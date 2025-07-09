Việc ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có Trí tuệ nhân tạo (AI), đòi hỏi các chương trình đào tạo cần cập nhật kịp thời các kỹ năng ứng dụng linh hoạt và sáng tạo cần thiết trong môi trường sản xuất hiện đại. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc trang bị kiến thức thực tiễn và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tế, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp trong kỷ nguyên số.

Bosch Rexroth và IIC chung tay xây dựng nền tảng cho Công nghiệp 4.0

Tại hội thảo, Bosch Rexroth đã giới thiệu Hệ sinh thái tự động hóa – AUTOMATION Ecosystem như một giải pháp toàn diện và trực quan, thể hiện khả năng tích hợp vượt trội của hệ thống cho công nghiệp hiện đại. Nền tảng cốt lõi của giải pháp này là Bộ điều khiển công nghiệp 4.0 ctrlX CORE – được ví như “chiếc điện thoại thông minh của ngành tự động hóa” - tích hợp đa chức năng, có thể đồng thời đảm nhiệm vai trò của PLC (Programmable Logic Controller), điều khiển chuyển động, xử lý hình ảnh, SCADA (Ssupervisory Control and Data Acquisition) và IioT (Industrial Internet of Things) trên cùng một nền tảng.

Hệ thống này cũng cho phép thu thập và xử lý dữ liệu theo thời gian thực, đồng thời ứng dụng các thuật toán AI để tối ưu hóa vận hành, dự đoán bảo trì, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu thời gian chết máy.

Tại đây, Bosch Rexroth đã giới thiệu Hệ sinh thái tự động hóa – AUTOMATION Ecosystem như một giải pháp toàn diện và trực quan, thể hiện khả năng tích hợp vượt trội của hệ thống cho công nghiệp hiện đại

Bên cạnh đó thì dòng robot cộng tác 7 trục hiện đại mang tên Kassow Robots, được thiết kế để tích hợp linh hoạt với nền tảng ctrlX AUTOMATION, cũng góp phần nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn trong môi trường sản xuất phức tạp. Nhờ khả năng học hỏi và thích ứng thông qua AI, robot có thể thực hiện các tác vụ đa dạng với độ chính xác cao, phù hợp với yêu cầu sản xuất thông minh, đồng thời giúp doanh nghiệp thích ứng kịp thời với những thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Thông qua việc giới thiệu Hệ sinh thái Tự động hóa, Bosch Rexroth thể hiện rõ cam kết đồng hành và hợp tác cùng doanh nghiệp và nhà trường trong hành trình chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực tương lai.

Khẳng định điều này, ông Lê Hoàng Việt, Tổng Giám đốc Bosch Rexroth Việt Nam cho biết: “Chúng tôi hân hạnh đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 để đưa các công nghệ tiên tiến như ctrlX AUTOMATION và Kassow Robots đến gần hơn với doanh nghiệp và thế hệ kỹ sư trẻ.”

Hội thảo không chỉ mở ra cơ hội trải nghiệm công nghệ cho sinh viên và doanh nghiệp, mà còn đặt nền móng cho những kết nối chiến lược giữa Trường đại học công nghệ quốc tế Miền Đông, doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ.

Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng, thúc đẩy sự lan tỏa của tự động hóa thông minh trong cộng đồng, hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp sáng tạo, linh hoạt và bền vững tại Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0.