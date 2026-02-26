Kinh tế số

Đặt sớm Galaxy S26 series tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng

Anh Tuấn

Anh Tuấn

08:17 | 26/02/2026
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Đáng chú ý, với mức giá ưu đãi khi bán máy cũ lên đời trong chương trình đặt trước tại CellphoneS khách hàng có thể tiết kiệm lên đến 8 triệu đồng.
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Đặt sớm Galaxy S26 series tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng
Hệ thống sẽ mở bán và trả hàng sớm cho khách đặt trước vào tối 22:00 ngày 05/03.

Cụ thể, Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra tại hệ thống CellphoneS có mức giá lần lượt cho phiên bản tiêu chuẩn 25,990,000 đồng, 29,990,000 đồng và 36,990,000 đồng. Đi kèm với đó là bộ quà tặng khi đặt trước tại CellphoneS từ nay đến hết ngày 05/03, với các ưu đãi:

  • Giảm thẳng lên đến 6 triệu tuỳ phiên bản dung lượng,
  • Trợ giá 1 triệu khi thu cũ đổi máy lên đời,
  • Giảm thêm đến 1 triệu cho khách hàng thanh toán qua thẻ tín dụng và cổng thanh toán VNPAY-QR.

Ngoài ra, CellphoneS cũng giảm thêm tới 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 500,000đ khi thu cũ lên đời cho thành viên SMember.

Đặc biệt, chính sách ưu đãi trả góp 3-Không trên giá ưu đãi gồm: trả trước 0đ, lãi suất 0%, không phụ phí; giúp cho khách hàng sở hữu siêu phẩm Galaxy mới với chi phí tối ưu nhất.

Đặt sớm Galaxy S26 series tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng
Người dùng đã có thể trải nghiệm bộ ba Galaxy S26 series tại hệ thống CellphoneS

Khách hàng được giảm thêm đến 50% khi mua kèm phụ kiện bao da Samsung chính hãng, ốp lưng chống sốc, dán cường lực cao cấp bảo vệ, tai nghe, đồng hồ, … trong hệ sinh thái Samsung.

Năm nay, Galaxy S26 series tập trung nâng cấp Galaxy AI toàn diện, trở thành chiếc điện thoại AI dễ sử dụng và trợ thủ đắc lực cho mọi tác vụ. Trong đó, hàng loạt tính năng Galaxy AI được nâng cấp như: chỉnh sửa và định hình nội dung hình ảnh, khoanh tròn nhận dạng và tìm kiếm nhiều đối tượng cùng lúc, cá nhân hóa AI với Tóm tắt thông minh và Thanh tác vụ thông minh, … Đồng thời khả năng quay video nâng cấp với tính năng Khoá đường chân trời chuẩn điện ảnh, cải tiến bộ xử lí và nâng cấp khẩu độ giúp thước phim sắc nét và giảm nhiễu hiệu quả.

Đặc biệt Galaxy S26 Ultra tiên phong tính năng Màn hình chống nhìn trộm chủ động trên điện thoại. Cũng như trang bị vi xử lí Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành riêng cho Galaxy và sạc nhanh 60W.

Đặt sớm Galaxy S26 series tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng
Galaxy S26 series được hoàn thiện thiết kế bền bỉ, tối ưu nhiều tính năng mới trong việc hỗ trợ tác vụ Galaxy AI.

“Galaxy S26 series tuy không thay đổi nhiều về thiết kế nhưng những nâng cấp đột phá về hoàn thiện thiết kế bền bỉ, tối ưu nhiều tính năng mới trong việc hỗ trợ tác vụ Galaxy AI. Đặc biệt với chương trình ưu đãi đặt trước gồm Phiếu mua hàng và trợ giá khi khách hàng thu cũ lên đời giảm tối đa lên đến 8 triệu tuỳ phiên bản dung lượng, chắc chắn Galaxy S26 series vẫn sẽ là thiết bị cao cấp với doanh số bán tốt.” Đại diện CellphoneS chia sẻ.

Khách hàng đang sở hữu thiết bị Samsung cũ đợt này sẽ được tham gia chương trình lên đời ngay từ ngày giai đoạn preorder, với mức giá thu mua cao nhất thị trường từ CellphoneS.

Hệ thống cũng nhận định dòng sản phẩm này rất phù hợp với các công ty truyền thông, sản xuất quay video chụp ảnh, CellphoneS hiện có phòng bán hàng doanh nghiệp S-Business phục vụ các nhu cầu này của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực này.

Bên cạnh Galaxy S, CellphoneS cũng nhận đặt trước tai nghe chống ồn Galaxy Buds 4 và Galaxy Buds 4 Pro và chính thức mở bán từ ngày 06/03. Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm 10% khi mua cùng Galaxy S26 series và tặng kèm ốp lưng Buds Cover.

Đặt sớm Galaxy S26 series tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng
Đặt sớm Galaxy S26 series tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng
CellphoneS hiện đang là 1 trong 4 nhà bán lẻ cao cấp nhất của Samsung tại Thị trường Việt Nam, đem đến cho khách hàng không chỉ mang tới sự an, những trải nghiệm tốt nhất mà còn là những ưu đãi mua hàng rất riêng biệt so với thị trường. Hệ thống tự tin mang đến cho khách hàng nơi mua sắm tin cậy và hàng hóa đa dạng, không chỉ smartphone tablet mà còn các phụ kiện ốp lưng bao da, tai nghe, đồng hồ thuộc hệ sinh thái Samsung.

Khách hàng quan tâm bộ ba sản phẩm Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra có thể tham khảo chi tiết hơn về giá bán và ưu đãi tốt nhất tại website hoặc liên hệ hotline để được tư vấn thông tin sản phẩm, giá bán và đặt hàng qua tổng đài miễn phí 18002097 hoặc có thể tới trực tiếp hơn 170 cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc.

Tổng hợp ưu đãi khi đặt trước Galaxy S26 series tại CellphoneS :

• Giảm lên đến 6.000.000 đồng tuỳ theo phiên bản dung lương.

• Trợ giá 1.000.000 đồng thu cũ đổi mới, với giá thu tốt nhất thị trường.

• Giảm thêm 1.000.000 đồng khi thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc cổng thanh toán VNPAY-QR.

• Trả góp 3-Không trên giá ưu đãi: Trả trước 0 đồng, Lãi suất 0%, Không phụ phí.

• Giảm thêm khi mua kèm phụ kiện tai nghe, đồng hồ, ốp lưng, bao da… trong hệ sinh thái Samsung.

• Ưu đãi dành cho thành viên SMember: giảm đến 5% khi mua máy và phụ kiện, trợ giá đến 500.000 đồng khi thu cũ lên đời.

• Ưu đãi hỗ trợ bán hàng S-Business dành cho doanh nghiệp, phù hợp với công ty truyền thông và sản xuất nội dung.

CellphoneS Galaxy S26 series đặt sớm Mở bán Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

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Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

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