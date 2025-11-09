Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập

Sự kiện có sự tham dự của Ban Giám hiệu Nhà trường, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị đối tác cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên của Khoa qua các thời kỳ.

Khoa Quản lý giáo dục được thành lập ngày 14/4/2005 theo Quyết định số 595/QĐ-ĐHSPHN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trở thành đơn vị tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực quản lý giáo dục tại Việt Nam.

Trưởng Khoa Quản lý giáo dục, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Quốc Trị – Trưởng khoa Quản lý giáo dục đã ôn lại chặng đường 20 năm đầy tự hào, gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, giảng viên và sinh viên đã đóng góp vào sự phát triển của Khoa, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, hội nhập, phát huy tinh thần “Tiên phong và Khát vọng” trong giai đoạn phát triển mới.

Nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và phát triển khoa học giáo dục.

Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho tập thể Khoa Quản lý giáo dục và ba cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trải qua chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, Khoa Quản lý giáo dục đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về quản lý giáo dục tại Việt Nam.

Đồng thời, nhiều cá nhân tiêu biểu của Khoa cũng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen cấp Bộ vì có thành tích xuất sắc trong công tác, tiêu biểu gồm: PGS.TS Đỗ Văn Đoạt, TS. Nguyễn Quốc Trị, PGS.TS Nguyễn Xuân Thanh.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng đã trao Giấy khen cấp Trường cho các giảng viên có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động chuyên môn, nghiên cứu và phong trào tập thể, gồm: TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, TS. Nguyễn Thị Ngọc Liên, PGS.TS Vũ Thị Mai Hương, TS. Trịnh Thị Quý, ThS. Đặng Thị Phương Thảo.