Quỹ đầu tư quốc gia và cuộc đua thâu tóm tài sản công nghệ. Ảnh minh họa: Getty.

Các quỹ đầu tư quốc gia đang trải qua một cuộc chuyển đổi sâu sắc về mô hình hoạt động. Thay vì ủy thác hàng tỷ USD cho các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp như trong nhiều thập kỷ qua, những tổ chức sở hữu nguồn vốn nhà nước lớn nhất thế giới ngày càng chủ động tìm kiếm thương vụ, mua cổ phần chi phối, xây dựng hệ sinh thái đầu tư và trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và hạ tầng năng lượng đang trở thành những lĩnh vực thu hút dòng vốn quy mô lớn, mở ra cơ hội gia tăng lợi nhuận nhưng đồng thời đặt ra bài toán về năng lực quản trị và an toàn tài sản quốc gia.

Từ người góp vốn đến người định hình cuộc chơi

Theo dữ liệu của Global SWF, tổ chức nghiên cứu chuyên về các nhà đầu tư thuộc sở hữu nhà nước, cung cấp cho CNBC, tổng tài sản của các quỹ đầu tư quốc gia trên thế giới hiện đạt khoảng 16.500 tỷ USD, tăng gần 59% so với mức 10.400 tỷ USD năm 2022 và gấp hơn 9 lần mức 1.800 tỷ USD năm 2005. Công ty tư vấn và kiểm toán PwC dự báo con số này có thể đạt 22.400 tỷ USD vào năm 2030, phản ánh sức mạnh tài chính ngày càng lớn của các tổ chức đầu tư nhà nước trên thị trường vốn quốc tế.

Trong mô hình đầu tư truyền thống, các quỹ đầu tư quốc gia thường đóng vai trò nhà đầu tư góp vốn (LP), cung cấp nguồn tài chính cho các công ty quản lý quỹ (GP) thực hiện việc tìm kiếm cơ hội, thẩm định, mua lại và quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, ranh giới giữa hai nhóm này đang dần thu hẹp khi các tổ chức đầu tư nhà nước xây dựng bộ máy quản lý vốn riêng, tuyển dụng nhân sự chuyên môn và trực tiếp thực hiện các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A). Mubadala Capital của Abu Dhabi và Seviora của Singapore là những ví dụ cho xu hướng phát triển nền tảng quản lý tài sản riêng, qua đó mở rộng quyền chủ động trong việc phân bổ nguồn vốn.

Sự thay đổi thể hiện rõ qua những thương vụ có giá trị hàng chục tỷ USD. Năm 2025, MGX, tổ chức đầu tư công nghệ được thành lập tại Abu Dhabi năm 2024, tham gia thương vụ mua lại Aligned Data Centers trị giá khoảng 40 tỷ USD cùng BlackRock, Nvidia và Microsoft. Trước đó, một liên minh do Mubadala Capital dẫn đầu đã mua lại 68% cổ phần của Fortress, công ty quản lý tài sản thay thế có quy mô tài sản quản lý hơn 48 tỷ USD tại thời điểm được đề cập. Những thương vụ này cho thấy các nhà đầu tư quốc gia đang tìm cách gia tăng quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp và tài sản có giá trị chiến lược, thay vì đơn thuần hưởng lợi nhuận từ các khoản góp vốn.

Theo phân tích của PwC dựa trên dữ liệu PitchBook, nền tảng cung cấp thông tin về thị trường vốn tư nhân, từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2026, Quỹ đầu tư GIC của Singapore ghi nhận 553 giao dịch, Mubadala của Abu Dhabi thực hiện 397 giao dịch, trong khi Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi ghi nhận 367 giao dịch, bao gồm hoạt động của các công ty con. Tần suất giao dịch này cho thấy một số quỹ đầu tư quốc gia đang vận hành với cường độ tương tự những tập đoàn đầu tư tư nhân lớn trên thế giới.

Động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi đến từ khả năng tiết kiệm chi phí và gia tăng quyền tự chủ. Khi trực tiếp thực hiện thương vụ hoặc đồng đầu tư với các công ty quản lý quỹ, nhà đầu tư quốc gia có thể giảm phí quản lý và phần lợi nhuận phải chia sẻ cho đơn vị trung gian. Trong bối cảnh các công ty đầu tư tư nhân gặp khó khăn hơn trong huy động vốn, những tổ chức sở hữu nguồn tài chính dồi dào cũng có vị thế thương lượng tốt hơn, cho phép họ tiếp cận các cơ hội đầu tư trực tiếp với điều kiện thuận lợi.

