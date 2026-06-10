Bài phát biểu cuối cùng của Tim Cook tại WWDC 2026.

Siri AI trở thành tâm điểm của WWDC 2026

Siri AI là thông báo quan trọng nhất tại WWDC 2026, đánh dấu lần đầu tiên Apple tái thiết kế toàn diện trợ lý ảo sau nhiều năm phát triển. Sau hàng loạt lần trì hoãn và áp lực cạnh tranh từ ChatGPT, Gemini hay Copilot, Apple đã lựa chọn sự kiện cuối cùng của Tim Cook trên cương vị CEO để giới thiệu nền tảng trí tuệ nhân tạo mới.

Phiên bản Siri mới có khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn, duy trì các cuộc hội thoại tự nhiên và đưa ra phản hồi mang tính cá nhân hóa cao hơn. Người dùng có thể lựa chọn giao tiếp bằng giọng nói hoặc văn bản, đồng thời điều chỉnh tốc độ, biểu cảm và phong cách đọc của trợ lý.

Thay vì hoạt động như một công cụ hỏi đáp đơn thuần, Siri AI được Apple định vị như trung tâm điều phối toàn bộ hệ sinh thái thiết bị và dịch vụ.

Trí tuệ nhân tạo Siri sử dụng ngữ cảnh cá nhân để chia sẻ thông tin cập nhật. Nguồn : Apple Newsroom

Apple Intelligence xuất hiện trong hầu hết ứng dụng

Apple không xây dựng AI thành một ứng dụng riêng mà đưa trí tuệ nhân tạo vào các công cụ người dùng sử dụng hằng ngày.

Safari có thể theo dõi sự thay đổi của một trang web và chủ động gửi thông báo khi nội dung được cập nhật. Mail và Messages bổ sung khả năng gợi ý trả lời dựa trên ngữ cảnh cuộc hội thoại, giúp người dùng phản hồi nhanh hơn.

Ứng dụng Lịch có thể tự tạo sự kiện từ các đoạn hội thoại hoặc lời nhắc, trong khi Home sử dụng AI để tóm tắt hoạt động của camera an ninh và hỗ trợ tìm kiếm video theo nội dung.

Apple cũng tích hợp AI vào ứng dụng Phím tắt. Thay vì thiết lập thủ công nhiều bước, người dùng chỉ cần mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên và hệ thống sẽ tự động tạo quy trình tương ứng.

Cách tiếp cận này cho thấy Apple muốn AI trở thành lớp công nghệ hoạt động phía sau trải nghiệm sử dụng thay vì một tính năng độc lập.

Giờ đây, phụ huynh có thể lên lịch thời gian sử dụng màn hình cho con cái của mình trong iOS 27. (Nguồn : Apple News)

iOS 27 mở rộng phạm vi hỗ trợ

Song song với Siri AI, Apple giới thiệu iOS 27 với phạm vi tương thích rộng nhất từ trước tới nay. Hệ điều hành mới hỗ trợ toàn bộ các mẫu iPhone từ iPhone 11 trở lên, giúp lượng lớn người dùng tiếp cận các tính năng Apple Intelligence mà không cần nâng cấp thiết bị.

Apple cũng công bố nhiều cải tiến về hiệu năng như tăng tốc độ tải ảnh, cải thiện khả năng truyền dữ liệu AirDrop và tối ưu xử lý đa nhiệm.

Đối với gia đình, hãng bổ sung hệ thống quản lý trẻ em mới cho phép cha mẹ thiết lập danh sách ứng dụng được phép sử dụng, giới hạn quyền truy cập theo thời gian và kiểm soát nội dung.

Tính năng Communication Safety cũng được mở rộng nhằm phát hiện và ngăn trẻ em tiếp cận hình ảnh khỏa thân hoặc nội dung nhạy cảm được chia sẻ qua các ứng dụng.

Liquid Glass và macOS Golden Gate tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái

Apple tiếp tục tinh chỉnh giao diện Liquid Glass với khả năng tùy chỉnh mức độ trong suốt và nâng cao khả năng đọc trên nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Đồng thời, công ty cũng trình diễn macOS Golden Gate, phiên bản hệ điều hành mới dành cho máy Mac với trọng tâm là tích hợp sâu Apple Intelligence, tạo nên trải nghiệm AI thống nhất giữa Mac, iPhone và iPad.

Tính năng thanh trượt mới cho phép người dùng tùy chỉnh độ trong suốt của Liquid Glass. Nguồn : Apple Newsroom

Góc nhìn thị trường

WWDC 2026 cho thấy Apple đã chuyển trọng tâm từ việc giới thiệu từng tính năng AI riêng lẻ sang chiến lược tích hợp trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ hệ điều hành.

Khác với nhiều đối thủ tập trung phát triển chatbot độc lập, Apple lựa chọn biến AI thành một phần của trải nghiệm sử dụng hằng ngày, từ gửi email, quản lý lịch làm việc, tìm kiếm dữ liệu cho đến điều khiển nhà thông minh.

Việc Siri AI chính thức ra mắt cũng giúp Apple thu hẹp khoảng cách trong cuộc cạnh tranh AI với Google, Microsoft và OpenAI. Đây được xem là màn tổng kết mang tính biểu tượng của Tim Cook sau nhiều năm xây dựng hệ sinh thái Apple, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới khi trí tuệ nhân tạo trở thành trung tâm của mọi sản phẩm.