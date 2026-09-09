Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

Lego PlayStation tái hiện gần nguyên mẫu máy đời đầu

Sony và Lego chính thức công bố bộ Lego PlayStation, sản phẩm đánh dấu sự kết hợp giữa thương hiệu máy chơi game lâu đời và dòng đồ chơi xếp hình dành cho người trưởng thành. Bộ sản phẩm mang mã 72306, gồm 1.911 mảnh ghép và mô phỏng chiếc PlayStation thế hệ đầu với tỷ lệ gần tương đương kích thước thực tế.

Bộ xếp hình sử dụng tông màu xám đặc trưng của PlayStation đời đầu, đồng thời tái hiện nhiều chi tiết quen thuộc trên thiết bị. Người dùng có thể thao tác với hai nút Power và Open trên thân máy. Tay cầm cũng được dựng bằng các mảnh Lego và có thể kết nối với cổng phía trước tương tự thiết kế nguyên bản.

Sony và Lego giới thiệu bộ PlayStation 1 phiên bản xếp hình gồm 1.911 mảnh ghép. Ảnh: Lego.

Sau khi hoàn thiện, mô hình có chiều cao hơn 6,3 cm, chiều rộng khoảng 26,7 cm và chiều sâu khoảng 19 cm. Kích thước này khiến Lego PlayStation phù hợp để trưng bày trên bàn hoặc kệ, thay vì chỉ đóng vai trò một mô hình xếp hình nhỏ.

Sản phẩm hướng tới nhóm người trưởng thành, đặc biệt là những người từng sử dụng PlayStation thế hệ đầu. Lego không chỉ tập trung vào hình thức bên ngoài mà còn đưa một số chi tiết liên quan đến lịch sử trò chơi PlayStation vào bên trong mô hình.

Hai tựa game kinh điển được đưa vào bên trong

Điểm đáng chú ý của Lego PlayStation nằm ở hai mô hình nhỏ được thiết kế để cất bên trong thân máy. Cách bố trí này cho phép người chơi duy trì hình dáng của chiếc console khi không sử dụng các phụ kiện đi kèm.

Mô hình đầu tiên lấy cảm hứng từ Gran Turismo, thương hiệu game đua xe gắn liền với PlayStation. Lego tái hiện một đoạn đường đua thu nhỏ, tạo thêm yếu tố tương tác cho bộ sản phẩm.

PlayStation 1 phiên bản xếp hình có cài sẵn 2 tựa game. Ảnh: Lego.

Mô hình còn lại dựa trên Ape Escape, tựa game ra mắt năm 1999 trên PlayStation. Đây cũng là một trong những trò chơi tiêu biểu của giai đoạn đầu hệ máy.

Người dùng có thể lấy hai mô hình này ra khỏi thân máy để trưng bày riêng. Thiết kế giúp bộ Lego kết nối phần cứng PlayStation với những trò chơi từng góp phần định hình hệ sinh thái của Sony.

Giá 179,99 USD, mở bán từ đầu tháng 10

Lego PlayStation có giá bán lẻ đề xuất 179,99 USD. Sản phẩm cho phép một số khách hàng đủ điều kiện tiếp cận sớm từ ngày 1/10, trước khi mở bán rộng rãi vào ngày 4/10. Bộ xếp hình sẽ được phân phối thông qua cửa hàng trực tuyến chính thức của Lego, hệ thống cửa hàng Lego và một số nhà bán lẻ được lựa chọn.

Mức giá gần 180 USD đưa Lego PlayStation vào nhóm sản phẩm sưu tầm thay vì đồ chơi phổ thông. Tuy nhiên, Lego hướng sản phẩm đến người trưởng thành, trong đó có cộng đồng game thủ và những người muốn sở hữu vật phẩm gợi nhớ giai đoạn đầu của PlayStation.

Lego PlayStation 1 có giá bán lẻ đề xuất 179,99 USD. Ảnh: Lego.

Việc Sony hợp tác với Lego cũng cho thấy giá trị thương mại của các sản phẩm khai thác yếu tố hoài niệm trong ngành game. PlayStation đời đầu không chỉ là một thiết bị chơi game mà còn gắn với quá trình mở rộng thị trường console của Sony trong thập niên 1990.

Với kích thước gần máy thật, tay cầm có thể kết nối và hai mô hình game được tích hợp bên trong, Lego PlayStation kết hợp giữa khả năng lắp ráp, trưng bày và yếu tố sưu tầm. Sản phẩm đồng thời mở rộng cách người hâm mộ có thể lưu giữ dấu ấn của một trong những hệ máy quan trọng nhất trong lịch sử PlayStation.