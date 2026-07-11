Kết quả World Cup 2026 ngày 11/7: Tây Ban Nha thắng nghẹt thở Bỉ

Hiệp 1 trận tứ kết World Cup 2026 diễn ra giằng co

Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và tạo ra thế trận cởi mở ngay từ những phút đầu. Tây Ban Nha chủ động kiểm soát bóng, còn Bỉ tổ chức phản công nhanh mỗi khi giành lại quyền kiểm soát.

Sau nhiều pha hãm thành, đội bóng của HLV Luis de la Fuente mở tỷ số ở phút 30. Lamine Yamal thực hiện đường chuyền thuận lợi để Pedro Porro băng xuống bên cánh phải trước khi căng ngang vào trung lộ.

World Cup 2026: Trận đấu giữa Bỉ và Tây Ban Nha diễn ra giằng co

Dani Olmo dứt điểm buộc Thibaut Courtois phải cản phá, nhưng Fabian Ruiz nhanh chóng băng vào đá bồi, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước.

Bỉ đáp trả ngay trước giờ nghỉ. Phút 41, Charles De Ketelaere tận dụng cơ hội trong vòng cấm để đánh bại Unai Simon, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tận dụng sai lầm, Mikel Merino tỏa sáng đưa Tây Ban Nha đi tiếp

Hiệp hai diễn ra với thế trận giằng co khi cả hai đội đều tạo được những cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể tạo khác biệt. Đến phút 88, bước ngoặt của trận đấu mới xuất hiện. Cú sút xa của Pau Cubarsi khiến thủ môn Lammens không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Mikel Merino ập vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha.

Trong hơn 7 phút bù giờ, Bỉ dồn toàn lực lên tấn công và gây sức ép liên tục. Dù Unai Simon có một tình huống xử lý thiếu an toàn, các chân sút của đội bóng áo đỏ vẫn không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa.

World Cup 2026: Mikel Merino tiếp tục tỏa sáng đưa Tây Ban Nha đi tiếp

Chiến thắng trước Bỉ tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và sự hiệu quả của Tây Ban Nha ở những thời điểm quyết định. Đội bóng áo đỏ duy trì quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội tạo ra để kết liễu đối thủ.

Với màn trình diễn ổn định cùng bản lĩnh ở thời khắc quyết định, Tây Ban Nha xứng đáng giành tấm vé vào bán kết World Cup 2026, trong khi Bỉ khép lại hành trình tại giải đấu bằng một thất bại đáng tiếc.