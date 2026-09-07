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Bosch Rexroth Việt Nam ghi nhận hơn 30 sản phẩm không chính hãng

Hồng Anh

Hồng Anh

16:24 | 07/09/2026
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Cụ thể các linh kiện giả được ghi nhận trong lĩnh vực thủy lực, truyền động và tự động hóa ngày càng được làm tinh vi, khiến việc phân biệt bằng quan sát trực quan trở nên khó khăn hơn.
Bosch Rexroth và IIC chung tay xây dựng nền tảng cho Công nghiệp 4.0 Bosch Rexroth mở văn phòng mới tại TP.HCM Bosch Rexroth ‘trình diễn’ nhà máy thông minh tại Automation World Vietnam

Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý hàng giả trên phạm vi cả nước thông qua Chỉ thị số 13/CT-TTg và Công điện số 65/CĐ-TTg.

Theo Bosch Rexroth Việt Nam, hơn 30 trường hợp liên quan đến các sản phẩm không chính hãng mang thương hiệu Bosch Rexroth được ghi nhận trong quý 1 vừa qua không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho chủ đầu tư do sự cố dừng máy và hỏng hóc dây chuyền, hàng giả trong phân khúc này còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn lao động, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân vận hành.

Là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về công nghệ truyền động và điều khiển, đặc biệt trong lĩnh vực thủy lực, Bosch Rexroth khẳng định đây đều là các ngành trọng điểm như năng lượng, luyện kim và sản xuất chế tạo.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp, các sản phẩm giả được sản xuất với bao bì, nhãn mác và giấy tờ giả đi kèm ngày càng tinh vi, khiến cho việc phân biệt với sản phẩm chính hãng chỉ bằng quan sát trực quan gần như không còn khả thi. Điều này làm gia tăng nguy cơ doanh nghiệp vô tình mua và đưa các linh kiện không chính hãng vào vận hành, từ đó có thể dẫn đến các vấn đề về hiệu suất, độ tin cậy của hệ thống và làm gián đoạn hoạt động sản xuất.

Hiện Bosch Rexroth Việt Nam triển khai chiến dịch chống hàng giả "Chọn đúng, Chạy bền". Thông qua chuỗi nội dung truyền thông và các tài liệu hướng dẫn, chiến dịch chia sẻ những dấu hiệu giúp khách hàng nhận biết sản phẩm chính hãng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm thông qua những nhà phân phối ủy quyền.

Bosch Rexroth Việt Nam

một số dấu hiệu nhận biết sản phẩm Bosch Rexroth chính hãng và hàng giả

Vậy hàng giả đã xâm nhập vào chuỗi cung ứng công nghiệp như thế nào?

Đối với các doanh nghiệp vận hành hệ thống thủy lực, truyền động điện và tự động hóa, linh kiện giả không phải lúc nào cũng được đưa vào dây chuyền sản xuất một cách có chủ đích. Áp lực phải giảm thiểu thời gian dừng máy, nhanh chóng tìm kiếm linh kiện thay thế và tối ưu chi phí mua sắm có thể vô tình tạo điều kiện để các sản phẩm không chính hãng xâm nhập vào chuỗi cung ứng thông qua những kênh phân phối chưa được xác minh.

"Chúng tôi đã gặp một trường hợp khách hàng sử dụng sản phẩm không chính hãng dẫn đến rò rỉ dầu, cháy cuộn coil và gây hư hỏng các linh kiện liên quan. Những sự cố này không chỉ khiến hệ thống phải dừng để kiểm tra và thay thế mà còn làm phát sinh đáng kể chi phí sửa chữa, bảo trì và thời gian ngừng sản xuất." Chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế trong quá trình hỗ trợ khách hàng, bà Dương Thị Toàn, đại diện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Việt, Nhà phân phối Ủy quyền của Bosch Rexroth tại Việt Nam, cho biết.

Phía đại diện Bosch Rexroth cũng cho biết, việc chủ động tiếp cận sản phẩm qua các kênh phân phối đã được ủy quyền sẽ giúp các doanh nghiệp đơn giản hóa bài toán này. Điểm tựa lớn nhất cho khách hàng chính là bộ chứng từ CO, CQ chính thống đi kèm theo máy, cam kết tuyệt đối về nguồn gốc xuất xứ và tiêu chuẩn kỹ thuật của tập đoàn. Song song với đó, sự đồng hành của hệ thống đại lý chính thức cũng mang lại sự bảo hộ vững chắc thông qua gói dịch vụ bảo hành, tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và hậu mãi lâu dài, góp phần duy trì hiệu suất vận hành tối ưu cho nhà máy.

Bosch Rexroth Việt Nam
Bơm thủy lực chính hãng Bosch Rexroth được sửa chữa bởi chuyên gia dày kinh nghiệm

Chia sẻ về giá trị của sản phẩm chính hãng, ông Phạm Hoàng Hải, giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Hải, Nhà phân phối Ủy quyền đạt chuẩn CE của Bosch Rexroth tại Việt Nam, cho biết: "Trong hơn 2 thập kỷ đồng hành cùng Bosch Rexroth, chúng tôi đã kiểm chứng được độ tin cậy và độ bền vượt trội của các sản phẩm thủy lực chính hãng. Việc phân phối và ứng dụng sản phẩm thật giúp giảm đáng kể tỷ lệ bảo hành, đồng thời tối ưu chi phí dịch vụ sau bán hàng. Đối với khách hàng, việc lựa chọn sản phẩm chính hãng không chỉ hạn chế các sự cố liên quan mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị, đảm bảo vận hành ổn định và mang lại sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.”.

Để được hỗ trợ xác minh sản phẩm, tư vấn hoặc phản ánh các trường hợp nghi ngờ liên quan đến hàng giả, khách hàng có thể liên hệ Bosch Rexroth Việt Nam qua Đường dây Hỗ trợ Khách hàng: (+84) 28 6285 7355 hoặc email: CustomerSupport-VN@bosch.com.

Bosch Bosch Rexroth Việt Nam hàng giả hàng không rõ nguồn gốc cảnh báo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,400
Hà Nội - PNJ 143,000 146,400
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,400
Miền Tây - PNJ 143,000 146,400
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,400
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,400
Cập nhật: 08/09/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 14,650
Miếng SJC Nghệ An 14,350 14,650
Miếng SJC Thái Bình 14,350 14,650
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Cập nhật: 08/09/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
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Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

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Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

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Bản xem trước của GTA VI giúp tăng doanh số PS5 và Xbox tại Anh

Bản xem trước của GTA VI giúp tăng doanh số PS5 và Xbox tại Anh

Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile