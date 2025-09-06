Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Nội dung thỏa thuận cũng chỉ rõ TMC sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những giải pháp lưu trữ chất lượng cao, hiệu năng vượt trội từ một thương hiệu toàn cầu.

Tại sự kiện, ông Chaos, đại diện từ Dahua Technology, cũng đã trang trọng trao giấy chứng nhận Nhà phân phối chính hãng cho ông Nguyễn Nguyễn Duy Linh, Giám Đốc Kinh Doanh của Thùy Minh. Nghi thức này đã chính thức hóa mối quan hệ hợp tác chiến lược, khẳng định sự tin tưởng và cam kết đồng hành phát triển lâu dài giữa hai bên.

Đại diện Dahua và nhà phân phối Thùy Minh

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Thái Duy, Giám Đốc Chiến Lược của TMC, nhấn mạnh: “Với uy tín hơn một thập kỷ trong ngành phân phối, Thùy Minh luôn tìm kiếm những đối tác có cùng triết lý về chất lượng và sự bền vững. Việc trở thành nhà phân phối chính hãng của Dahua Memory là một bước đi chiến lược, thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cho người dùng Việt Nam những sản phẩm công nghệ ưu việt. Chúng tôi tin tưởng rằng, với nền tảng công nghệ vững chắc của Dahua và năng lực phân phối của Thùy Minh, sự hợp tác này sẽ gặt hái thành công rực rỡ.”

Ông Chaos từ Dahua Memory chia sẻ về dải sản phẩm bộ nhớ của hãng

Giám Đốc Sản Phẩm của Dahua Memory, ông Chaos cũng chia sẻ tầm nhìn của thương hiệu: “Việt Nam là một thị trường chiến lược với tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Dahua cam kết đầu tư mạnh mẽ và mang đến những sản phẩm bộ nhớ tốt nhất, phù hợp nhất cho người tiêu dùng. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực và sự am hiểu thị trường của Thùy Minh. Cùng nhau, chúng tôi sẽ xây dựng Dahua Memory trở thành một thương hiệu được yêu thích và tin dùng tại đây.”

Ông Phạm Thái Duy từ TMC chia sẻ về kế hoạch phân phối các sản phẩm Dahua Memory

Cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Thái Duy đến từ TMC đã trình bày kế hoạch kinh doanh và tầm nhìn dài hạn dành cho Dahua Memory. Chiến lược được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính:

Sản phẩm chiến lược: Tập trung vào các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng của thị trường, từ SSD NVMe Gen4 hiệu năng đỉnh cao như C970RVN, các dòng phổ thông cân bằng như C910N, giải pháp nâng cấp đáng tin cậy như dòng SSD 2.5’’ SATA III C800A, cho đến các dòng RAM Series C600 bền bỉ. Phủ sóng thị trường: Đảm bảo nguồn cung ổn định và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng thông qua mạng lưới hơn 500 đại lý trên toàn quốc. Đồng hành cùng đối tác: Cam kết chính sách kinh doanh minh bạch, dịch vụ bảo hành vượt trội và các chương trình hỗ trợ marketing, bán hàng toàn diện cho hệ thống đại lý.

Các sản phẩm bộ nhớ Dahua sẽ chính thức có mặt trên kệ hàng của các đại lý ủy quyền của Thùy Minh trên toàn quốc kể từ tháng 9 này.

Các nhóm sản phẩm thiết bị nhớ của Dahua được trưng bày trong buổi họp báo.