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Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Đình Tưởng
Đình Tưởng
08:40 | 10/11/2026
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Bản thử nghiệm iOS 27.3 mở cơ hội trải nghiệm Siri AI bằng tiếng Việt, đánh dấu bước tiến mới trong việc phát triển trợ lý ảo dành cho người dùng Việt Nam.
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Ngày 3/11/2026, Apple phát hành phiên bản thử nghiệm iOS 27.3 Beta mang số hiệu 24C5037i dành cho nhà phát triển. Bản cập nhật thu hút sự chú ý khi một số nguồn công nghệ ghi nhận Siri AI đã có thể tương tác bằng tiếng Việt, mở rộng khả năng tiếp cận trợ lý ảo thế hệ mới của Apple.

Theo thông báo trên cổng Apple Developer cùng ngày, Siri AI đang hỗ trợ tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Apple đồng thời xác nhận kế hoạch sớm bổ sung tiếng Trung phồn thể, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt.

Trong khi đó, các trang công nghệ như 9to5Mac và VnExpress ghi nhận tiếng Việt đã xuất hiện trong bản thử nghiệm iOS 27.3 Beta. Tuy nhiên, thông báo chính thức của Apple vẫn mô tả đây là ngôn ngữ sắp được hỗ trợ, nên cần phân biệt khả năng trải nghiệm trong bản beta với việc phát hành rộng rãi.

Siri AI được Apple giới thiệu tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026, đánh dấu bước nâng cấp đáng kể so với trợ lý Siri truyền thống. Thay vì chủ yếu thực hiện những câu lệnh riêng lẻ, phiên bản mới được thiết kế để hiểu ngữ cảnh, duy trì hội thoại và hỗ trợ xử lý những yêu cầu phức tạp hơn.

Theo Apple, Siri AI có khả năng khai thác ngữ cảnh cá nhân, nhận biết nội dung đang hiển thị trên màn hình và tương tác với nhiều ứng dụng. Người dùng có thể yêu cầu trợ lý tìm thông tin trong email, tin nhắn, hình ảnh hoặc thực hiện những thao tác liên quan đến công việc hằng ngày.

Hình ảnh minh họa Siri AI hỗ trợ tiếng Việt trên iPhone, với khả năng tương tác bằng giọng nói và điều khiển thiết bị nhà thông minh. Ảnh tạo bằng AI
Siri AI hỗ trợ tiếng Việt trên iPhone, với khả năng tương tác bằng giọng nói và điều khiển thiết bị nhà thông minh. Ảnh: tạo bằng AI

Một thay đổi đáng chú ý khác trên iOS 27.3 Beta là Apple mở rộng chương trình thử nghiệm tích hợp Siri AI dành cho nhà phát triển. Thông qua App Intents, các ứng dụng có thể cung cấp nội dung và chức năng để trợ lý thực hiện những tác vụ như kiểm tra đơn hàng, đặt dịch vụ hoặc xử lý nhiều thao tác liên tiếp. Đây vẫn là chương trình xem trước, chưa đồng nghĩa mọi ứng dụng đã hỗ trợ đầy đủ.

Đối với người dùng Việt Nam, việc mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ có thể giúp giảm rào cản khi sử dụng các tính năng AI trên iPhone. Khả năng điều khiển thiết bị nhà thông minh, tìm kiếm thông tin hay xử lý yêu cầu bằng giọng nói tự nhiên là những hướng ứng dụng đáng chú ý.

Tuy nhiên, hiện chưa có kết quả kiểm chứng độc lập đủ rộng về khả năng Siri AI nhận diện phương ngữ Bắc, Trung, Nam hoặc xử lý những câu lệnh tiếng Việt phức tạp. Mức độ tương thích với thiết bị nhà thông minh và ứng dụng của bên thứ ba cũng cần được đánh giá trên từng hệ thống cụ thể.

Để trải nghiệm phiên bản thử nghiệm, người dùng có thiết bị tương thích có thể đăng ký chương trình beta của Apple, sau đó truy cập Cài đặt, Cài đặt chung và Cập nhật phần mềm. Sau khi cài đặt, người dùng có thể kiểm tra tùy chọn tiếng Việt trong phần ngôn ngữ của Siri.

Apple cho biết các tính năng Apple Intelligence yêu cầu thiết bị có cấu hình phù hợp. Trên iPhone, danh sách hỗ trợ gồm iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và những dòng máy đủ điều kiện mới hơn. Việc một thiết bị cài đặt được iOS 27 không đồng nghĩa có thể sử dụng đầy đủ Siri AI.

Do iOS 27.3 Beta là phần mềm thử nghiệm, quá trình sử dụng có thể phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến ứng dụng hoặc thời lượng pin. Người dùng nên sao lưu dữ liệu và cân nhắc trước khi cài đặt trên thiết bị phục vụ công việc chính.

Một số nguồn công nghệ dự kiến iOS 27.3 sẽ phát hành rộng rãi vào tháng 12/2026. Apple hiện chưa xác nhận ngày phát hành chính thức của phiên bản này, nhưng đã đặt mục tiêu mở rộng Siri AI sang tiếng Việt trước khi năm 2026 kết thúc.

Việc Apple đẩy nhanh hỗ trợ tiếng Việt cho Siri AI tạo thêm cơ hội phát triển các ứng dụng trợ lý thông minh tại Việt Nam. Tuy vậy, khả năng hiểu chính xác tiếng Việt trong điều kiện thực tế, đặc biệt với nhiều phương ngữ và cách diễn đạt khác nhau, mới là yếu tố quyết định chất lượng trải nghiệm.

Apple iOS 27.3 Beta Siri AI tiếng Việt Apple Intelligence trợ lý ảo Siri iPhone Trí tuệ nhân tạo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,400 140,600
Hà Nội - PNJ 136,400 140,600
Đà Nẵng - PNJ 136,400 140,600
Miền Tây - PNJ 136,400 140,600
Tây Nguyên - PNJ 136,400 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,400 140,600
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,820 14,120
Miếng SJC Nghệ An 13,820 14,120
Miếng SJC Thái Bình 13,820 14,120
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
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Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲3K 14,152 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲3K 14,153 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,368 1,408
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,368 1,409
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,521 10,501
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,424 95,224
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,637 85,437
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,862 81,662
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,652 58,452
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
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Chuyển động số

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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

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Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

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Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

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Xuất khẩu điện tử Việt Nam vượt 207 tỷ USD

Để gắn kết khách hàng, phải thấu hiểu khách hàng từ những điều nhỏ nhất

Để gắn kết khách hàng, phải thấu hiểu khách hàng từ những điều nhỏ nhất

Xã Xuân Mai mở cơ hội đưa sản phẩm địa phương lên TikTok Shop

Xã Xuân Mai mở cơ hội đưa sản phẩm địa phương lên TikTok Shop

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Masan đưa Sojitz thành cổ đông chiến lược tại Masan High-Tech Materials

Masan đưa Sojitz thành cổ đông chiến lược tại Masan High-Tech Materials

Ví điện tử Tasco tăng số dư khách hàng lên hơn 764 tỷ đồng

Ví điện tử Tasco tăng số dư khách hàng lên hơn 764 tỷ đồng

Xuất khẩu điện tử Việt Nam vượt 207 tỷ USD

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Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

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Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

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