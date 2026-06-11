Tiếng Việt được Apple Intelligence hỗ trợ ngay từ giai đoạn đầu

Một trong những thông tin thu hút sự quan tâm lớn tại WWDC 2026 là việc tiếng Việt chính thức nằm trong nhóm 16 ngôn ngữ đầu tiên được hỗ trợ trên Apple Intelligence thế hệ mới. Bên cạnh các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn hay tiếng Trung Quốc, việc tiếng Việt được đưa vào danh sách ưu tiên cho thấy Apple đang dành sự quan tâm đáng kể đối với cộng đồng người dùng Việt Nam.

Tiếng Việt chính thức được Apple đưa vào nhóm 16 ngôn ngữ đầu tiên được hỗ trợ trên Apple Intelligence, theo công bố tại WWDC 2026.

Đây không chỉ là một nâng cấp về mặt công nghệ, mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách các tập đoàn công nghệ toàn cầu nhìn nhận vai trò của Việt Nam trong hệ sinh thái số. Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng trở thành nền tảng cốt lõi của các thiết bị và dịch vụ số, việc hỗ trợ ngôn ngữ bản địa ngay từ giai đoạn đầu sẽ giúp người dùng tiếp cận các công nghệ mới nhanh hơn, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong đời sống và công việc.

Đáng chú ý, Apple Intelligence là trọng tâm trong chiến lược AI của Apple giai đoạn tới. Hệ thống này được tích hợp sâu vào các nền tảng iPhone, iPad và Mac, hỗ trợ người dùng trong các tác vụ như ghi chú, tóm tắt nội dung, tìm kiếm thông tin, xử lý hình ảnh và giao tiếp thông minh. Việc tiếng Việt xuất hiện trong nhóm ngôn ngữ ưu tiên cho thấy thị trường Việt Nam đang có vị thế ngày càng quan trọng đối với Apple.

Hình ảnh Hà Nội và văn hóa Việt Nam xuất hiện nổi bật tại WWDC 2026

Không chỉ xuất hiện dưới góc độ ngôn ngữ, Việt Nam còn được Apple lựa chọn làm chất liệu minh họa trong nhiều phần trình diễn công nghệ quan trọng.

Trong phần giới thiệu tính năng AI hỗ trợ ghi chép và viết nội dung trên ứng dụng Journal, Apple đã sử dụng ví dụ mang tên “Hanoi Reflection”, kể lại hành trình hai tuần khám phá Việt Nam. Nội dung mô tả những trải nghiệm văn hóa đặc trưng như thưởng thức cà phê trứng, xem múa rối nước và tham quan các khu chợ truyền thống tại Hà Nội. Hình ảnh vịnh Hạ Long cũng xuất hiện trong phần minh họa, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa Việt Nam tới cộng đồng công nghệ toàn cầu.

Hình ảnh Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong phần trình diễn tính năng ghi chép bằng giọng nói của Apple tại WWDC 2026.

Ở một phần trình diễn khác, tính năng Visual Intelligence đã sử dụng hình ảnh một bát phở gà để minh họa khả năng nhận diện và phân tích vật thể bằng AI. Hệ thống không chỉ xác định chính xác món ăn mà còn cung cấp các thông tin về thành phần dinh dưỡng như lượng protein, chất xơ và natri. Đây là một ví dụ cho thấy khả năng ứng dụng ngày càng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo trong đời sống hằng ngày.

Ngoài ra, hình ảnh người dân chèo thuyền thu hoạch hoa sen hay các tài khoản minh họa mang họ “Nguyen” cũng xuất hiện trong một số nội dung giới thiệu sản phẩm, tạo nên những điểm nhấn gần gũi và dễ nhận biết đối với người dùng Việt Nam.

Khẳng định vị thế ngày càng tăng của thị trường Việt Nam

Sự xuất hiện liên tục của Việt Nam trong một sự kiện công nghệ có sức ảnh hưởng toàn cầu như WWDC không đơn thuần mang ý nghĩa biểu tượng. Điều này phản ánh xu hướng các tập đoàn công nghệ lớn đang ngày càng coi Việt Nam là một thị trường chiến lược trong khu vực.

Những năm gần đây, Việt Nam liên tục được ưu tiên trong các kế hoạch phát triển sản phẩm của các hãng công nghệ quốc tế. Google thường xuyên đưa tiếng Việt vào nhóm ngôn ngữ được hỗ trợ sớm đối với các nền tảng AI mới. Trong khi đó, Apple đã nâng hạng Việt Nam trở thành một trong những thị trường mở bán iPhone đợt đầu trên phạm vi toàn cầu.

Việc tiếng Việt được hỗ trợ trên Apple Intelligence, cùng sự hiện diện nổi bật của hình ảnh và văn hóa Việt Nam tại WWDC 2026, cho thấy vị thế của Việt Nam không còn chỉ là một thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghệ. Việt Nam đang từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái số và trí tuệ nhân tạo của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Dự kiến, các tính năng mới của Apple Intelligence sẽ chính thức đến tay người dùng cùng các hệ điều hành iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27 vào mùa thu năm nay, mở ra những trải nghiệm AI thông minh hơn cho hàng triệu người dùng trên toàn cầu, trong đó có cộng đồng người dùng Việt Nam.