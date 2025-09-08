Chuyển động số
Lần đầu trải nghiệm Azerbaijan tại Hà Nội: Cầu nối văn hóa mới giữa hai quốc gia

Hương Sơn

Hương Sơn

16:42 | 08/09/2025
Ngày 8/9, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) phối hợp với Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam, Tổng Cục Du lịch Azerbaijan tổ chức sự kiện “Trải nghiệm Azerbaijan” – một chương trình đặc biệt nhằm tăng cường kết nối giao lưu văn hóa, khám phá tiềm năng du lịch và mở rộng hợp tác giáo dục – đào tạo giữa Việt Nam và Cộng hòa Azerbaijan.

Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều đại biểu danh dự: đại diện các cơ quan Nhà nước, đại sứ và đại diện ngoại giao các quốc gia, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lĩnh vực lữ hành – khách sạn – thương mại, các cơ quan báo chí truyền thông, cùng đông đảo cán bộ giảng viên – sinh viên HCCT.

Mở cánh cửa đến với vùng đất giao thoa giữa Đông và Tây

Trong những năm gần đây, Azerbaijan nổi lên là một điểm đến đầy sức hút với du khách quốc tế nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, di sản văn hóa lâu đời, và nét hiện đại của một quốc gia phát triển năng động tại khu vực Nam Caucasus.

Lần đầu tiên tổ chức “Trải nghiệm Azerbaijan” – Cầu nối giao lưu văn hóa, du lịch và giáo dục quốc tế tại Hà Nội
Sự kiện “Trải nghiệm Azerbaijan” nhằm tăng cường kết nối giao lưu văn hóa, khám phá tiềm năng du lịch và mở rộng hợp tác giáo dục – đào tạo giữa Việt Nam và Cộng hòa Azerbaijan.

Azerbaijan được mệnh danh là “vùng đất của lửa” với thủ đô Baku – thành phố của gió, là nơi giao thoa giữa cổ kính và hiện đại. Tại đây, du khách có thể dạo bước trong Phố cổ Icherisheher – di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, chiêm ngưỡng Tháp Maiden – biểu tượng lịch sử của thủ đô từ thế kỷ 12, hay khám phá Trung tâm Heydar Aliyev với kiến trúc uốn lượn độc đáo do nữ kiến trúc sư nổi tiếng Zaha Hadid thiết kế.

Không chỉ dừng lại ở Baku, các địa danh như Bảo tàng Heydar, Sheki, Gabala, Gusar hay Shahdag đều là những “viên ngọc ẩn” trên hành trình khám phá Azerbaijan. Từ dãy núi Caucasus hùng vĩ, rừng Hyrcanian nguyên sinh, cho đến các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, những ngôi làng cổ truyền thống, tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên – văn hóa đặc sắc và hấp dẫn.

Là quốc gia giao thoa giữa văn minh phương Đông và phương Tây, Azerbaijan sở hữu nền văn hóa phong phú với âm nhạc truyền thống Mugham, nghệ thuật thủ công, thảm dệt Sheki nổi tiếng, cùng nhiều lễ hội dân gian độc đáo.

Lần đầu tiên tổ chức “Trải nghiệm Azerbaijan” – Cầu nối giao lưu văn hóa, du lịch và giáo dục quốc tế tại Hà Nội
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Kamal Oglu Mehdizade phát biểu tại sự kiện.

Ẩm thực nơi đây cũng là điểm nhấn khiến du khách không thể quên với các món ăn đặc trưng như: Plov (cơm thập cẩm với thịt và hoa quả khô), Dolma (lá nho cuốn thịt), hay Dushbara (mỳ nước nhân thịt). Đi kèm với đó là những ly rượu vang pomegranate và trà đen truyền thống, góp phần tạo nên trải nghiệm ẩm thực Azerbaijan đầy quyến rũ.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Kamal Oglu Mehdizade khẳng định, Việt Nam luôn giữ một vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Azerbaijan tại khu vực châu Á, với vai trò là người bạn đối tác đáng tin cậy và nhiều tiềm năng.

Lần đầu tiên tổ chức “Trải nghiệm Azerbaijan” – Cầu nối giao lưu văn hóa, du lịch và giáo dục quốc tế tại Hà Nội

“Sự kiện “Trải nghiệm Azerbaijan” lần đầu tiên tại Hà Nội không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là một cột mốc ý nghĩa trong quan hệ song phương. Đây là dịp để chúng tôi giới thiệu tới bạn bè Việt Nam những giá trị đặc sắc của lịch sử, văn hóa, truyền thống và bản sắc Azerbaijan – trong một môi trường học thuật, nơi tri thức và giao lưu văn hóa luôn được đề cao”, ngài Shovgi Kamal Oglu Mehdizade nói.

HCCT – Cầu nối lan tỏa hợp tác quốc tế trong giáo dục và du lịch

Việc tổ chức sự kiện “Trải nghiệm Azerbaijan” tại HCCT là dấu mốc quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới quốc tế hóa môi trường đào tạo, đồng thời góp phần cụ thể hóa các nội dung trong Tuyên bố chung Việt Nam – Azerbaijan về nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược sau chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Azerbaijan (tháng 5/2025).

Lần đầu tiên tổ chức “Trải nghiệm Azerbaijan” – Cầu nối giao lưu văn hóa, du lịch và giáo dục quốc tế tại Hà Nội
TS. Trịnh Thị Thu Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, những năm gần đây, Việt Nam là điểm đến ưa thích cho ngày càng nhiều công dân Azerbaijan và Azerbaijan, cũng đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách Việt Nam – đặc biệt là giới trẻ, những người yêu thích trải nghiệm mới mẻ. Với vị trí địa lý độc đáo nằm tại nơi giao thoa giữa hai lục địa Á - Âu, sở hữu khí hậu ôn hòa, bề dày kiến trúc đặc sắc và nền văn hóa giao thoa phong phú, Azerbaijan có tiềm năng rất lớn để thu hút khách du lịch từ Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

TS. Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cho biết: “Chúng tôi tự hào là đơn vị giáo dục nghề nghiệp tiên phong đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đưa sinh viên tiếp cận với văn hóa, du lịch, kinh tế toàn cầu. Sự kiện hôm nay không chỉ giúp sinh viên mở rộng hiểu biết, mà còn mở ra cơ hội liên kết đào tạo, thực tập nghề, và làm việc trong môi trường quốc tế”.

Lần đầu tiên tổ chức “Trải nghiệm Azerbaijan” – Cầu nối giao lưu văn hóa, du lịch và giáo dục quốc tế tại Hà Nội

Sau sự kiện này, HCCT sẽ tiếp tục trao đổi với các đối tác Azerbaijan trong việc xây dựng chương trình thực tập, giao lưu sinh viên, mở rộng hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực: du lịch, khách sạn – nhà hàng, truyền thông quốc tế, ngoại ngữ và văn hóa – nghệ thuật.

Trải nghiệm Azerbaijan trải nghiệm Azerbaijan du lịch Azerbaijan Hà Nội sự kiện văn hóa Hà Nội HCCT hợp tác giáo dục quốc tế Baku Azerbaijan văn hóa Azerbaijan điểm đến mới 2025 giao thoa Đông Tây Nam Caucasus đại sứ quán Azerbaijan ẩm thực Azerbaijan

