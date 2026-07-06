Việt Nam - Đức đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS) TS. Kambiz Ghawami (Ảnh: daibieunhandan.vn).

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao hợp tác giữa bang Hessen, Đức và Việt Nam thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao thế mạnh của Đức nói chung, trong đó có bang Hessen trong hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu (Ảnh:daibieunhandan.vn).

Trong bối cảnh hai nước đang hướng tới những bước phát triển mới, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải mong muốn Chủ tịch WUS sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy các dự án hợp tác hiện tại giữa hai bên, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch WUS, TS. Kambiz Ghawami trân trọng gửi lời chào đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Đoàn nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo - lĩnh vực được lãnh đạo Quốc hội hai bên luôn nhấn mạnh trong các cuộc gặp, tiếp xúc vừa qua.

Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS) TS. Kambiz Ghawami phát biểu (Ảnh:daibieunhandan.vn).

TS. Kambiz Ghawami bày tỏ ấn tượng về những thành tựu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; vui mừng khi mỗi lần đến thăm lại được chứng kiến những đổi thay rõ rệt của Việt Nam

Đánh giá cao định hướng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong giai đoạn tới, TS. Kambiz Ghawami cũng cho biết, bang Hassen tập trung nhiều trung tâm nghiên cứu nổi tiếng về khoa học - công nghệ ứng dụng, trí tuệ nhân tạo, chuyển giao công nghệ...

TS. Kambiz Ghawami mong sớm đón Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đến thăm, làm việc tại bang Hessen nhằm trao đổi, xúc tiến hợp tác thiết thực và cụ thể giữa hai bên trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực đào tạo nhân lực chất lượng cao, TS. Kambiz Ghawami vui mừng cho biết, trường Đại học Việt Đức tại TP. Hồ Chí Minh, dự án hợp tác giữa Việt Nam – CHLB Đức trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, vừa được chọn là một trong những cơ sở đào tạo giáo dục đại học mũi nhọn của Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS) TS. Kambiz Ghawami chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu (Ảnh:daibieunhandan.vn).

Chia sẻ các nhiệm vụ chủ yếu và lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải mong muốn có các dự án hợp tác cụ thể giữa hai bên liên quan đến lĩnh vực Ủy ban phụ trách, góp phần tăng cường năng lực cho các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

TS. Kambiz Ghawami khẳng định, thời gian tới sẽ đóng vai trò “cầu nối”, tích cực phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhằm thúc đẩy các hoạt động trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát trong lĩnh vực này giữa Việt Nam và bang Hessen, CHLB Đức.