CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) vừa công bố Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển nền tảng giao dịch tài sản số và các ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam.

Theo công bố, ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị SCEX, trong khi ông Nguyễn Xuân Thái đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị còn lại gồm ông Doãn Trung Kiên, bà Nguyễn Minh Hương, ông Nguyễn Bá Phước và ông Huỳnh Thi Hải.

Đại diện SCEX cho biết việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm tăng cường năng lực quản trị, hoàn thiện hệ thống vận hành và chuẩn bị nguồn lực cho quá trình phát triển dài hạn trong lĩnh vực tài sản số, blockchain và tài chính số.

SCEX xuất hiện, bầu Thụy chính thức tham gia cuộc chơi tài sản số. Ảnh: SCEX

Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Duy Khoa là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức như ACBS, SSI, VNDirect, Red Capital và LPBS.

Ở vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Xuân Thái được đánh giá là đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ có nền tảng đào tạo quốc tế. Ông tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế học và quản trị phân tích rủi ro tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ), đồng thời có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp trong hệ sinh thái ThaiGroup và lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Theo SCEX, đội ngũ lãnh đạo mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chiến lược tăng trưởng, mở rộng hợp tác và phát triển các mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ blockchain trong thời gian tới.

Việc SCEX ra mắt Hội đồng quản trị diễn ra trong bối cảnh thị trường tài sản số tại Việt Nam đang có nhiều chuyển biến đáng chú ý khi khung pháp lý cho lĩnh vực này từng bước được hoàn thiện.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch Thường trực Sacombank, nhận định Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa là một dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề cho sự hình thành các doanh nghiệp tài sản số hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo dữ liệu từ Chainalysis, Việt Nam hiện thuộc nhóm 5 quốc gia có mức độ chấp nhận tài sản số cao nhất thế giới, đồng thời là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất tại khu vực châu Á.

Ước tính trong giai đoạn 2024-2025, quy mô dòng vốn liên quan đến tài sản số tại Việt Nam vượt 220 tỷ USD, với khoảng 17 triệu người dùng quan tâm hoặc sở hữu các loại tài sản số.

Trong bối cảnh đó, SCEX cho biết doanh nghiệp đã trở thành một trong những đơn vị có hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được Bộ Tài chính xem xét trong chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa từ tháng 3/2026.

Theo định hướng phát triển, SCEX không chỉ xây dựng nền tảng giao dịch tài sản số mà còn hướng tới hình thành hệ sinh thái tài chính số tích hợp công nghệ blockchain, quản trị rủi ro và các tiêu chuẩn vận hành theo thông lệ quốc tế.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển nền tảng giao dịch chú trọng tính minh bạch, bảo đảm an toàn hệ thống và tuân thủ các quy định pháp lý, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.