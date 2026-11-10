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Nigeria áp vốn tối thiểu 10–15 tỷ naira với nhà phát hành stablecoin

Đình Tưởng
Đình Tưởng
08:55 | 10/11/2026
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Ngân hàng Trung ương Nigeria ban hành khung quản lý stablecoin, yêu cầu vốn thực góp tối thiểu 10–15 tỷ naira và kiểm soát chặt tài sản dự trữ.
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Ngày 5/11/2026, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) ban hành Thông tri số PSP/DIR/PUB/CIR/001/004, kèm quy định về hoạt động tài sản ảo không phải chứng khoán. Văn bản thiết lập cơ chế cấp phép, giám sát và quản lý rủi ro đối với stablecoin, token tiền gửi ngân hàng cùng các dịch vụ thanh toán bằng tài sản số.

Theo Điều 15, tổ chức phát hành stablecoin tham chiếu đồng naira (Class 1) phải duy trì vốn thực góp tối thiểu 10 tỷ naira. Với stablecoin tham chiếu ngoại tệ (Class 2), mức vốn tối thiểu tăng lên 15 tỷ naira.

CBN có quyền yêu cầu mức vốn cao hơn tùy theo quy mô và rủi ro hoạt động. Doanh nghiệp phải duy trì vốn trong suốt quá trình kinh doanh, không chỉ tại thời điểm xin cấp phép.

Đáng chú ý, Điều 16 quy định các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản ảo không phải chứng khoán khác phải có vốn thực góp tối thiểu 1 tỷ naira. Nếu doanh nghiệp đồng thời chịu sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nigeria (SEC), khoản vốn này được tính bổ sung, không thay thế yêu cầu vốn của SEC.

Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) ban hành khung quản lý stablecoin, yêu cầu vốn thực góp tối thiểu 10–15 tỷ naira đối với tổ chức phát hành. Ảnh minh họa: AI.
Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) ban hành khung quản lý stablecoin, yêu cầu vốn thực góp tối thiểu 10–15 tỷ naira đối với tổ chức phát hành. Ảnh minh họa: AI.

Ngoài điều kiện tài chính, CBN thiết lập quy trình cấp phép gồm hai giai đoạn. Doanh nghiệp có thể nhận chấp thuận về nguyên tắc (AIP) sau khi đáp ứng yêu cầu đánh giá ban đầu. Tuy nhiên, AIP không đồng nghĩa với giấy phép hoạt động.

Tổ chức phát hành chỉ được triển khai kinh doanh sau khi nhận giấy phép chính thức, được phê duyệt đối với token liên quan và hoàn tất các điều kiện trước khi vận hành.

Một nội dung quan trọng khác là yêu cầu bảo đảm tài sản dự trữ. Theo Điều 24, tổ chức phát hành phải duy trì tài sản đủ điều kiện để bảo đảm toàn bộ stablecoin đã phát hành theo tỷ lệ 1:1.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải duy trì phần dự trữ bổ sung tối thiểu 2% giá trị danh nghĩa stablecoin đang lưu hành nhằm hấp thụ rủi ro biến động giá trị tài sản và nghĩa vụ phát sinh.

Tài sản dự trữ phải được quản lý tách biệt với tài sản hoạt động của doanh nghiệp. Quy định cũng hạn chế việc cho vay, cầm cố hoặc sử dụng tài sản dự trữ vào những hoạt động có thể ảnh hưởng đến khả năng hoàn đổi.

Người nắm giữ stablecoin có quyền yêu cầu hoàn đổi theo giá trị ngang bằng với đồng tiền tham chiếu. Theo quy định, tổ chức phát hành phải đáp ứng yêu cầu hợp lệ chậm nhất vào cuối ngày làm việc tiếp theo, trừ các ngoại lệ được pháp luật cho phép.

Thông tri của CBN xác nhận quy định có hiệu lực từ ngày 5/11/2026. Các đơn vị đang hoạt động được áp dụng cơ chế chuyển tiếp, trong đó phải đăng ký với CBN trong 30 ngày và nộp hồ sơ xin cấp phép hoặc chấp thuận phù hợp trong 180 ngày kể từ ngày hiệu lực.

Việc ban hành khung pháp lý đánh dấu bước chuyển trong quản lý stablecoin tại Nigeria, từ giám sát giao dịch tài sản số sang kiểm soát trực tiếp hoạt động phát hành, năng lực tài chính, tài sản dự trữ và quyền lợi người sử dụng.

Tuy nhiên, đây là quy định quản lý chung, không đồng nghĩa CBN đã cấp phép cho bất kỳ doanh nghiệp phát hành stablecoin cụ thể nào.

Nigeria stablecoin Ngân hàng Trung ương Nigeria CBN Blockchain Tài sản số quản lý tiền mã hóa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,400 140,600
Hà Nội - PNJ 136,400 140,600
Đà Nẵng - PNJ 136,400 140,600
Miền Tây - PNJ 136,400 140,600
Tây Nguyên - PNJ 136,400 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,400 140,600
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,820 14,120
Miếng SJC Nghệ An 13,820 14,120
Miếng SJC Thái Bình 13,820 14,120
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
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Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲3K 14,152 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲3K 14,153 ▲30K
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích 3.321 đơn vị hành chính cấp xã

Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích 3.321 đơn vị hành chính cấp xã

Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới

Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

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