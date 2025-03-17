Làn sóng tẩy chay hàng hóa Mỹ đang lan rộng tại Canada.

Một làn sóng tẩy chay hàng hóa Mỹ đang lan rộng tại Canada, gây chấn động cho nhiều doanh nghiệp xuyên biên giới và làm thay đổi mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia láng giềng.

"Hầu hết người dân Canada thực sự cảm thấy như thể chúng tôi đã bị đâm sau lưng, rằng người mà chúng tôi tin tưởng nhất giờ đây lại quay sang chống lại chúng tôi và tấn công chúng tôi mà không có lý do rõ ràng," Joel Bilt, giáo sư kinh tế tại Đại học Waterloo ở Ontario nhận xét. "Điều đó thực sự đã đoàn kết mọi người."

Làn sóng tẩy chay lan rộng

Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Leger với hơn 1.500 người dân Canada, hơn 60% người được hỏi cho biết họ đã giảm mua sản phẩm Mỹ tại các cửa hàng hoặc trên mạng. Đồng thời, hơn 70% cho biết họ đã tăng mua hàng hóa sản xuất trong nước.

Các cửa hàng tạp hóa khắp Canada đã triển khai các biển báo và nhãn đặc biệt khuyến khích khách hàng "mua sắm tại Canada", đánh dấu rõ ràng các sản phẩm nội địa. Một nhóm Facebook tập trung vào việc mua hàng hóa sản xuất tại Canada đã chứng kiến số lượng thành viên tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 2.

Động thái quyết liệt nhất có lẽ đến từ Hội đồng Kiểm soát Rượu của Ontario (LCBO), tổ chức này đã cấm các thành viên đặt hàng rượu của Mỹ, một quyết định có thể ảnh hưởng đến doanh số hơn 1 tỷ đô la rượu Mỹ mỗi năm.

"Điều đó còn tệ hơn cả thuế quan," Lawson Whiting, giám đốc điều hành của Brown-Forman - công ty mẹ của Jack Daniel's, than thở trong cuộc họp báo cáo thu nhập. "Nó thực sự làm mất đi doanh số của bạn."

Căng thẳng thương mại cũng đã lan sang lĩnh vực du lịch. Theo số liệu thống kê của chính phủ, các chuyến đi khứ hồi của người Canada từ Hoa Kỳ bằng xe đã giảm khoảng 23% vào tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái. Air Canada cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm công suất tại các điểm đến phổ biến ở Mỹ như Florida, Arizona và Nevada.

Ben Rose từ Cơ quan Du lịch Greater Wildwoods ở New Jersey cho biết: "Một số phản ứng mà chúng tôi nhận được là: 'Bạn biết chúng tôi yêu người Mỹ, và chúng tôi biết họ yêu chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ gặp lại bạn sau bốn năm nữa.' Họ không thể đi cùng với chính quyền hiện tại."

Làn sóng phản đối đã lan sang cả văn hóa và truyền thông. Người dân Canada đã la ó quốc ca Hoa Kỳ trước các trận đấu thể thao lớn với các đội tuyển Mỹ. Trong một lần xuất hiện trên Saturday Night Live, ngôi sao người Canada Mike Myers đã mặc áo có dòng chữ "Canada không phải để bán" cùng với lá cờ quốc gia.

British Columbia và công ty điện lực của tỉnh này đã loại sản phẩm của Tesla khỏi một số chương trình hoàn tiền năng lượng xanh, một hành động nhằm "ưu tiên" các giải pháp thay thế do Canada sản xuất.

Phản ứng của Mỹ và triển vọng đàm phán

Sau khi Ontario đe dọa áp dụng mức phụ thu 25% đối với điện xuất khẩu sang Michigan, Minnesota và New York, Trump ban đầu phản ứng bằng cách kêu gọi tăng thuế đối với thép và nhôm của Canada lên 50%. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết ông đã lùi bước sau cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Thủ hiến Ontario Doug Ford.

Đáng chú ý, liên đoàn United Steelworkers đại diện cho khoảng 850.000 người tại Hoa Kỳ, Canada và vùng Caribe đã phản đối kế hoạch thuế quan của Trump. Chủ tịch USW International David McCall tuyên bố rằng các nhánh Bắc Mỹ của tổ chức sẽ "cùng nhau đấu tranh" chống lại các khoản thuế, vì chúng đe dọa việc làm ở cả hai bên biên giới.

Bilt của Đại học Waterloo nhận định: "Người Canada về cơ bản không theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng điều này thực sự đã đánh trúng vào một điều gì đó mạnh mẽ ở cốt lõi của người Canada trung bình." Ông cũng lưu ý rằng sự tức giận của người Canada chủ yếu tập trung vào Trump chứ không phải người Mỹ nói chung, nhưng các doanh nghiệp Mỹ nên chuẩn bị cho sự phản đối kéo dài cho đến khi chính sách thuế quan được dỡ bỏ.