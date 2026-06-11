Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đồng chủ trì buổi lễ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu.

Tại lễ ký, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã kết chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan, thời gian phối hợp từ tháng 6/2026 đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vũ Hải Quân phát biểu.

Theo chương trình phối hợp công tác, hai cơ quan sẽ phối hợp trong xây dựng, thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nội dung khác có liên quan trong lĩnh vực khoa học - công nghệ; phối hợp thẩm tra, hoàn thiện các dự án Luật trong lĩnh vực khoa học - công nghệ; hợp tác giám sát thi hành các luật, các hoạt động khảo sát, hội nghị, hội thảo, trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, việc hai cơ quan ký kết chương trình phối hợp công tác đặc biệt có ý nghĩa, nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác lập pháp, công tác đối ngoại và phát triển kinh tế tư nhân… hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Để Chương trình hợp tác giai đoạn mới đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị, hai cơ quan tập trung vào ba cơ chế cốt lõi, gồm cơ chế phối hợp chặt chẽ xuyên suốt trong toàn bộ quy trình lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; cơ chế chia sẻ, liên thông dữ liệu về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, ưu tiên của Bộ trong công tác lập pháp thời gian tới là các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực khoa học - công nghệ bám sát, gắn chặt với thực tiễn. Với tinh thần đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đặc biệt đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, từ sớm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thời gian qua nhằm chuẩn bị thẩm tra nhiều dự án Luật chuẩn bị được trình Quốc hội xem xét.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn, Ủy ban Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật và hiệu quả giám sát; bảo đảm sự chủ động, kịp thời và hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.