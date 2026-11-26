Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 27/10/2026 công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã HS và có hiệu lực từ ngày 01/01/2027. Thông tư quy định rõ danh mục cấm nhập khẩu bao gồm 13 nhóm sản phẩm chính, trong đó bao gồm: Nhóm Thiết bị văn phòng và xử lý dữ liệu (máy in, fax, copy, máy tính bỏ túi, máy bán vé, máy xử lý dữ liệu tự động…). Nhóm thiết bị viễn thông, âm thanh và hình ảnh (bao gồm điện thoại di động, thiết bị viễn thông, micro, loa, tai nghe, thiết bị phát thanh, truyền hình, camera, ra đa, điều khiển vô tuyến, thiết bị thu phát thanh và màn hình, máy chiếu. Nhóm linh kiện và vật tư công nghệ (bao gồm mạch in, đèn và ống điện tử, mạch tích hợp và dây điện, cáp quang).

Bảng giá iPhone cũ tại Di Động Việt

Chính vì thế có thể nói đây là thời điểm thích hợp nhất để mua sắm một chiếc iPhone cũ đã qua sử dụng.

Nói về thị trường iPhone cũ, trước xu hướng lên đời iPhone thế hệ mới đã kéo theo nguồn cung máy đã qua sử dụng tăng mạnh, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn về dòng máy và mức giá, phù hợp với nhu cầu và tối ưu chi phí.

Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn, thị trường smartphone đã qua sử dụng đang bước vào giai đoạn sôi động nhất năm. Tại hệ thống Di Động Việt, phân khúc máy cũ vẫn luôn duy trì sức hút và tệp khách hàng riêng. Đặc biệt sau hai đợt ra mắt iPhone mới là iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo, lượng khách hàng lên đời đã bổ sung nguồn hàng dồi dào cho thị trường máy cũ, trải dài từ bản tiêu chuẩn đến dòng cao cấp.

Trong chương trình Black Friday, người dùng sẽ có cơ hội mua những chiếc iPhone đã qua sử dụng với chi phí hấp dẫn

Trong chương trình Black Friday vừa được Di Động Việt tung ra, người dùng sẽ có cơ hội mua những chiếc iPhone đã qua sử dụng với chi phí thấp hơn máy mới. Người mua không chỉ có cơ hội tiếp cận được các đời iPhone cấu hình cao, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh, giải trí và công việc hằng ngày, mà hiện tại nguồn hàng cũng đa dạng hơn, giúp khách hàng có thêm lựa chọn về phiên bản, dung lượng và mức giá, đặc biệt ở nhóm iPhone Pro và Pro Max.

Cụ thể, tại Di Động Việt, các sản phẩm iPhone đã qua sử dụng được trải qua quy trình kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường, đi kèm chính sách bảo hành minh bạch. Qua đó, người dùng có thêm cơ sở đánh giá tình trạng thiết bị, hạn chế rủi ro khi lựa chọn máy cũ.

Trong danh mục thiết bị đã qua sử dụng, nhóm iPhone Pro và Pro Max tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ cấu hình mạnh, màn hình lớn và hệ thống camera đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dài hạn. Và trong chương trình Black Friday tri ân khách hàng lần này diễn ra từ ngày 26/11 - 29/11, rất nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Ví dụ như iPhone 17 Pro Max cũ được áp dụng giá ưu đãi 29,09 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 34,09 triệu đồng cho bản 512GB. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với người dùng muốn trải nghiệm dòng Pro Max thế hệ mới, sở hữu cấu hình và camera cao cấp với mức chi phí tiết kiệm hơn.

iPhone 13 128GB cũ màu Hồng hiện có giá chỉ 8,79 triệu đồng

Ở phân khúc thấp hơn, iPhone 16 Pro Max 256GB LL/A cũ phiên bản Titan Trắng có giá ưu đãi 24,59 triệu đồng; iPhone 16 Pro 128GB cũ phiên bản Titan Sa Mạc có giá 20,59 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ phiên bản Titan Tự Nhiên được áp dụng mức giá giảm còn 20,99 triệu đồng. Các mẫu máy này mang đến thêm lựa chọn cho người dùng muốn sở hữu iPhone dòng Pro với mức chi phí hợp lý hơn.

Đối với các dòng máy có mức giá dễ tiếp cận hơn như iPhone 14 Pro Max 128GB cũ màu Tím hiện được ưu đãi còn 16,69 triệu đồng, iPhone 14 Pro 256GB cũ màu Tím có giá 16,09 triệu đồng. Đặc biệt, iPhone 13 128GB cũ màu Hồng có giá 8,79 triệu đồng, phù hợp với người dùng lần đầu trải nghiệm hệ sinh thái iOS hoặc cần thiết bị phục vụ các nhu cầu học tập, làm việc và giải trí hằng ngày.

Song song các ưu đãi về giá, Di Động Việt còn triển khai nhiều chính sách hậu mãi nhằm giúp khách hàng an tâm hơn khi lựa chọn thiết bị đã qua sử dụng như Chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày, Bảo hành 1 đổi 1 phần cứng trong 6 tháng và Bảo hành pin lên đến 10 năm. Đặc biệt, hệ thống còn hỗ trợ dùng thử miễn phí trong 30 ngày đối với các dòng sản phẩm (ngoại trừ iPhone Duo), giúp khách hàng có thêm thời gian trải nghiệm và đánh giá mức độ phù hợp.

Ngoài ra, chương trình Thu cũ - Đổi mới trợ giá thêm đến 3,5 triệu đồng tùy sản phẩm, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khi nâng cấp thiết bị. Học sinh, sinh viên được giảm thêm đến 5%, tối đa 500.000 đồng; thành viên D.Member nhận ưu đãi giảm thêm đến 1% theo chính sách áp dụng.

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu các dòng iPhone cũ hoặc mua các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).