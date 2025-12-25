Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân An Việt , Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) cho biết, công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học bao gồm các hoạt động của cán bộ, giáo viên và các thành phần khác trong nhà trường trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề đang gặp phải một cách hiệu quả, bền vững. Qua đó, bảo đảm sức khỏe thể chất, tinh thần, tâm lí ổn định; tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh cũng như giúp nhà trường đạt được mục tiêu giáo dục.

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) Nguyễn Xuân An Việt phát biểu tại hội nghị. Ảnh Lan Anh

“Việc phát triển tư vấn học đường, công tác xã hội trường học giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo là cần thiết, góp phần thay đổi hành vi không mong muốn của học sinh, sinh viên (HSSV). Công tác xã hội, tư vấn tâm lý tham gia giải quyết những vấn đề như bạo lực học đường, bỏ học, thiếu kĩ năng sống..., giúp bảo vệ HSSV, trẻ em tốt hơn, toàn diện hơn” - ông Nguyễn Xuân An Việt nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Nguyễn Xuân An Việt, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và ngành GDĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai tư vấn học đường, công tác xã hội trường học nhằm đảm bảo công tác phòng ngừa, hỗ trợ, phục hồi những tổn thương về tinh thần, hỗ trợ vật chất để các em HSSV có môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh. Đặc biệt, Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT ngày 15/9/2025 đã có những quy định, hướng dẫn cụ thể nhằm triển khai hiệu quả công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học.

Trên thực tế, hằng năm, Bộ GDĐT đã chỉ đạo phối hợp với đơn vị liên quan khảo sát, triển khai, giám sát việc thực hiện công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học tại các địa phương. Bộ GDĐT cũng đa tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, phổ biến công tác tư vấn tâm lí, công tác xã hội; đẩy mạnh hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kĩ năng cho các cán bộ, giáo viên phụ trách tư vấn tâm lí tại các cơ sở giáo dục. Bộ GDĐT đồng thời xây dựng, phê duyệt 09 bộ tài liệu hướng dẫn cho ba cấp học về tư vấn tâm lí, công tác xã hội trường học. 100% cơ sở giáo dục phổ thông có Tổ Tư vấn học đường; 90% cơ sở giáo dục phổ thông có phòng tư vấn học đường (riêng hoặc chung). 100% đội ngũ giáo viên đang phụ trách về công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đã được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức.

Tăng cường ứng dụng công nghệ số

Trưởng phòng Chính trị, Tư tưởng và Công tác HSSV - Sở GDĐT Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho rằng, công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học cần được triển khai theo hướng ngày càng bài bản, có hệ thống.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cần đầu tư, xây dựng hạ tầng tư vấn học đường trên nền tảng số, bảo đảm an toàn dữ liệu. Mỗi cơ sở giáo dục duy trì kênh tiếp nhận thông tin đa phương thức, có lịch trực, quy chế phản hồi; phân quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân học sinh; hướng dẫn học sinh nhận diện và tìm đến kênh hỗ trợ chính thống.

Trong khi đó, Trưởng phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp - Trường Đại học Hà Nội Đỗ Quốc Đạt kiến nghị Bộ GDĐT tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách về công tác tham vấn tâm lí học đường trong các cơ sở giáo dục đại học; có định hướng rõ ràng về mô hình tổ chức, tiêu chuẩn nhân lực và ứng dụng công nghệ số.

Nhấn mạnh hệu quả của ứng dụng công nghệ số, Phó Trưởng phòng Công tác học viên sinh viên và Quản lý ký túc xá - Trường Đại học Y Hà Nội Phan Thị Minh Ngọc cho biết, từ năm 2022, Đại học Y Hà Nội đã thành lập Trung tâm thông tin và Tư vấn sinh viên với tên gọi “Trạm sạc Tâm hồn”; trang trí đầy đủ các thiết bị như máy tính, bàn làm việc, máy ghi âm, bàn thảo luận nhóm, tủ sách, tủ văn phòng phẩm và các vật dụng cần thiết khác.

Quang cảnh hội nghị.

Tại đây, sinh viên được lắng nghe, thấu hiểu, được tạo điều kiện để chia sẻ những điều mình quan tâm, mong muốn; từ đó gợi mở để sinh viên nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng, toàn diện và sâu sắc hơn.

Trưởng chương trình bảo vệ trẻ em Tổ chức UNICEF tại Việt Nam Lê Thị Hồng Loan khuyến nghị chuẩn hóa vị trí việc làm và tiêu chuẩn năng lực chuyên môn cho nhân viên tư vấn; ứng dụng công nghệ số trong tư vấn, bảo đảm an toàn và bảo mật riêng tư cho học sinh. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực số cho cán bộ thông qua tư vấn trực tuyến và quản lý ca điện tử để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.