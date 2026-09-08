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20 đại diện Việt Nam nhận giải thưởng tại CapCut World Award

Hồng Nhung

Hồng Nhung

15:24 | 08/09/2026
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Trong đó, 20 đại diện của Việt Nam đã xuất sắc đạt các giải thưởng ở 8 hạng mục: Asset Member Favorite, Boundless Explorer, Creative Impact, Creator of the Year, AI Visionary, Top Partner, Community Star và Trendsetter.
7 ứng dụng sáng tạo nội dung không thể bỏ qua: bí quyết chinh phục thế giới số Sự kiện 'CapCut AI Creator Lab' thành công tốt đẹp

Thành tích này cho thấy Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường sở hữu cộng đồng sáng tạo nội dung lớn và có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ trong khu vực, đặc biệt là ở các lĩnh vực như sáng tạo template (tạm dịch: mẫu video có sẵn) trên CapCut.

20 đại diện Việt Nam nhận giải thưởng tại CapCut World Award
Việt Nam có 20 đại diện nhận giải thưởng tại CapCut World Singapore trong đó có 5 nhà sáng tạo nội dung chiến thắng ở hạng mục AI Visionary

Ra đời từ năm 2020, CapCut đã phát triển thành một nền tảng chỉnh sửa video toàn diện, nơi mọi ý tưởng sáng tạo có thể thành hình từ những xu hướng do các nhà sáng tạo khởi xướng và truyền cảm hứng cho hàng trăm triệu người, đến những tác phẩm mới được các nhà làm phim tạo nên.

Tính đến nay, CapCut có hơn 660 triệu người dùng ở hơn 170 thị trường, hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ ở các khu vực như Đông Nam Á, Bắc và Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, và Trung Á.

Và để đánh dấu cột mốc quan trọng này, năm 2026, CapCut giới thiệu CapCut World, chuỗi sự kiện cộng đồng đầu tiên được tổ chức tại châu Á, châu Mỹ và châu Âu, nhằm tôn vinh và tiếp thêm động lực cho cộng đồng nhà sáng tạo.

20 đại diện Việt Nam nhận giải thưởng tại CapCut World Award
Hiện CapCut có hơn 660 triệu người dùng ở hơn 170 thị trường, hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ

Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore đã quy tụ hơn 300 nhà sáng tạo, các chuyên gia trong ngành và đội ngũ CapCut để gặp gỡ, cập nhật những tính năng mới của CapCut, lắng nghe và chia những câu chuyện truyền cảm hứng, trao đổi kinh nghiệm làm nội dung và khám phá thêm về những tính năng được người dùng yêu thích để định hình trải nghiệm CapCut hiện nay.

Bên cạnh các khu trải nghiệm về AI, thiết kế và video, sự kiện còn có hoạt động giới thiệu sản phẩm mới, trình chiếu các tác phẩm từ Liên Hoan Phim AI CapCut CRE[AI]TE 2026, chia sẻ về quy trình sáng tạo với AI và vinh danh các nhà sáng tạo CapCut trong khu vực.

Ngoài ra, người tham dự cũng có thể trực tiếp trải nghiệm các công cụ, tự tay tạo sản phẩm và hoàn thành hành trình khám phá để nhận quà từ CapCut.

Sau Singapore, Los Angeles và London sẽ là hai địa điểm tiếp theo được tổ chức sự kiện CapCut World, giúp nền tảng tiếp tục chuỗi hoạt động toàn cầu hướng đến việc kết nối và tôn vinh cộng đồng nhà sáng tạo CapCut trên khắp thế giới.

Đáng chú ý tại Lễ vinh danh trong khuôn khổ của CapCut World tại Singapore, Việt Nam là một trong những nước có nhiều nhà sáng tạo nội dung đoạt giải nhất khi có đến 20 đại diện. Sự áp đảo này là minh chứng cho tư duy thẩm mỹ sắc bén, khả năng làm chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh toàn cầu của cộng đồng sáng tạo Việt.

Cột mốc thành công của các đại diện Việt Nam tại CapCut World Singapore không chỉ nâng tầm vị thế Việt trên bản đồ số thế giới, mà còn khẳng định CapCut là một hệ sinh thái giàu tiềm năng, đủ sức đồng hành và phát triển con đường sự nghiệp dài hạn cho các nhà sáng tạo nội dung toàn cầu.

20 đại diện Việt Nam nhận giải thưởng tại CapCut World Award
CapCut hiện cũng đang tích hợp hơn 85 công cụ AI, hỗ trợ cộng đồng tạo ra hơn 6 tỷ nội dung gốc như hình ảnh, video và hiệu ứng chỉ riêng trong năm 2026.

