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Galaxy S26 Ultra: Siêu phẩm màn hình bảo mật cấp độ điểm ảnh, nâng cấp sức mạnh AI

Đình Tưởng

Đình Tưởng

11:23 | 26/02/2026
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Mới đây, Samsung cuối cùng đã trình làng Galaxy S26 Ultra, mẫu flagship cao cấp nhất của hãng trong năm 2026.
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Galaxy S26 Ultra được xem là một trong những điện thoại Android tốt nhất hiện nay, đại diện cho đỉnh cao công nghệ di động mà Samsung theo đuổi: thiết kế mỏng nhẹ hơn, hiệu năng mạnh mẽ hàng đầu và hệ thống camera tinh chỉnh để chụp thiếu sáng ấn tượng hơn bao giờ hết.

Galaxy S26 Ultra: Siêu phẩm màn hình bảo mật cấp độ điểm ảnh, giá không tăng
Galaxy S26 Ultra thực sự khác biệt lại không nằm ở chip hay camera, mà là công nghệ màn hình bảo mật tích hợp. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, điểm khiến Galaxy S26 Ultra thực sự khác biệt lại không nằm ở chip hay camera, mà là công nghệ màn hình bảo mật tích hợp, thứ mà hiện chưa có bất kỳ smartphone nào khác trên thị trường làm được.

Màn hình bảo mật: “vũ khí bí mật” chưa từng có

Galaxy S26 Ultra sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 6,9 inch độ phân giải QHD+ (3120 x 1440 pixel), mật độ điểm ảnh đạt 500 ppi và tần số quét thích ứng 1–120Hz.

Về thông số, đây vẫn là chuẩn mực của phân khúc cao cấp. Nhưng điều đặc biệt nằm ở tính năng bảo mật hiển thị hoạt động ở cấp độ điểm ảnh.

Cụ thể, người dùng có thể thiết lập để giới hạn góc nhìn của các ứng dụng và thông báo nhạy cảm. Khi kích hoạt, nội dung như tin nhắn riêng tư hay ứng dụng ngân hàng sẽ gần như “biến mất” nếu nhìn từ hai bên.

Công nghệ này hoạt động trực tiếp trên từng điểm ảnh, thay vì sử dụng miếng dán hay bộ lọc vật lý như trước đây.

Galaxy S26 Ultra: Siêu phẩm màn hình bảo mật cấp độ điểm ảnh, giá không tăng
Ở thời điểm hiện tại, Galaxy S26 Ultra là thiết bị duy nhất sở hữu màn hình bảo mật. Ảnh: PhoneArena

Samsung cung cấp hai chế độ: Standard Privacy và Maximum Privacy. Ở chế độ tối đa, chất lượng hình ảnh có thể giảm nhẹ về độ tương phản, nhưng đổi lại là khả năng bảo mật vượt trội.

Đây là tính năng được dự đoán sẽ sớm bị các hãng khác “học hỏi”, nhưng ở thời điểm hiện tại, Galaxy S26 Ultra là thiết bị duy nhất sở hữu.

Bút S Pen tiếp tục được duy trì, giữ vững bản sắc dòng Ultra.

Galaxy S26 Ultra: Siêu phẩm màn hình bảo mật cấp độ điểm ảnh, nâng cấp sức mạnh AI
Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Huy Đức

Thiết kế quen thuộc nhưng mỏng hơn đáng kể

Galaxy S26 Ultra tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế bo góc mềm mại thay vì kiểu vuông vức sắc cạnh của các thế hệ như Galaxy S24 Ultra trước đây.

Máy dày chỉ 7,9mm, giảm đáng kể so với mức 8,2mm của S25 Ultra và 8,6mm của S24 Ultra. Chỉ trong hai năm, Samsung đã cắt giảm gần 1mm độ dày, một con số đáng kể trong thế giới smartphone.

Trọng lượng máy đạt 214g, nhẹ hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max (233g). Với những người dễ mỏi cổ tay, đây là khác biệt không nhỏ.

Máy có 6 màu, gồm 4 màu tiêu chuẩn: Cobalt Violet, Sky Blue, Black và White; cùng hai màu độc quyền online: Silver Shadow và Pink Gold.

Việc giữ lại tùy chọn màu đen được xem là bước đi thông minh, đặc biệt trong bối cảnh iPhone 17 Pro Max gây chú ý với tông màu cam nổi bật.

Camera: mở rộng lên f/1.4

Galaxy S26 Ultra tiếp tục sử dụng cảm biến chính 200MP, nhưng điểm nâng cấp đáng chú ý là khẩu độ mở rộng lên f/1.4, so với f/1.7 trên thế hệ trước. Điều này cho phép thu sáng nhiều hơn gần 50%, tương đương tăng khoảng 1/3 stop ánh sáng trong nhiếp ảnh.

Galaxy S26 Ultra: Siêu phẩm màn hình bảo mật cấp độ điểm ảnh, giá không tăng
Galaxy S26 Ultra tiếp tục sử dụng cảm biến chính 200MP. Ảnh: PhoneArena

Kết quả là khả năng chụp thiếu sáng được cải thiện rõ rệt, giảm nhu cầu tăng ISO và hạn chế nhiễu hạt. Đây là bước tinh chỉnh nhỏ nhưng có ý nghĩa thực tế lớn.

Hệ thống tele kép vẫn gồm 3x và 5x. Camera 3x sử dụng cảm biến 10MP, hơi khiêm tốn trong bối cảnh 50MP đã trở nên phổ biến, trong khi camera 5x 50MP cho chi tiết và màu sắc sống động hơn.

Camera siêu rộng đạt 50MP, còn camera selfie 12MP được nâng cấp xử lý AI giúp tái tạo màu da và tóc tự nhiên hơn.

Samsung trình làng Galaxy S26, S26 Plus: Màn hình lớn hơn, nâng cấp sức mạnh AI
Samsung trình làng Galaxy S26, S26 Plus: Màn hình lớn hơn, nâng cấp sức mạnh AI
Máy hỗ trợ quay 8K 30fps với định dạng Advanced Professional Video mới. Công nghệ Super Steady Film sử dụng dữ liệu gyro và gia tốc kế theo thời gian thực để giữ khung hình ổn định. Tính năng Frame hỗ trợ quay 4K tự động lấy khung nhờ AI xử lý từ cảm biến 8K.

Bên cạnh đó, Pro Scaler cải thiện độ nét cạnh viền, còn mDNIe (Multi-Domain Neural Image Engine) tối ưu độ chính xác màu sắc, đặc biệt hữu ích khi chụp hoàng hôn, vốn là “bài toán khó” với nhiều smartphone.

Các công cụ AI như Photo Assist, Creative Studio hay Audio Eraser tiếp tục được nâng cấp, cho phép chỉnh sửa ảnh, tạo sticker, xóa tạp âm video trực tiếp trên nhiều ứng dụng.

Hiệu năng Snapdragon mạnh mẽ, tản nhiệt tốt hơn

Galaxy S26 Ultra trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên toàn cầu, thay vì chia thị trường như bản thường và Plus (có thể dùng Exynos 2600). Máy có tùy chọn RAM 12 GB hoặc 16GB (phiên bản 1TB mới có 16GB).

Samsung thiết kế lại buồng tản nhiệt và vật liệu truyền nhiệt mới, giúp tăng 20% khả năng tản nhiệt. Điều này đảm bảo các tác vụ nặng như chơi game hay xử lý video không gây quá nhiệt.

Pin vẫn 5.000 mAh, nhưng sạc nhanh hơn

Dung lượng pin tiếp tục dừng ở 5.000 mAh, năm thứ bảy liên tiếp Samsung giữ nguyên mức này cho dòng Ultra. Trong bối cảnh mức giá 1.299 USD, đây có thể xem là điểm yếu.

Bù lại, tốc độ sạc được cải thiện. Máy có thể đạt 75% pin trong khoảng 30 phút khi sạc có dây. Dù chưa thể so với các hãng Trung Quốc, đây vẫn là bước tiến so với thế hệ trước.

AI và bảo mật: Hệ sinh thái thông minh hơn

Galaxy S26 Ultra được định vị là “AI phone”. Các tính năng như Screenshot Analyzer, Now Brief, Now Bar hay Circle to Search đều được tích hợp sâu hơn. Trợ lý Bixby hỗ trợ điều khiển ngôn ngữ tự nhiên và tìm kiếm web theo thời gian thực.

Galaxy S26 Ultra: Siêu phẩm màn hình bảo mật cấp độ điểm ảnh, giá không tăng
Galaxy S26 Ultra có giá khởi điểm 1.299 USD. Ảnh: PhoneArena

Tính năng Call Screening cho phép AI trả lời số lạ trước và cung cấp bản ghi nội dung. Secure Elements cùng bảo mật hậu lượng tử tăng cường mã hóa. Privacy Alerts cảnh báo ứng dụng truy cập quyền nhạy cảm, còn Private Album cho phép khóa ảnh, video riêng tư.

Giá không tăng: tin vui hiếm hoi

Galaxy S26 Ultra có giá khởi điểm 1.299 USD cho bản 12GB + 256GB. Trong bối cảnh giá chip tăng 50–60% thời gian qua, việc Samsung giữ nguyên giá được xem là động thái tích cực. Máy mở đặt trước từ 26/2 và chính thức lên kệ ngày 11/3.

Với màn hình bảo mật độc nhất, camera sáng hơn và hiệu năng mạnh mẽ, Galaxy S26 Ultra không chỉ là bản nâng cấp thường niên mà còn là tuyên ngôn công nghệ của Samsung trong năm 2026.

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Cảm giác: 26°C
mây cụm
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Khánh Hòa

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mây đen u ám
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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 17802 18076 18652
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CHF 31688 32068 32716
CNY 0 3849 3942
EUR 29519 29740 30824
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HKD 0 3219 3422
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KRW 0 16 18
NZD 0 15035 15626
SGD 19859 20141 20722
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Cập nhật: 31/07/2026 05:00
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USD 26,110 26,110 26,490
USD(1-2-5) 25,066 - -
USD(10-20) 25,066 - -
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CZK 0 1190 0
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HKD 0 3355 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6645 0
NOK 0 2750 0
NZD 0 15129 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2710 0
SGD 19998 20128 20855
THB 0 726.7 0
TWD 0 805 0
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Cập nhật: 31/07/2026 05:00
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EUR 29,455 29,555 31,211
CAD 18,311 18,411 19,717
SGD 20,078 20,228 20,784
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XAU 13,768,000 0 14,172,000
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THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 31/07/2026 05:00

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

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IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

Từ 1/8: Người thôi chức không được thành lập doanh nghiệp trong 14 lĩnh vực

Từ 1/8: Người thôi chức không được thành lập doanh nghiệp trong 14 lĩnh vực

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

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Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

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Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

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Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

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DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Cục CSGT đề xuất

Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây