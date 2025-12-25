Chuyển đổi số
Giáo dục số

Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Phước Hà

Phước Hà

08:51 | 25/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số. Hội nghị nhằm thúc đẩy việc triển khai hiệu quả công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học; tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.
Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập Trao quyền cho trẻ em để học sinh trở thành tác nhân chính của sự thay đổi Bộ Y tế trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân An Việt , Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) cho biết, công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học bao gồm các hoạt động của cán bộ, giáo viên và các thành phần khác trong nhà trường trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề đang gặp phải một cách hiệu quả, bền vững. Qua đó, bảo đảm sức khỏe thể chất, tinh thần, tâm lí ổn định; tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh cũng như giúp nhà trường đạt được mục tiêu giáo dục.

Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số
Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) Nguyễn Xuân An Việt phát biểu tại hội nghị. Ảnh Lan Anh

“Việc phát triển tư vấn học đường, công tác xã hội trường học giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo là cần thiết, góp phần thay đổi hành vi không mong muốn của học sinh, sinh viên (HSSV). Công tác xã hội, tư vấn tâm lý tham gia giải quyết những vấn đề như bạo lực học đường, bỏ học, thiếu kĩ năng sống..., giúp bảo vệ HSSV, trẻ em tốt hơn, toàn diện hơn” - ông Nguyễn Xuân An Việt nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Nguyễn Xuân An Việt, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và ngành GDĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai tư vấn học đường, công tác xã hội trường học nhằm đảm bảo công tác phòng ngừa, hỗ trợ, phục hồi những tổn thương về tinh thần, hỗ trợ vật chất để các em HSSV có môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh. Đặc biệt, Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT ngày 15/9/2025 đã có những quy định, hướng dẫn cụ thể nhằm triển khai hiệu quả công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học.

Trên thực tế, hằng năm, Bộ GDĐT đã chỉ đạo phối hợp với đơn vị liên quan khảo sát, triển khai, giám sát việc thực hiện công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học tại các địa phương. Bộ GDĐT cũng đa tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị, phổ biến công tác tư vấn tâm lí, công tác xã hội; đẩy mạnh hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kĩ năng cho các cán bộ, giáo viên phụ trách tư vấn tâm lí tại các cơ sở giáo dục. Bộ GDĐT đồng thời xây dựng, phê duyệt 09 bộ tài liệu hướng dẫn cho ba cấp học về tư vấn tâm lí, công tác xã hội trường học. 100% cơ sở giáo dục phổ thông có Tổ Tư vấn học đường; 90% cơ sở giáo dục phổ thông có phòng tư vấn học đường (riêng hoặc chung). 100% đội ngũ giáo viên đang phụ trách về công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đã được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức.

Tăng cường ứng dụng công nghệ số

Trưởng phòng Chính trị, Tư tưởng và Công tác HSSV - Sở GDĐT Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho rằng, công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học cần được triển khai theo hướng ngày càng bài bản, có hệ thống.

Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cần đầu tư, xây dựng hạ tầng tư vấn học đường trên nền tảng số, bảo đảm an toàn dữ liệu. Mỗi cơ sở giáo dục duy trì kênh tiếp nhận thông tin đa phương thức, có lịch trực, quy chế phản hồi; phân quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân học sinh; hướng dẫn học sinh nhận diện và tìm đến kênh hỗ trợ chính thống.

Trong khi đó, Trưởng phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp - Trường Đại học Hà Nội Đỗ Quốc Đạt kiến nghị Bộ GDĐT tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách về công tác tham vấn tâm lí học đường trong các cơ sở giáo dục đại học; có định hướng rõ ràng về mô hình tổ chức, tiêu chuẩn nhân lực và ứng dụng công nghệ số.

Nhấn mạnh hệu quả của ứng dụng công nghệ số, Phó Trưởng phòng Công tác học viên sinh viên và Quản lý ký túc xá - Trường Đại học Y Hà Nội Phan Thị Minh Ngọc cho biết, từ năm 2022, Đại học Y Hà Nội đã thành lập Trung tâm thông tin và Tư vấn sinh viên với tên gọi “Trạm sạc Tâm hồn”; trang trí đầy đủ các thiết bị như máy tính, bàn làm việc, máy ghi âm, bàn thảo luận nhóm, tủ sách, tủ văn phòng phẩm và các vật dụng cần thiết khác.

Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số
Quang cảnh hội nghị.

Tại đây, sinh viên được lắng nghe, thấu hiểu, được tạo điều kiện để chia sẻ những điều mình quan tâm, mong muốn; từ đó gợi mở để sinh viên nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng, toàn diện và sâu sắc hơn.

