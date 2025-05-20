Intel ra mắt loạt GPU mới tại Computex 2025

Theo đó, loạt bộ xử lý đồ họa (GPU) và bộ tăng tốc AI mới bao gồm:

Dòng GPU Intel Arc Pro B mới với hai card đồ họa Intel® Arc™ Pro B60 và Intel® Arc™ Pro B50 thuộc dòng sản phẩm Intel Arc Pro family được tối ưu hóa cho tác vụ suy luận AI và máy trạm chuyên nghiệp.

Bộ tăng tốc AI Intel Gaudi 3 thuộc hệ thống rack scale và kết nối PCIe, bộ tăng tốc AI Intel® Gaudi® 3 mang đến giải pháp mở và hỗ trợ mở rộng cho tác vụ suy luận AI trong môi trường doanh nghiệp và đám mây.

Tạo Trợ lý AI cùng Intel đã được phát hành công khai trên GitHub, Intel® AI Assistant Builder hỗ trợ nhà phát triển tạo ra tác nhân AI (AI agent) cục bộ, chuyên biệt và tối ưu hóa cho các nền tảng của Intel.

Bên cạnh loạt sản phẩm mới, Intel cũng tự hào kỷ niệm 40 năm có mặt tại Đài Loan. Phát biểu tại sự kiện, ông Lip-Bu Tan, CEO của Intel cho biết: “Trong suốt 40 năm qua, sức mạnh của mối quan hệ hợp tác của chúng tôi với hệ sinh thái tại Đài Loan đã chắp cánh cho những đổi mới giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Trong tuần này, chúng tôi đang tái khẳng định cam kết với đối tác để cùng nhau xây dựng một Intel của tương lai, tạo ra những sản phẩm tuyệt vời, làm hài lòng người tiêu dùng, và tận dụng hiệu quả các cơ hội.”

Intel Arc Pro B60 và B50 mới

Cụ thể, hai GPU mới dành cho AI và máy trạm chuyên nghiệp trong lần ra mắt này được xây dựng trên kiến trúc Xe2, card đồ họa Intel Arc Pro B60 và B50 mới tích hợp nhân AI Intel® Xe Matrix Extensions (XMX) và các đơn vị dò tia (ray tracing unit) tiên tiến. Nhờ vậy, hai mẫu GPU mới của Intel mang đến hiệu năng cao cho nhà sáng tạo nội dung, nhà phát triển, và kỹ sư.

Cả Intel Arc Pro B60 và Intel Arc Pro B50 đều được thiết kế để chạy các tác vụ suy luận AI và ứng dụng máy trạm đòi hỏi nhiều về phần cứng. Với những tính năng sẵn sàng cho AI, dung lượng bộ nhớ lần lượt 24 gigabyte (GB) và 16GB, cùng khả năng mở rộng nhiều GPU, dòng Intel Arc Pro B mang đến giải pháp linh hoạt cho nhà sáng tạo nội dung, nhà phát triển AI, và chuyên gia.

Được tối ưu hóa cho các ứng dụng AEC (trong ngành kiến trúc, kỹ thuật, xây dựng) và suy luận trên máy trạm, cả hai GPU mang lại sự ổn định và hiệu năng mạnh mẽ với một loạt chứng nhận từ nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) và phần mềm được tối ưu hóa.

Ngoài ra, Intel cũng giới thiệu nền tảng máy trạm có thể tùy chỉnh dựa trên Intel® Xeon® (tên mã Project Battlematrix) nhằm giảm bớt khó khăn cho nhà phát triển AI. Hỗ trợ đến tám GPU Intel Arc Pro B60 24GB, nền tảng này giúp mô hình cỡ trung (lên đến 150 tỷ tham số) hoạt động chính xác với tổng bộ nhớ video (VRAM) lên đến 192GB.

“Dòng Intel Arc Pro B thể hiện rõ cam kết của Intel đối với công nghệ GPU và quan hệ đối tác hệ sinh thái. Nhờ trang bị nhiều tính năng cao cấp của kiến trúc Xe2 và một hệ sinh thái phần mềm không ngừng phát triển, các GPU Arc Pro mới giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tiếp vận và mở rộng thông qua các giải pháp phù hợp với nhu cầu.” Bà Vivian Lien, Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc bộ phận Đồ họa Máy tính Phổ thông tại Intel, cho biết.

Card đồ họa Intel Arc Pro B60 bắt đầu lấy mẫu thử nghiệm từ các đối tác sản xuất ASRock, Gunnir, Lanner, Maxsun, Onix, Senao, Sparkle… từ tháng 6/2025, còn Intel Arc Pro B50 dự kiến có mặt tại các đại lý ủy quyền của Intel từ tháng 7/2025.

Intel Gaudi 3 được phát triển dựa trên chiến lược AI

Intel Gaudi 3 được phát triển dựa trên chiến lược AI, theo đó Intel đã mang đến các tùy chọn:

Với card Intel Gaudi 3 PCIe: việc triển khai suy luận AI có khả năng mở rộng trong các môi trường trung tâm dữ liệu hiện có trở nên dễ dàng. Sản phẩm này mang lại cho doanh nghiệp từ nhỏ đến tập đoàn lớn sự linh hoạt để chạy các mô hình AI như Llama (từ Llama 3.1 8B cho đến phiên bản Llama 4 Scout hoặc Maverick đầy đủ) nhờ các tùy chọn cấu hình có thể mở rộng. Sản phẩm card Intel Gaudi 3 PCIe dự kiến sẽ có mặt trên thị trường trong sáu tháng cuối năm 2025.

Với Intel Gaudi 3 dạng rack scale: thiết kế hệ thống tham chiếu được xây dựng dựa trên tính linh hoạt và khả năng mở rộng, hỗ trợ lên đến 64 bộ tăng tốc và 8,2 terabyte (TB) bộ nhớ băng thông cao trong mỗi rack. Thiết kế mở theo dạng mô-đun giúp tránh tình trạng phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Trong khi đó, backplane sử dụng cáp và kết nối 2D blind-mate đơn giản hóa công tác lắp đặt và bảo trì. Kết hợp làm mát bằng chất lỏng, các hệ thống này không chỉ cung cấp hiệu năng ấn tượng, mà còn góp phần kiểm soát tổng chi phí sở hữu (TCO).

Được tối ưu cho việc vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn, kiến trúc rack scale Intel Gaudi vượt trội trong công tác suy luận theo thời gian thực với độ trễ thấp. Các cấu hình này củng cố cam kết của Intel về một hạ tầng AI mở, linh hoạt, và an toàn, hỗ trợ cả thiết kế tùy chỉnh và theo tiêu chuẩn Open Compute Project (Dự án Điện toán Mở, OCP) cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP).

Intel ra mắt loạt GPU mới tại Computex 2025

Intel AI Assistant Builder: Hiện đã có bản beta công khai trên GitHub. Đây là một khung phần mềm mở và nhẹ hỗ trợ xây dựng và chạy tác nhân AI tùy chỉnh cục bộ trên AI PC sử dụng nền tảng vi xử lý của Intel. Với các giải pháp sáng tạo mới được Acer và ASUS giới thiệu tại Computex, Intel AI Assistant Builder giúp nhà phát triển và đối tác tạo và triển khai tác nhân AI nhanh chóng cho nội bộ doanh nghiệp và khách hàng.