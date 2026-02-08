Cuốn sách “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain” được ra đời trong bối cảnh Chính phủ đã xác định đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và có vị thế quốc tế trong nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và khai thác công nghệ Blockchain.

Chính vì thế “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain” là cuốn sách đầu tiên trên thị trường được thiết kế cho độc giả trong nước và đơn giản hóa các thuật ngữ sử dụng trong công nghệ Blockchain giúp công nghệ này tiếp cận được nhiều người hơn.

HBA ra mắt “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain”

Tại sự kiện, HBA ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) "Phổ cập tài sản số cho 500.000 sinh viên tại TP.HCM" với MEXC Ventures. Theo thỏa thuận, HBA và MEXC Ventures sẽ phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, truyền thông và phát hành ấn phẩm chuyên môn, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực tiếp cận công nghệ Blockchain cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, cẩm nang Ứng dụng Công nghệ Blockchain cũng sẽ được giới thiệu và trưng bày trong khuôn khổ CONVICTION 2026 - Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện do Chi hội Blockchain TP. Hồ Chí Minh (HBA) tổ chức. Qua sự kiện này, ấn phẩm sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tới các đại biểu, khách mời và cộng đồng quan tâm đến lĩnh vực công nghệ và tài sản số.

Đồng thời, sự kiện ra mắt sách là một trong 5 sự kiện quan trọng trong năm 2026 của HBA để phổ cập đúng và đủ kiến thức blockchain đến sinh viên, người đi làm và các nhà nghiên cứu đang sinh sống, học tập và làm việc TP.HCM, bao gồm HBA Hackathon, HBA Unitour, HBA Cuộc thi vẽ tranh NFT.

Ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký HBA tham dự sự kiện

Đánh giá về vai trò của cuốn sách “Cẩm nang Ứng dụng Công nghệ Blockchain” ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký HBA nói: “Nhân lực là nền tảng quan trọng trong việc phát triển của bất cứ ngành nghề nào. Đó là lý do chúng tôi tập trung đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng để ngày càng đưa các kiến thức đúng về blockchain cho nhiều người hơn. Với lợi thế về lực lượng lao động trẻ, tài năng chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có lợi thế trong kỷ nguyên blockchain.”

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP. HCM nhận định: “Với một thị trường đang sôi động như Việt Nam, cẩm nang này sẽ là một đóng góp thiết thực vào việc phổ cập tri thức số đến đông đảo quần chúng nhân dân. Chúng tôi tin rằng, các tác giả và đội ngũ biên tập nội dung đã hết sức cân nhắc, lựa chọn những khái niệm, ứng dụng cụ thể trong mối liên hệ với thị trường trong nước.”

Sự kiện ra mắt "Cẩm nang Ứng dụng Công nghệ Blockchain"

“Blockchain tại Việt Nam hiện nay không thiếu công nghệ hay sự quan tâm từ thị trường, mà đang thiếu một nền tảng tri thức chuẩn hóa để phát triển nguồn nhân lực bền vững. “Cẩm nang Ứng dụng Công nghệ Blockchain” là một bước đi quan trọng giúp lực lượng lao động trẻ tiếp cận blockchain một cách hệ thống, dễ hiểu và có trách nhiệm. Tại MEXC Ventures, chúng tôi tin rằng đầu tư vào giáo dục và lan tỏa kiến thức đúng đắn chính là nền móng để xây dựng một hệ sinh thái blockchain lành mạnh và lâu dài tại Việt Nam.”, Bà Trần Sở Kỳ, Giám đốc Vận hành MEXC Ventures phát biểu tại sự kiện.