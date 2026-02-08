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HBA ra mắt 'Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain'

Hồng Anh

Hồng Anh

17:41 | 08/02/2026
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Buổi ra mắt được diễn ra ở đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM với sự tham gia của đại diện HBA, đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TP. HCM, đại diện Hội Truyền thông - Điện tử TP. HCM, đại diện Ninety Eight, đại diện Ban tổ chức sự kiện Công nghệ TP. HCM CONVICTION 2026, và đối tác chiến lược MEXC Ventures, nền tảng cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ Blockchain.
Hoàn thiện hành lang pháp lý Blockchain: Động lực cho chuyển đổi số tại Việt Nam Công bố 6 sản phẩm dữ liệu lõi 'Make in Vietnam' Yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn cho Blockchain Việt Nam

Cuốn sách “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain” được ra đời trong bối cảnh Chính phủ đã xác định đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và có vị thế quốc tế trong nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và khai thác công nghệ Blockchain.

Chính vì thế “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain” là cuốn sách đầu tiên trên thị trường được thiết kế cho độc giả trong nước và đơn giản hóa các thuật ngữ sử dụng trong công nghệ Blockchain giúp công nghệ này tiếp cận được nhiều người hơn.

HBA ra mắt “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain”
HBA ra mắt “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain”

Tại sự kiện, HBA ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) "Phổ cập tài sản số cho 500.000 sinh viên tại TP.HCM" với MEXC Ventures. Theo thỏa thuận, HBA và MEXC Ventures sẽ phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, truyền thông và phát hành ấn phẩm chuyên môn, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực tiếp cận công nghệ Blockchain cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, cẩm nang Ứng dụng Công nghệ Blockchain cũng sẽ được giới thiệu và trưng bày trong khuôn khổ CONVICTION 2026 - Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện do Chi hội Blockchain TP. Hồ Chí Minh (HBA) tổ chức. Qua sự kiện này, ấn phẩm sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tới các đại biểu, khách mời và cộng đồng quan tâm đến lĩnh vực công nghệ và tài sản số.

Đồng thời, sự kiện ra mắt sách là một trong 5 sự kiện quan trọng trong năm 2026 của HBA để phổ cập đúng và đủ kiến thức blockchain đến sinh viên, người đi làm và các nhà nghiên cứu đang sinh sống, học tập và làm việc TP.HCM, bao gồm HBA Hackathon, HBA Unitour, HBA Cuộc thi vẽ tranh NFT.

HBA ra mắt “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain”
Ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký HBA tham dự sự kiện

Đánh giá về vai trò của cuốn sách “Cẩm nang Ứng dụng Công nghệ Blockchain” ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký HBA nói: “Nhân lực là nền tảng quan trọng trong việc phát triển của bất cứ ngành nghề nào. Đó là lý do chúng tôi tập trung đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng để ngày càng đưa các kiến thức đúng về blockchain cho nhiều người hơn. Với lợi thế về lực lượng lao động trẻ, tài năng chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có lợi thế trong kỷ nguyên blockchain.”

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP. HCM nhận định: “Với một thị trường đang sôi động như Việt Nam, cẩm nang này sẽ là một đóng góp thiết thực vào việc phổ cập tri thức số đến đông đảo quần chúng nhân dân. Chúng tôi tin rằng, các tác giả và đội ngũ biên tập nội dung đã hết sức cân nhắc, lựa chọn những khái niệm, ứng dụng cụ thể trong mối liên hệ với thị trường trong nước.”

HBA ra mắt “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain”
HBA ra mắt “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain”
HBA ra mắt “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain”

Sự kiện ra mắt "Cẩm nang Ứng dụng Công nghệ Blockchain"

“Blockchain tại Việt Nam hiện nay không thiếu công nghệ hay sự quan tâm từ thị trường, mà đang thiếu một nền tảng tri thức chuẩn hóa để phát triển nguồn nhân lực bền vững. “Cẩm nang Ứng dụng Công nghệ Blockchain” là một bước đi quan trọng giúp lực lượng lao động trẻ tiếp cận blockchain một cách hệ thống, dễ hiểu và có trách nhiệm. Tại MEXC Ventures, chúng tôi tin rằng đầu tư vào giáo dục và lan tỏa kiến thức đúng đắn chính là nền móng để xây dựng một hệ sinh thái blockchain lành mạnh và lâu dài tại Việt Nam.”, Bà Trần Sở Kỳ, Giám đốc Vận hành MEXC Ventures phát biểu tại sự kiện.

Cẩm nang Ứng dụng Công nghệ Blockchain ra mắt sách Chi hội Blockchain TP.HCM (HBA) Hội truyền thông - Điện tử Tp.HCM

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
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AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

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DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

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FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

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