bộ và 3 cơ quan thuộc Chính phủ với tổ chức bên trong đã được tinh gọn đáng kể.

Cụ thể, đã giảm 13/13 tổng cục và tương đương, đạt tỉ lệ 100%; giảm 519 cục và tổ chức tương đương (giảm khoảng 77,6%); giảm 219 vụ và tương đương (giảm 54,1%); giảm 3.303 chi cục và tương đương (giảm khoảng 91,7%).

Đối với các địa phương, 63 tỉnh và thành phố đã giảm 343 cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh, đạt tỉ lệ 29%, cùng với 1.454 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (giảm 17,5%). Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm rất rõ rệt sau sắp xếp.

Về chuyển đổi số và xây dựngChính phủ điện tử, chính phủ số được đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, chúng ta đã tạo được nền tảng cơ bản để thúc đẩy Chính phủ điện tử, Chính phủ số, cũng như xã hội số, công dân số và kinh tế số.

Tuy vậy, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chỉ ra công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Cơ chế, chính sách pháp luật trong một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ, chậm được sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền.

Tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính vẫn xảy ra. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa rõ ràng. Việc đồng bộ, kết nối và chia sẻ dữ liệu vẫn chưa thông suốt, liên thông.

Tập trung cải cách hành chính, phân cấp phân quyền

Theo đó, để cải cách hành chính, bộ trưởng đề xuất tiếp tục thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ và hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính. Cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Tập trung tháo gỡ những nút thắt thể chế, trọng tâm là các thể chế đang gây lực cản cho tăng trưởng; đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.

Bà Trà cũng chỉ ra, dù vừa qua đã ban hành Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), song các luật chuyên ngành vẫn còn tình trạng chồng chéo, chưa đảm bảo mục tiêu phân cấp, phân quyền.

Vì vậy cần sửa đổi các quy định liên quan để địa phương thực hiện và chịu trách nhiệm, "cởi trói" cho cán bộ. Tới đây, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thành việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 và Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của hành chính công.

Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bộ trưởng khẳng định sẽ thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng, chất lượng.

"Đây là một nhiệm vụ hết sức hệ trọng và cấp bách. Do đó chúng tôi rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ tất cả các bộ, ngành liên quan để kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ quan trọng này một cách hiệu quả" - bà Trà nhấn mạnh.

Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ đi vào vận hành từ tháng 8-2025

Đối với việc thực hiện Đề án 06, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho hay sẽ đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia đi vào vận hành từ tháng 8-2025, khai thác 114 cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cùng đó, Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành để triển khai các sản phẩm dữ liệu như: Nền tảng điều phối, xử lý dữ liệu quốc gia; sàn giao dịch dữ liệu quốc gia; nền tảng chuỗi khối quốc gia, ứng dụng định danh phi tập trung quốc gia ứng dụng trực tiếp vào Trung tâm dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành, lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội; sàn giao dịch tiền mã hóa quốc gia; trung tâm tính toán hiệu năng cao để đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt; phát triển trợ lý ảo quốc gia; Trung tâm dữ liệu dân sự.

Ông Long đề nghị các bộ, ngành đã sáp nhập cần hợp nhất và nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, không làm gián đoạn. Điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh tương đương với giấy tờ giấy khi làm các thủ tục, không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, phải sao y, công chứng...