TMC trở thành nhà phân phối chính thức thương hiệu Movespeed tại Việt Nam

Anh Tuấn

Anh Tuấn

11:14 | 25/12/2025
Như vậy, từ nay Thùy Minh (TMC) sẽ chính thức bổ sung thêm thương hiệu công nghệ Movespeed vào hệ sinh thái của mình, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của TMC khi chính thức gia nhập thị trường phụ kiện di động đầy tiềm năng.
Tâm điểm của sự kiện là màn trình diễn đầy ấn tượng khi đại diện Movespeed thực hiện thử nghiệm đâm xuyên pin sạc dự phòng bằng vật kim loại nhọn. Kết quả cho thấy, dù chịu tác động vật lý phá hủy nghiêm trọng, viên pin Movespeed vẫn giữ trạng thái ổn định, không hề xảy ra hiện tượng cháy nổ hay bốc khói. Màn kiểm chứng thực tế về chất lượng an toàn của sản phẩm ngay trên sân khấu sự kiện như một lời khẳng định giá trị về chất lượng và độ an toàn vượt trội của công nghệ pin mà Movespeed mang đến cho người dùng Việt Nam, xóa tan nỗi lo về an toàn cháy nổ khi sử dụng các thiết bị lưu trữ năng lượng.

Đại diện của Movespeed đã trực tiếp trao giấy chứng nhận ủy quyền phân phối cho ông Nguyễn Quốc Thái– Nhà sáng lập của TMC

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện của Movespeed đã trực tiếp trao giấy chứng nhận ủy quyền phân phối cho ông Nguyễn Quốc Thái– Nhà sáng lập của TMC. Khoảnh khắc này không chỉ xác nhận mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai bên, mà còn mở ra một chương mới trong chiến lược phát triển của TMC. Movespeed chính là thương hiệu đầu tiên thuộc nhóm ngành hàng phụ kiện di động được TMC đưa về Việt Nam, bổ sung vào hệ sinh thái công nghệ vốn đã rất đa dạng của TMC.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện TMC cho biết: "Việc hợp tác với Movespeed là bước đi chiến lược để TMC mang đến những trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khách hàng. Chúng tôi không chỉ cung cấp linh kiện PC mà còn mở rộng sang các thiết bị phục vụ lối sống di động, với tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất."

Thùy Minh TMC là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành phân phối thiết bị IT tại Việt Nam

Thùy Minh TMC là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành phân phối thiết bị IT tại Việt Nam. Với uy tín đã được khẳng định, TMC hiện là đối tác phân phối của hàng loạt thương hiệu công nghệ quốc tế như: ASUS, NZXT, BENQ ZOWIE, GLORIOUS, SAMA, MIK, GEIL, AGI, TIANDY, MCHOSE, DAHUA... Việc bổ sung Movespeed giúp TMC hoàn thiện dải sản phẩm từ PC, Gaming Gear, Camera an ninh đến Phụ kiện di động.

Movespeed là thương hiệu nổi tiếng với các dòng sản phẩm năng lượng và lưu trữ mang phong cách thiết kế Retro

Được biết, Movespeed là thương hiệu nổi tiếng với các dòng sản phẩm năng lượng và lưu trữ mang phong cách thiết kế Retro - cổ điển – và độc đáo. Không chỉ đẹp mắt, các sản phẩm của hãng như sạc dự phòng công suất lớn, SSD, thẻ nhớ... đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất, hướng tới người dùng trẻ năng động và yêu thích tốc độ.

Thùy Minh TMC thương hiệu công nghệ Movespeed phụ kiện công nghệ nhà phân phối chính thức

