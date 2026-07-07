Kết quả World Cup 2026 ngày 7/7: Tạm biệt Cristiano Ronaldo

Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha phút bù giờ, Ronaldo chia tay World Cup

Trận derby bán đảo Iberia tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra với thế trận cân bằng và tốc độ cao khi cả Bồ Đào Nha lẫn Tây Ban Nha đều tung ra đội hình mạnh nhất. Hai đội liên tiếp tạo ra cơ hội nhưng các chân sút đều thiếu sự chính xác trước sự xuất sắc của hai thủ môn.

Ngay từ đầu trận, Tây Ban Nha chủ động gây sức ép với những pha dứt điểm của Mikel Oyarzabal. Bên kia chiến tuyến, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội cũng đáp trả bằng nhiều tình huống phản công nguy hiểm. Cuối hiệp một, cú sút xa của Nuno Mendes đưa bóng chạm xà ngang, giúp Bồ Đào Nha tiến rất gần bàn mở tỷ số.

World Cup 2026: Ronaldo chia tay giải đấu trong sự tiếc nuối

Sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gia tăng sức ép. Quyết định thay người của HLV Luis de la Fuente tạo ra bước ngoặt khi Mikel Merino được tung vào sân ở những phút cuối.

Phút 90+1, Ferran Torres thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Merino băng xuống dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Những nỗ lực trong thời gian bù giờ còn lại không đủ giúp Bồ Đào Nha tìm được bàn gỡ.

Chiến thắng 1-0 đưa Tây Ban Nha giành quyền vào tứ kết World Cup 2026. Với Bồ Đào Nha, thất bại này khép lại hành trình tại giải đấu, đồng thời đánh dấu lần cuối Cristiano Ronaldo góp mặt ở một kỳ World Cup mà vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vàng.

Bỉ thắng thuyết phục chủ nhà Mỹ, hoàn tất cặp đấu tứ kết với Tây Ban Nha

Ở trận đấu còn lại, Bỉ thể hiện sự vượt trội khi đánh bại chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 để giành quyền đi tiếp. Đội bóng châu Âu nhập cuộc chủ động và mở tỷ số ngay phút thứ 9 sau pha lập công của Charles De Ketelaere. Mỹ gỡ hòa ở phút 30 từ cú đá phạt của Malik Tillman khi bóng đổi hướng trước khi đi vào lưới.

Tuy nhiên, lợi thế cân bằng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Ba phút sau, De Ketelaere hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu chính xác, giúp Bỉ khép lại hiệp một với lợi thế dẫn bàn.

World Cup 2026: Bỉ đánh bại Mỹ với tỉ số cách biệt

Sang hiệp hai, Mỹ bộc lộ nhiều sai lầm trong khâu triển khai bóng. Bỉ tận dụng triệt để những sơ hở này để ghi thêm hai bàn thắng do công của Hans Vanaken và Romelu Lukaku, qua đó ấn định chiến thắng 4-1.

Kết quả này giúp Bỉ trở thành đội bóng cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của "Quỷ đỏ" sẽ là Tây Ban Nha, hứa hẹn tạo nên một trong những màn so tài đáng chú ý nhất ở vòng đấu dành cho tám đội mạnh nhất giải.