Intel tổ chức thành công triển lãm công nghệ AI lớn nhất Việt Nam

Tại đây, bên cạnh khu vực Intel AI Studio với các mẫu AI PC trang bị Intel Core Ultra Series 1 và 2 để tạo nên các không gian sáng tạo riêng biệt với các chủ đề Sketch Your Vibe, Create Your Dream, Print Your Style, và Flex Your Goal.

Trong đó, khu vực trải nghiệm AI PC bao gồm không gian từ 13 đối tác với những sản phẩm laptop và linh kiện chưa từng xuât hiện từ các thương hiệu như Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, và MSI. Khách tham quan cũng có thể nhận được các khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn nhân dịp Black Friday từ CellphoneS, FPT Shop, Thế Giới Di Động, và Phong Vũ.

Ngoài ra, Intel AIvolution 2024 cũng tổ chức 4 buổi workshop với đại diện là các khách mời Duy Luân, Lý Thành Cơ, Chu Việt Hà, và Tùng Phạm nhằm chia sẻ những ứng dụng AI hữu ích, tiện dụng và thực tế vào trong học tập, đời sống, sáng tạo nội dung, chỉnh sửa ảnh, và dựng phim…

Triển lãm công nghệ Intel AIvolution 2024 cũng đã kết thúc tốt đẹp bằng một buổi hòa nhạc sôi động kéo dài từ 18 giờ cho đến 21 giờ với sự góp mặt của các nghệ sĩ Gen Z nổi tiếng như 7UPPUPPERCUTS, Orange, Pháp Kiều, Vũ Thanh Vân, và WEAN Lê.