Nhằm tiếp tục mở rộng khả năng của các mẫu (template), nhân dịp này CapCut cũng ra mắt tính năng Skills, cho phép người dùng lưu trữ và chia sẻ toàn bộ phong cách, kỹ thuật và quy trình làm việc phía sau mỗi tác phẩm. Nhờ đó, các nhà sáng tạo có thể dễ dàng kế thừa, điều chỉnh và phát triển từ quy trình sáng tạo của nhau, đồng thời hướng dẫn cách làm cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, CapCut hiện cũng đang tích hợp hơn 85 công cụ AI, hỗ trợ cộng đồng tạo ra hơn 6 tỷ nội dung gốc như hình ảnh, video và hiệu ứng chỉ riêng trong năm 2026.

Không chỉ mang đến một quy trình sáng tạo liền mạch, từ bước lên ý tưởng bằng văn bản với AI Lab, phát triển cốt truyện và nhân vật qua Infinite Canvas, cho đến khâu hoàn thiện trên trình chỉnh sửa đa luồng với trợ lý ảo Edit Pilot… CapCut cũng đề cao trách nhiệm thông qua việc gắn hình mờ ẩn và Chứng nhận nội dung C2PA cho các sản phẩm AI.

Mỗi ngày, có hơn 7 triệu nhà sáng tạo nội dung đang sử dụng AI trên nền tảng, trong đó có ngày càng nhiều nhà làm phim chuyên nghiệp phát triển nội dung ngay từ đầu với AI. Do đó, CapCut đang liên tục tích hợp các mô hình AI tiên tiến nhất trong quy trình sáng tạo của họ, bao gồm Dreamina Seedance (dành cho video), Dola Seedream (dành cho hình ảnh) và Seed Audio (dành cho âm thanh) trực tiếp vào ứng dụng.

Các mô hình này hỗ trợ những tính năng sáng tạo trong Video Studio với khả năng can thiệp điều chỉnh một chi tiết, nhân vật hay mốc thời gian cụ thể trong khung hình mà không cần AI phải tạo sinh lại toàn bộ video. Đồng thời, trong Design Studio, khả năng chỉnh sửa tương tác của Seedream cũng được áp dụng tương tự cho hình ảnh, cho phép nhà sáng tạo tinh chỉnh kết quả bằng cách vẽ mũi tên, khoanh vùng hoặc tách các thành phần thành những lớp có thể kéo thả và thay đổi kích thước.

20 đại diện Việt Nam nhận giải thưởng tại CapCut World Award
Đại diện CapCut chia sẻ khai mạc sự kiện CapCut World khu vực Châu Á

Chia sẻ về việc CapCut tiếp tục mở rộng các công cụ sáng tạo cho video, hình ảnh, thiết kế và AI, định hướng cốt lõi của nền tảng vẫn không thay đổi. Bà Xiaoqi Fu, Giám đốc Toàn cầu tại CapCut, cho biết: "Giá trị cốt lõi của chúng tôi nhằm hướng đến việc giúp sáng tạo video trở nên dễ dàng và tiếp cận hơn. Dựa trên đó, chúng tôi đang kết nối nhiều công đoạn hơn trong hành trình sáng tạo, từ chỉnh sửa, thiết kế đến các công cụ mới..., nhưng vẫn đảm bảo người dùng hoàn toàn chủ động trong từng quyết định để làm nên chất riêng cho tác phẩm của mình."

Sự hội tụ của video, hình ảnh, thiết kế đồ họa và công nghệ AI trên một nền tảng duy nhất mang tính liền mạch giữa thiết bị di động, máy tính và trình duyệt web đã giúp CapCut khẳng định cam kết trong việc tạo ra một hệ sinh thái toàn diện, nơi mọi ý tưởng đều có thể dễ dàng trở thành hiện thực.

CapCut CapCut World Award 20 đại diện của Việt Nam hạng mục AI Visionary

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Hà Nội - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Miền Tây - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Cập nhật: 08/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▲10K 14,660 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▲10K 14,660 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▲10K 14,660 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 ▼40K 14,660 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 ▼40K 14,660 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 ▼40K 14,660 ▼40K
NL 99.99 13,650 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550 ▲200K
Trang sức 99.9 13,970 ▼40K 14,570 ▼40K
Trang sức 99.99 13,980 ▼40K 14,580 ▼40K
Cập nhật: 08/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▲1K 14,662 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▲1K 14,663 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▲1288K 1,461 ▲1315K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▲1288K 1,462 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▲1K 1,451 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 ▲99K 143,663 ▲99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 ▲75K 108,986 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 ▲80132K 98,828 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 ▼70922K 8,867 ▼79742K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 ▲59K 84,752 ▲59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 ▲42K 60,663 ▲42K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
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Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Cập nhật: 08/09/2026 17:00
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Cập nhật: 08/09/2026 17:00
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Cập nhật: 08/09/2026 17:00
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