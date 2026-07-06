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Việt Nam - Đức đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

16:23 | 06/07/2026
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Sáng 6/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Đức (WUS), đại diện bang Hassen, CHLB Đức điều phối các hoạt động hợp tác giữa bang Hessen, CHLB Đức và Việt Nam, TS. Kambiz Ghawami.
Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành Bất động sản trong kỷ nguyên số Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường ký kết chương trình phối hợp công tác với Bộ Khoa học và Công nghệ
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS) TS. Kambiz Ghawami (Ảnh:
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS) TS. Kambiz Ghawami (Ảnh: daibieunhandan.vn).

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao hợp tác giữa bang Hessen, Đức và Việt Nam thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao thế mạnh của Đức nói chung, trong đó có bang Hessen trong hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu (Ảnh:daibieunhandan.vn)
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu (Ảnh:daibieunhandan.vn).

Trong bối cảnh hai nước đang hướng tới những bước phát triển mới, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải mong muốn Chủ tịch WUS sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy các dự án hợp tác hiện tại giữa hai bên, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch WUS, TS. Kambiz Ghawami trân trọng gửi lời chào đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Đoàn nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo - lĩnh vực được lãnh đạo Quốc hội hai bên luôn nhấn mạnh trong các cuộc gặp, tiếp xúc vừa qua.

Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS) TS. Kambiz Ghawami phát biểu (Ảnh:daibieunhandan.vn).
Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS) TS. Kambiz Ghawami phát biểu (Ảnh:daibieunhandan.vn).

TS. Kambiz Ghawami bày tỏ ấn tượng về những thành tựu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; vui mừng khi mỗi lần đến thăm lại được chứng kiến những đổi thay rõ rệt của Việt Nam

Đánh giá cao định hướng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong giai đoạn tới, TS. Kambiz Ghawami cũng cho biết, bang Hassen tập trung nhiều trung tâm nghiên cứu nổi tiếng về khoa học - công nghệ ứng dụng, trí tuệ nhân tạo, chuyển giao công nghệ...

TS. Kambiz Ghawami mong sớm đón Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đến thăm, làm việc tại bang Hessen nhằm trao đổi, xúc tiến hợp tác thiết thực và cụ thể giữa hai bên trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực đào tạo nhân lực chất lượng cao, TS. Kambiz Ghawami vui mừng cho biết, trường Đại học Việt Đức tại TP. Hồ Chí Minh, dự án hợp tác giữa Việt Nam – CHLB Đức trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, vừa được chọn là một trong những cơ sở đào tạo giáo dục đại học mũi nhọn của Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS) TS. Kambiz Ghawami chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu (Ảnh:
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS) TS. Kambiz Ghawami chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu (Ảnh:daibieunhandan.vn).

Chia sẻ các nhiệm vụ chủ yếu và lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải mong muốn có các dự án hợp tác cụ thể giữa hai bên liên quan đến lĩnh vực Ủy ban phụ trách, góp phần tăng cường năng lực cho các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

TS. Kambiz Ghawami khẳng định, thời gian tới sẽ đóng vai trò “cầu nối”, tích cực phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhằm thúc đẩy các hoạt động trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát trong lĩnh vực này giữa Việt Nam và bang Hessen, CHLB Đức.

Việt Nam - Đức Khoa học và Công nghệ đổi mới sáng tạo Chuyển đổi số Nguồn nhân lực chất lượng cao

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,190 ▼140K 14,890 ▼140K
Trang sức 99.99 14,200 ▼140K 14,900 ▼140K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
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