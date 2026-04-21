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Tim Cook nhường ghế CEO Apple cho John Ternus từ tháng 9 năm nay

Ngọc Hà

Ngọc Hà

10:56 | 21/04/2026
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Tim Cook xác nhận rời vị trí CEO Apple vào ngày 1/9/2026 sau 15 năm điều hành, chuyển giao quyền lãnh đạo cho John Ternus - kỹ sư phần cứng kỳ cựu từng trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển sang chip Apple Silicon. Sự thay đổi diễn ra khi Apple đạt vốn hóa gần 4 nghìn tỷ USD, đặt câu hỏi về hướng đi tiếp theo của công ty công nghệ có giá trị nhất thế giới.
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Apple xác nhận Tim Cook sẽ rời vị trí giám đốc điều hành vào ngày 1/9/2026, chuyển giao quyền lãnh đạo cho John Ternus, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật phần cứng nhiều năm qua. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua quyết định này sau một kế hoạch kế nhiệm được chuẩn bị dài hạn.

Cook sẽ không rời hoàn toàn. Ông giữ ghế Chủ tịch điều hành hội đồng quản trị, tiếp tục giám sát quá trình chuyển giao đến hết mùa hè. Arthur Levinson, người giữ chức chủ tịch hội đồng 15 năm, chuyển sang vai trò giám đốc độc lập hàng đầu. Ternus gia nhập hội đồng quản trị ngay khi nhậm chức CEO.

Tim Cook nhường ghế CEO Apple cho John Ternus từ tháng 9 năm nay
Tim Cook (phải) và John Ternus của Apple. Ảnh: interestingengineering

15 năm Cook biến Apple thành đế chế nghìn tỷ đô

Khi Cook tiếp quản Apple từ Steve Jobs năm 2011, vốn hóa công ty ở mức khoảng 350 tỷ USD. Đến nay, con số này chạm ngưỡng gần 4 nghìn tỷ USD, tăng hơn 11 lần trong vòng 15 năm. Mảng dịch vụ, thứ Cook xây dựng từ gần như con số không hiện tạo ra hơn 100 tỷ USD doanh thu mỗi năm từ App Store, Apple Music và iCloud.

Cook cũng đưa ra thị trường Apple Watch, AirPods và AirTags, mở rộng hệ sinh thái vượt ra ngoài điện thoại và máy tính. Những sản phẩm này biến Apple từ một hãng phần cứng thành một nền tảng tiêu dùng khép kín, nơi người dùng chi tiêu liên tục thay vì chỉ mua thiết bị một lần.

Tại sao Apple chọn Ternus thay vì một giám đốc kinh doanh hay tài chính? Câu trả lời nằm ở áp lực kỹ thuật ngày càng tăng. Cuộc đua AI tạo sinh, chip bán dẫn thế hệ mới và kính thực tế hỗn hợp Vision Pro đặt ra thách thức mà chỉ người thấu hiểu phần cứng từ bên trong mới có thể dẫn dắt hiệu quả. Mảng kinh doanh dịch vụ đã vững chân; điều Apple cần bây giờ là người định hình thế hệ sản phẩm tiếp theo.

Tim Cook nhường ghế CEO Apple cho John Ternus từ tháng 9 năm nay
Ternus người kế nhiệm CEO Apple sau khi Tim Cook từ chức. Ảnh: interestingengineering

Ternus - người kiến tạo iPhone và Apple Silicon

Ternus gia nhập Apple năm 2001, gắn bó qua ba thập kỷ và hai thế hệ lãnh đạo. Ông trực tiếp giám sát phát triển phần cứng cho iPhone, Mac và iPad qua nhiều thế hệ. Quan trọng hơn, ông chủ trì quá trình chuyển đổi từ chip Intel sang Apple Silicon, một trong những quyết định kỹ thuật táo bạo nhất trong lịch sử công ty.

Kết quả của quá trình đó hiện diện rõ ràng trên thị trường. MacBook Air M1 ra mắt năm 2020 cho thấy hiệu năng tăng mạnh trong khi mức tiêu thụ điện giảm so với thế hệ chip Intel trước. Việc kiểm soát toàn bộ chuỗi thiết kế từ chip đến hệ điều hành tạo ra lợi thế mà các đối thủ dùng chip ngoài không thể sao chép nhanh.

Cook không che giấu đánh giá về người kế nhiệm: "John Ternus có tư duy của một kỹ sư, tâm hồn của một nhà đổi mới. Ông ấy là người phù hợp nhất để dẫn dắt Apple tiến vào tương lai." Levinson cũng xác nhận ngắn gọn: "Chúng tôi tin rằng John là người lãnh đạo phù hợp nhất để kế nhiệm Tim."

Tín hiệu cho thị trường: kỷ nguyên kỹ thuật lên ngôi

Tại sao thời điểm tháng 9/2026 lại được chọn? Apple đang đứng trước nhiều ngưỡng chuyển đổi sản phẩm cùng lúc. Vision Pro cần lộ trình phần cứng rõ ràng hơn để thu hẹp giá bán xuống vùng đại trà. Apple Intelligence, nền tảng AI trên thiết bị đầu cuối, đòi hỏi tích hợp chặt chẽ giữa chip, phần mềm và thiết kế vật lý. Ternus am hiểu cả ba yếu tố đó sau hơn hai thập kỷ làm việc tại Apple.

Với quyết định này, Apple trở thành công ty công nghệ lớn đầu tiên trong chu kỳ hiện tại đưa một kỹ sư phần cứng thuần túy lên vị trí CEO. Theo người viết nhận định, xu hướng này có thể tạo áp lực buộc các đối thủ như SamsungGoogle phải xem lại cơ cấu lãnh đạo của mình, khi ranh giới giữa phần cứng và phần mềm ngày càng mờ đi trong kỷ nguyên AI trên thiết bị.

John Ternus là ai?

John Ternus gia nhập Apple năm 2001. Ông từng làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Steve Jobs trước khi trở thành cộng sự thân cận của Tim Cook. Ông giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng, chịu trách nhiệm toàn bộ danh mục thiết bị Apple bao gồm iPhone, Mac, iPad và các phụ kiện. Ông là người chủ trì quá trình chuyển đổi từ chip Intel sang dòng chip Apple Silicon bắt đầu từ năm 2020. Nhóm của ông tập trung vào độ bền vật liệu, hiệu quả năng lượng và tích hợp phần cứng, phần mềm – ba yếu tố Apple xác định là nền tảng cạnh tranh dài hạn.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
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Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu