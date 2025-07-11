Trump tuyên bố áp thuế 35% đối với hàng nhập khẩu từ Canada từ ngày 1-8

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ năm đã công bố mức thuế 35% đối với hàng nhập khẩu từ Canada, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Ảnh: Reuters.

Trong bức thư gửi Thủ tướng Canada Mark Carney, được đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump chỉ trích việc Canada áp đặt thuế đối với hàng hóa Mỹ thay vì hợp tác, đồng thời cáo buộc nước láng giềng không hỗ trợ đủ trong việc ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Hoa Kỳ.

“Nếu Canada hợp tác với tôi để ngăn chặn fentanyl, có lẽ chúng tôi sẽ xem xét điều chỉnh lá thư này”, ông Trump viết.

Mức thuế 35% sẽ được áp dụng bổ sung, tách biệt với các mức thuế ngành đã có. Ông cũng cảnh báo rằng mức thuế này có thể còn tăng cao hơn nếu Canada tiếp tục trả đũa. “Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn quyết định tăng thuế quan, thì bất kể bạn chọn tăng bao nhiêu, mức đó cũng sẽ được cộng vào mức thuế 35% mà chúng tôi áp dụng”, ông Trump nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Trump tuyên bố hàng hóa chuyển tải qua nước thứ ba để né tránh mức thuế mới sẽ bị đánh thuế bổ sung tương ứng.

Trước đó, Canada đã phải chịu mức thuế 25% do cáo buộc có liên quan đến hoạt động buôn bán fentanyl. Tuy nhiên, một số mặt hàng vẫn được miễn trừ theo thỏa thuận thương mại giữa ba nước Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Các mặt hàng năng lượng từ Canada hiện chỉ chịu mức thuế thấp hơn, khoảng 10%.

Thông báo của ông Trump được đưa ra không lâu sau khi hai nước nhất trí nối lại đàm phán thương mại từ ngày 29-6, với mục tiêu đạt được thỏa thuận vào ngày 21-7. Trước đó, Tổng thống Mỹ từng đe dọa chấm dứt đàm phán sau khi Ottawa tuyên bố không tạm ngừng việc áp thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ Mỹ. Canada sau đó đã rút lại chính sách này nhằm khôi phục đối thoại với Washington.

Hiện Chính phủ Canada chưa đưa ra phản hồi chính thức về tuyên bố mới của ông Trump.