Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có Hiệu trưởng mới nhiệm kỳ 2025-2030

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện các ban, ngành Trung ương và Hà Nội, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chúc mừng tân Hiệu trưởng, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2025–2030 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trong phần phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn bày tỏ vinh dự khi tiếp tục được giao trọng trách Hiệu trưởng, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Nhà trường phát huy truyền thống 74 năm xây dựng và phát triển, đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo đội ngũ giáo viên, nhà khoa học, chuyên gia đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định số 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn giữ vững vị thế là cơ sở đào tạo sư phạm trọng điểm quốc gia, được coi là “cái nôi” đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho cả nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn.

Hiện nay, Trường có 52 ngành đào tạo trình độ đại học (trong đó 36 ngành sư phạm, 16 ngành ngoài sư phạm), 56 chuyên ngành thạc sĩ và 44 chuyên ngành tiến sĩ. Nhà trường đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo ở cả bậc đại học và sau đại học.

Với đội ngũ hơn 1.000 cán bộ, trong đó có 11 giáo sư, 125 phó giáo sư, gần 300 tiến sĩ và hơn 380 thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học giáo dục. Nhà trường hướng tới trở thành đại học sư phạm trọng điểm quốc gia và khu vực, đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của nền giáo dục Việt Nam.