Trưởng chương trình bảo vệ trẻ em Tổ chức UNICEF tại Việt Nam Lê Thị Hồng Loan khuyến nghị chuẩn hóa vị trí việc làm và tiêu chuẩn năng lực chuyên môn cho nhân viên tư vấn; ứng dụng công nghệ số trong tư vấn, bảo đảm an toàn và bảo mật riêng tư cho học sinh. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực số cho cán bộ thông qua tư vấn trực tuyến và quản lý ca điện tử để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

bạo lực học đường Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bài liên quan

Bộ Y tế trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá

Bộ Y tế trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá

Trao quyền cho trẻ em để học sinh trở thành tác nhân chính của sự thay đổi

Trao quyền cho trẻ em để học sinh trở thành tác nhân chính của sự thay đổi

Kiểm soát chặt bạo lực học đường và bắt cóc online trên không gian mạng

Kiểm soát chặt bạo lực học đường và bắt cóc online trên không gian mạng

Lý do Bộ GD&ĐT điều chỉnh tiêu chí đầu vào ngành bán dẫn

Lý do Bộ GD&ĐT điều chỉnh tiêu chí đầu vào ngành bán dẫn

Chương trình tập huấn AI tiếp cận hơn 250.000 nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Chương trình tập huấn AI tiếp cận hơn 250.000 nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Có thể bạn quan tâm

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Chuyển đổi số
Từ ngày 1–21/12/2025, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo cho hơn 900 cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học trên địa bàn Thủ đô.
Đại học Monash triển khai chương trình trải nghiệm toàn cầu

Đại học Monash triển khai chương trình trải nghiệm toàn cầu

Giáo dục số
Theo đó, Việt Nam sẽ là điểm đến tiếp theo của chương trình flagship của Đại học Monash (Úc) nhờ vai trò ngày càng nổi bật trong việc giải quyết các thách thức về phát triển bền vững, đặc biệt trong an ninh nguồn nước và nông nghiệp.
BUV vinh danh thế hệ hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

BUV vinh danh thế hệ hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

Chuyển đổi số
Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam vừa tổ chức Lễ tốt nghiệp tháng 12, đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ bản lĩnh đạt chuẩn chất lượng lên đến tầm quốc tế – những “trái tim sư tử” sẵn sàng đóng góp vào nguồn lực chất lượng cao của Việt Nam.
IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Đổi mới sáng tạo
Đội IDS PTIT đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đoạt giải nhất cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" năm 2025 với đề tài "Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu".
VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

Đổi mới sáng tạo
Mười sản phẩm điện tử lọt vào chung kết cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" năm 2025 - VEDC 2025 đạt chất lượng tiệm cận thị trường, các giải pháp từ điện tử y sinh đến an toàn giao thông đều có tiềm năng ứng dụng ngay vào thực tế.
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
15°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
24°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
22°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 18°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
19°C
Hà Giang

18°C

Cảm giác: 18°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
15°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
20°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
23°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 154,000 157,000
Hà Nội - PNJ 154,000 157,000
Đà Nẵng - PNJ 154,000 157,000
Miền Tây - PNJ 154,000 157,000
Tây Nguyên - PNJ 154,000 157,000
Đông Nam Bộ - PNJ 154,000 157,000
Cập nhật: 25/12/2025 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,720 15,920
Miếng SJC Nghệ An 15,720 15,920
Miếng SJC Thái Bình 15,720 15,920
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,470 ▼50K 15,770 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,470 ▼50K 15,770 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,470 ▼50K 15,770 ▼50K
NL 99.99 14,780 ▼50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,780 ▼50K
Trang sức 99.9 15,060 ▼50K 15,660 ▼50K
Trang sức 99.99 15,070 ▼50K 15,670 ▼50K
Cập nhật: 25/12/2025 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 1,592
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,572 15,922
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,572 15,923
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,526 1,556
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,526 1,557
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,506 1,541
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 147,074 152,574
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 107,237 115,737
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 96,448 104,948
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,566 9,416
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,499 89,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,916 64,416
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 1,592
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 1,592
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 1,592
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 1,592
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 1,592
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 1,592
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 1,592
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 1,592
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 1,592
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 1,592
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 1,592
Cập nhật: 25/12/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17119 17390 17967
CAD 18714 18992 19604
CHF 32706 33091 33742
CNY 0 3470 3830
EUR 30354 30628 31652
GBP 34713 35106 36047
HKD 0 3253 3454
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 15053 15640
SGD 19949 20231 20756
THB 761 824 878
USD (1,2) 26045 0 0
USD (5,10,20) 26086 0 0
USD (50,100) 26115 26134 26389
Cập nhật: 25/12/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,123 26,123 26,403
USD(1-2-5) 25,079 - -
USD(10-20) 25,079 - -
EUR 30,587 30,611 31,843
JPY 165.75 166.05 173.37
GBP 35,128 35,223 36,143
AUD 17,409 17,472 17,963
CAD 18,914 18,975 19,561
CHF 33,071 33,174 33,947
SGD 20,115 20,178 20,856
CNY - 3,700 3,807
HKD 3,330 3,340 3,431
KRW 16.71 17.43 18.76
THB 810.03 820.03 874.6
NZD 15,081 15,221 15,615
SEK - 2,827 2,916
DKK - 4,091 4,219
NOK - 2,588 2,669
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,084.96 - 6,844.37
TWD 757.33 - 913.91
SAR - 6,910.74 7,250.64
KWD - 83,523 88,523
Cập nhật: 25/12/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,105 26,109 26,389
EUR 30,407 30,529 31,676
GBP 34,894 35,034 36,018
HKD 3,314 3,327 3,439
CHF 32,792 32,924 33,860
JPY 164.73 165.39 172.69
AUD 17,293 17,362 17,928
SGD 20,142 20,223 20,796
THB 823 826 864
CAD 18,885 18,961 19,546
NZD 15,108 15,632
KRW 17.43 19.09
Cập nhật: 25/12/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26110 26110 26389
AUD 17282 17382 18317
CAD 18888 18988 20005
CHF 32982 33012 34607
CNY 0 3714.9 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30543 30573 32304
GBP 35021 35071 36845
HKD 0 3390 0
JPY 165.27 165.77 176.28
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15159 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20114 20244 20978
THB 0 790.6 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15720000 15720000 15920000
SBJ 13000000 13000000 15920000
Cập nhật: 25/12/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,158 26,208 26,403
USD20 26,158 26,208 26,403
USD1 23,889 26,208 26,403
AUD 17,334 17,434 18,552
EUR 30,759 30,759 32,080
CAD 18,830 18,930 20,244
SGD 20,201 20,351 21,455
JPY 165.63 167.13 171.71
GBP 35,167 35,317 36,101
XAU 15,698,000 0 15,902,000
CNY 0 3,596 0
THB 0 827 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 25/12/2025 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Phát huy vai trò của tín dụng trong chiến lược tổng thể phát triển dài hạn

Phát huy vai trò của tín dụng trong chiến lược tổng thể phát triển dài hạn

Khai mạc Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam - châu Á 2025

Khai mạc Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam - châu Á 2025

Công bố nhãn hiệu chứng nhận

Công bố nhãn hiệu chứng nhận 'Gỗ Việt Nam/Vietnam wood'

Bức tranh châu Á đầy biến động năm 2025

Bức tranh châu Á đầy biến động năm 2025

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Cùng các chuyên gia công nghệ chấm điểm cho tai nghe soundcore R60i NC

Cùng các chuyên gia công nghệ chấm điểm cho tai nghe soundcore R60i NC

Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn

Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn

Samsung mang gì đến CES 2026?

Samsung mang gì đến CES 2026?

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Xây dựng

Xây dựng 'lá chắn tài chính số' bảo vệ an ninh tài chính quốc gia

MyTV B2B được nhiều bệnh viện tin dùng

MyTV B2B được nhiều bệnh viện tin dùng

Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Ngành Thuế thực hiện xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025

Ngành Thuế thực hiện xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025

Ấn Độ và New Zealand công bố hiệp định thương mại tự do, phần lớn hàng hóa được miễn thuế

Ấn Độ và New Zealand công bố hiệp định thương mại tự do, phần lớn hàng hóa được miễn thuế

Cổ phiếu Novo Nordisk tăng 6% sau khi FDA phê duyệt thuốc viên GLP-1

Cổ phiếu Novo Nordisk tăng 6% sau khi FDA phê duyệt thuốc viên GLP-1

Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư toàn cầu quay lại tài sản trú ẩn

Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư toàn cầu quay lại tài sản trú ẩn

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
AI là nguyên nhân trong hơn 50.000 vụ sa thải tại Mỹ năm 2025

AI là nguyên nhân trong hơn 50.000 vụ sa thải tại Mỹ năm 2025

Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Viettel nhận giải thưởng lớn với dự án đưa internet về trường học

Viettel nhận giải thưởng lớn với dự án đưa internet về trường học

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào các công việc nhà nước với số lượng kỷ lục?

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào các công việc nhà nước với số lượng kỷ lục?

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện

BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện 'BYD - ngày hội 102'

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động