TOP iPhone cũ hot nhất tháng 10

Lý giải cho điều này, đại diện một nhà bán lẻ cho biết, do ảnh hưởng từ sức nóng của thế hệ iPhone mới, lượng giao dịch iPhone LikeNew (máy đã qua sử dụng) cũng sẽ tăng theo, tâm lý người dùng cũng hy vọng nhóm người dùng tham gia chương trình thu cũ đổi mới sẽ giúp cho thị trường iPhone LikeNew trở nên dồi dào hơn.

iPhone cũ luôn có tệp người dùng riêng.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điều này thông qua một xu hướng tiêu dùng hợp lý hơn của người, đó là ưu tiên hiệu năng thực tế, tính ổn định và trải nghiệm dài hạn thay vì chỉ chạy theo thế hệ mới. Với mặt bằng giá hiện nay, việc sở hữu một chiếc iPhone LikeNew không chỉ giúp tiết kiệm lên đến hàng triệu đồng, mà còn là lựa chọn thông minh trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Để đón đầu xu hướng của thị trường, hệ thống Di Động Việt đã chính thức triển khai chương trình “Lễ hội máy cũ” diễn ra từ ngày 25/10 - 30/10, mang đến cơ hội vàng sở hữu các mẫu iPhone LikeNew với mức giá tối ưu nhất.

“Khách hàng có xu hướng tìm đến các dòng flagship cũ vì hiệu năng mạnh mẽ và thiết kế cao cấp, trong khi chi phí lại tiết kiệm hơn đáng kể. Đây cũng là giai đoạn giá iPhone cũ được điều chỉnh hấp dẫn nhất trong năm”. Đại diện Di Động Việt cho biết.

iPhone 12 Pro Max cũ vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn ở thời điểm này

Trong chương trình “Lễ hội máy cũ” này các dòng iPhone flagship đã qua sử dụng sẽ được điều chỉnh giá giảm sâu, đơn cử như iPhone 12 Pro Max cũ giá chỉ còn từ 11,39 triệu đồng, iPhone 13 Pro Max cũ có giá chỉ từ 13 triệu đồng, giảm đến 7,9 triệu đồng so với giá niêm yết; iPhone 14 Pro Max cũ giá chỉ từ 16,79 triệu đồng. Các dòng máy này đều phù hợp nhóm khách hàng thích trải nghiệm trên màn hình lớn và cấu hình mạnh.

Hai phiên bản Pro Max khác cũng đang rất được người dùng săn lùng đó là iPhone 16 Pro Max cũ giá còn 26,39 triệu đồng và iPhone 15 Pro Max cũ giá chỉ còn từ 22,79 triệu đồng.

Bên cạnh các phiên bản Pro Max, thì phiên bản Pro cũng có mức giá cực kì hấp dẫn, ví dụ như iPhone 14 Pro cũ có giá từ 16,19 triệu đồng.

Các dòng iPhone bản tiêu chuẩn với ngoại hình như mới, giá giảm sâu trong “Lễ hội máy cũ”

Không chỉ áp dụng đối với dòng flagship, tại “Lễ hội máy cũ” Di Động Việt còn điều chỉnh mức giá rất tốt cho các dòng máy tiêu chuẩn, mang đến nhiều sự lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của các tệp người dùng. Cụ thể, iPhone 8 Plus cũ và iPhone Xs cũ là những model được đánh giá cao so với các máy trong cùng tầm giá, rất phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Theo đó, iPhone 8 Plus có giá chỉ từ 3,19 triệu đồng; iPhone Xs cũ bản 256GB chỉ còn từ 4,99 triệu đồng. Khách hàng còn được giảm thêm đến 500 nghìn đồng khi tham gia trade-in.

Bên cạnh giá bán cạnh tranh, thì chính sách hậu mãi cũng là yếu tố then chốt giúp người dùng yên tâm hơn khi chọn máy cũ. Tại Di Động Việt, khách hàng sẽ được bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày, dùng thử miễn phí 7 ngày, và có thể đổi - trả - hoàn tiền kể cả khi không còn nhu cầu sử dụng.

Hay trong chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, người dùng sẽ được trợ giá thêm đến 3 triệu đồng, trong khi quy trình kiểm tra máy của khách chỉ đánh giá ngoại quan, không bung máy, đảm bảo tính nguyên vẹn và minh bạch.

Ngoài ra, với chương trình “Trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước, khách hàng sẽ linh hoạt tài chính, nâng cấp thiết bị trở nên dễ dàng hơn.

Bảng giá iPhone cũ tại Di Động Việt trong chương trình "Lễ hội máy cũ" diễn ra từ ngày 25/10 - 30/10

“Thay vì chờ các chương trình giảm giá cuối năm, nhiều khách hàng chọn mua máy cũ ngay trong tháng 10 vì đây là giai đoạn giá ổn định và nguồn hàng đẹp, đa dạng nhất. Người dùng chỉ cần chọn hệ thống uy tín để đảm bảo chất lượng và quyền lợi bảo hành”. Đại diện Di Động Việt nhận định.

Người dùng quan tâm các dòng iPhone cũ có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).