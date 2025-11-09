Chuyển đổi số
Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập

Gia Hân

Gia Hân

11:14 | 09/11/2025
Ngày 8/11, Khoa Quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2005–2025) tại Hội trường 11/10, trong không khí trang trọng, ấm áp và xúc động.
Sự kiện có sự tham dự của Ban Giám hiệu Nhà trường, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị đối tác cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên của Khoa qua các thời kỳ.

Khoa Quản lý giáo dục được thành lập ngày 14/4/2005 theo Quyết định số 595/QĐ-ĐHSPHN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trở thành đơn vị tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực quản lý giáo dục tại Việt Nam.

Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập
Trưởng Khoa Quản lý giáo dục, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Quốc Trị – Trưởng khoa Quản lý giáo dục đã ôn lại chặng đường 20 năm đầy tự hào, gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, giảng viên và sinh viên đã đóng góp vào sự phát triển của Khoa, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, hội nhập, phát huy tinh thần “Tiên phong và Khát vọng” trong giai đoạn phát triển mới.

Nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và phát triển khoa học giáo dục.

Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập
Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho tập thể Khoa Quản lý giáo dục và ba cá nhân có thành tích xuất sắc.
Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập
Trải qua chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, Khoa Quản lý giáo dục đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về quản lý giáo dục tại Việt Nam.

Đồng thời, nhiều cá nhân tiêu biểu của Khoa cũng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen cấp Bộ vì có thành tích xuất sắc trong công tác, tiêu biểu gồm: PGS.TS Đỗ Văn Đoạt, TS. Nguyễn Quốc Trị, PGS.TS Nguyễn Xuân Thanh.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng đã trao Giấy khen cấp Trường cho các giảng viên có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động chuyên môn, nghiên cứu và phong trào tập thể, gồm: TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, TS. Nguyễn Thị Ngọc Liên, PGS.TS Vũ Thị Mai Hương, TS. Trịnh Thị Quý, ThS. Đặng Thị Phương Thảo.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật liên quan đến công tác quy hoạch

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật liên quan đến công tác quy hoạch

Chính phủ ban hành cơ chế tài chính mới cho xây dựng pháp luật, lập Quỹ hỗ trợ 300 tỷ đồng mỗi năm

Chính phủ ban hành cơ chế tài chính mới cho xây dựng pháp luật, lập Quỹ hỗ trợ 300 tỷ đồng mỗi năm

Chính phủ quy định điều kiện đăng ký phương tiện bay không người lái

Chính phủ quy định điều kiện đăng ký phương tiện bay không người lái

Giải Marathon Quốc tế TP. HCM Techcombank mùa thứ 8 ra mắt bộ race kit tôn vinh bản sắc vùng

Giải Marathon Quốc tế TP. HCM Techcombank mùa thứ 8 ra mắt bộ race kit tôn vinh bản sắc vùng

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng ứng phó với cơn bão Kalmaegi

VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng ứng phó với cơn bão Kalmaegi

FPT ra mắt AI Notebook

FPT ra mắt AI Notebook

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ phiếu SoftBank lao dốc hơn 8% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI quay trở lại

Cổ phiếu SoftBank lao dốc hơn 8% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI quay trở lại

Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Google ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất, phục hồi 200.000 tấn CO₂ tại Amazon

Google ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất, phục hồi 200.000 tấn CO₂ tại Amazon

VinSpace: Bước ngoặt mới của đế chế tỷ đô Vingroup

VinSpace: Bước ngoặt mới của đế chế tỷ đô Vingroup

Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng bão lũ

Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng bão lũ

Tổng công ty ACC và Công ty ADCC kỷ niệm 35 năm, đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Tổng công ty ACC và Công ty ADCC kỷ niệm 35 năm, đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

T1 đối đầu KT Rolster:

T1 đối đầu KT Rolster: 'Đại chiến viễn thông' giành ngôi vương LMHT thế giới 2025

Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Audition chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử trình diễn tại SEA Games 33

Audition chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử trình diễn tại SEA Games 33

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant