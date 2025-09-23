Hầu hết các tác vụ thường ngày mà chúng ta thường sử dụng như sáng tạo, hậu kỳ ảnh và video, xóa vật thể không mong muốn, tách lời ca sĩ ra khỏi bài hát khi chỉnh sửa âm thanh… thường mất rất nhiều thời gian, ngày nay chỉ đơn giản bằng vài cú nhấp chuột trên một chiếc AI PC, thậm chí không cần có kết nối internet.

Intel đã mang đến một loạt mẫu AI PC được tích hợp vi xử lý Intel® Core™ Ultra 200V từ các đối tác hàng đầu

Với ứng dụng miễn phí Intel AI Playground dành cho người dùng mới bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng giao diện trực quan và dễ sử dụng, AI Playground sẽ mang đến một loạt các tính năng AI, giúp người dùng tạo hình ảnh từ văn bản, cải thiện và tạo điểm nhấn cho hình ảnh, nhận câu trả lời từ chatbot AI,… Tất cả đều chạy trực tiếp trên AI PC trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra.

AI PC cũng có thể giúp người dùng tăng tốc các công việc hàng ngày, bao gồm soạn thảo email, sắp xếp lịch, hay cải thiện các tác vụ nâng cao hiệu suất như tăng cường làm mờ hậu cảnh và khử tiếng ồn trong các cuộc gọi video. Đây là một phần trong hơn 400 tính năng được tăng tốc bởi AI mà Intel đã hợp tác với các nhà phát triển phần mềm hàng đầu thế giới để mang đến cho người dùng trên các mẫu AI PC trang bị Intel® Core™ Ultra hiện đang được bán rộng rãi trên thị trường.

AI PC và những tính năng thực tế dành cho người dùng

"AI PC đại diện cho bước tiến tiếp theo của công nghệ máy tính, giúp nâng cao hiệu suất làm việc, khả năng sáng tạo và trải nghiệm người dùng. Trong khi hầu hết các mẫu máy tính phải dựa vào điện toán đám mây để chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI PC lại sở hữu phần cứng chuyên dụng hỗ trợ xử lý AI nhanh chóng và hiệu quả ngay trên thiết bị. Điều này cho phép người dùng tận dụng các phần mềm AI tiên tiến, đồng thời đảm bảo sự riêng tư của dữ liệu." Ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Khối Kinh doanh và Tiếp thị, Tập đoàn Intel, chia sẻ.

Chính thức ra mắt vào đầu tháng 9 năm 2024, đến nay vi xử lý Intel® Core™ Ultra 200V đã hiện diện trên rất nhiều mẫu PC được bán rộng rãi trên thị trường

Chính thức ra mắt vào cuối năm 2024, dòng vi xử lý Intel® Core™ Ultra 200V đã xác lập một tiêu chuẩn mới về hiệu quả sử dụng năng lượng cho kiến trúc x86 của Intel. Ngoài ra, vi xử lý này đại diện cho một bước đột phá toàn diện, từ hiệu năng xử lý, đồ họa, tương thích ứng dụng, cho đến các cải tiến về bảo mật và khả năng tối ưu AI.

Dòng chip này còn mang lại hiệu năng trên mỗi luồng cao gấp 3 lần và hiệu năng cao nhất tăng 80%, đồng thời cho phép thời lượng pin sử dụng thực tế lên đến 20 giờ.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, Intel đã mang đến một loạt mẫu AI PC được tích hợp vi xử lý Intel® Core™ Ultra 200V từ các đối tác hàng đầu như Acer, ASUS, Dell Technologies, Gigabyte, HP, Lenovo và MSI, khẳng định sự sẵn sàng của cả hệ sinh thái.