Khác với nhiều quỹ đầu tư tư nhân hoạt động theo chu kỳ nhất định, các quỹ đầu tư quốc gia có khả năng nắm giữ tài sản trong nhiều thập kỷ, sử dụng nguồn vốn nội bộ để triển khai những dự án đòi hỏi chi phí ban đầu lớn và thời gian thu hồi vốn dài. Đây là lợi thế quan trọng khi nền kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn mở rộng hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu, mạng lưới điện và các nguồn năng lượng phục vụ nhu cầu tính toán ngày càng cao.

Quỹ đầu tư quốc gia và cuộc đua thâu tóm tài sản công nghệ.

Nguồn vốn lớn đi cùng rủi ro đầu tư công nghệ

Việc trực tiếp sở hữu doanh nghiệp giúp các quỹ đầu tư quốc gia chủ động hơn trong phân bổ vốn, song cũng buộc họ đảm nhận những trách nhiệm vốn thuộc về các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp. Từ thẩm định tài chính, đánh giá công nghệ, xây dựng chiến lược kinh doanh đến quản trị nhân sự và kiểm soát rủi ro vận hành, mỗi thương vụ đều đòi hỏi hệ thống quản lý đủ năng lực để bảo toàn và phát triển giá trị tài sản. PwC cảnh báo rằng quá trình xây dựng đội ngũ nhân sự, hệ thống quản trị và năng lực chuyên môn thường diễn ra chậm hơn tốc độ triển khai vốn, tạo ra nguy cơ quá tải khi danh mục đầu tư mở rộng nhanh chóng.

Một thách thức khác là rủi ro tập trung khi nhiều quỹ đầu tư quốc gia cùng đổ vốn vào AI, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện lực. Mặc dù các danh mục đầu tư có thể phân bổ trên nhiều quốc gia, việc cùng phụ thuộc vào một số lĩnh vực công nghệ khiến các tổ chức này dễ chịu tác động đồng thời trước biến động thị trường. Chẳng hạn, nếu nhu cầu sử dụng AI tăng chậm hơn kỳ vọng, chi phí điện năng leo thang hoặc công nghệ xử lý dữ liệu thay đổi nhanh chóng, hiệu quả khai thác của những dự án hạ tầng quy mô lớn có thể chịu ảnh hưởng, kéo theo áp lực đối với giá trị tài sản đầu tư.

Rủi ro thanh khoản cũng trở thành vấn đề cần quan tâm khi nguồn vốn nhà nước ngày càng được phân bổ vào những tài sản khó chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian ngắn. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hoặc khi chính phủ cần nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết, việc thoái vốn khỏi doanh nghiệp chưa niêm yết, dự án năng lượng hay trung tâm dữ liệu có thể gặp khó khăn. Điều này đặt ra yêu cầu cân bằng giữa mục tiêu sinh lời dài hạn và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính quốc gia.

Tuy nhiên, sự lớn mạnh của các quỹ đầu tư quốc gia chưa đồng nghĩa với việc các công ty quản lý quỹ tư nhân sẽ mất vai trò trên thị trường. Thương vụ mua lại nhà phát triển trò chơi điện tử Electronic Arts trị giá 55 tỷ USD, được công bố năm 2025 với sự tham gia của Quỹ Đầu tư Công cộng (PIF) của Ả Rập Xê Út, là ví dụ cho xu hướng hợp tác giữa nguồn vốn nhà nước và các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp. Theo các chuyên gia được CNBC dẫn lời, nguồn vốn lớn không thể thay thế hoàn toàn kinh nghiệm tìm kiếm thương vụ, chuyên môn vận hành và khả năng gia tăng giá trị doanh nghiệp mà các nhà quản lý quỹ đã tích lũy trong nhiều năm.

Cuộc chuyển mình của các quỹ đầu tư quốc gia đang định hình lại mối quan hệ giữa chủ sở hữu vốn và các tổ chức quản lý tài sản. Khi quyền kiểm soát doanh nghiệp trở thành một phần quan trọng trong chiến lược đầu tư, lợi thế cạnh tranh sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào quy mô tài chính mà ngày càng gắn với năng lực quản trị, khả năng nhận diện xu hướng công nghệ và hiệu quả kiểm soát rủi ro. Với hàng chục nghìn tỷ USD tài sản, những quyết định của các quỹ đầu tư quốc gia có thể tác động sâu rộng đến cấu trúc sở hữu doanh nghiệp, sự phát triển của ngành công nghệ và hướng dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu trong những năm tới.