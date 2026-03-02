Chuyển động số
Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

22:59 | 02/03/2026
Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia vừa chính thức giới thiệu nền tảng hỗ trợ và tư vấn mang tên DARA (Digital Addiction Response Assistance), nhằm phòng ngừa và xử lý tình trạng nghiện trò chơi điện tử, đặc biệt trong nhóm trẻ em và thanh thiếu niên.
Tình trạng nghiện game quá mức thường gặp ở trẻ em trong độ tuổi đi học. Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số (Komdigi) ghi nhận tỷ lệ nghiện game ở học sinh trung học lên tới hơn 30%.

"Nghiên cứu cho thấy khoảng 33% đến 39% học sinh trung học ở Indonesia trong một số mẫu khảo sát rơi vào nhóm nghiện từ mức độ trung bình đến nặng. Như vậy, mức độ trung bình đến nặng chiếm hơn 30%, hay chính xác hơn là 33%", Bộ trưởng ruyền thông và Kỹ thuật số, bà Meutya Hafid cho biết.

Bà cũng nhấn mạnh rằng chứng nghiện game ảnh hưởng đến 1,96% đến 3% dân số toàn cầu. Nguy cơ cao nhất là ở các nam thanh niên và người trẻ tuổi.

Bà Meutya Hafid không phủ nhận rằng trò chơi điện tử có thể giúp con người trở nên sáng tạo và bà ấy sẽ tiếp tục ủng hộ ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, ở mặt khác cũng tồn tại nhiều tác động tiêu cực, bao gồm cả nghiện game.

Trong dịp này, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia (Komdigi) đã ra mắt dịch vụ đa nền tảng mang tên DARA. Nền tảng này được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiện game.

Theo Meutya, DARA xuất phát từ những trăn trở của xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh gặp khó khăn trong việc đối mặt với sự thay đổi hành vi của con em mình khi chơi game trực tuyến quá mức.

DARA được thiết kế như một người bạn để chia sẻ và tư vấn riêng tư. Nhờ đó, trẻ em Indonesia có thể tìm kiếm sự hỗ trợ về tình trạng nghiện game trực tiếp trên nền tảng này.

“Chúng tôi hy vọng với dịch vụ này, các em có thể chủ động tìm đến để được giúp đỡ về tình trạng nghiện game của mình. Một lần nữa, chúng tôi không muốn cấm game, vì có nhiều yếu tố sáng tạo tích cực. Tuy nhiên, với những em bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực, các em cần được hỗ trợ và nhà nước phải hiện diện ở đó”. bà nói.

Nghiện điện thoại di động

So với các quốc gia khác ở Đông Nam Á, Indonesia có một lợi thế rõ rệt. Cụ thể, khi nói đến chứng nghiện màn hình điện thoại thông minh, Indonesia là "vua" của khu vực, vượt qua các nước láng giềng như Malaysia và Singapore.

Ngay cả trên phạm vi toàn cầu, Indonesia cũng xếp thứ hai, chỉ sau Ấn Độ, quốc gia dẫn đầu danh sách theo công ty nghiên cứu Sensor Tower.

Báo cáo cho thấy người Indonesia đã dành 414 tỷ giờ sử dụng ứng dụng di động trong suốt năm 2025. Họ truy cập mạng xã hội nhiều nhất, trong đó TikTok là nền tảng được truy cập thường xuyên nhất.

Người Indonesia cũng thường xuyên truy cập các ứng dụng xem phim ngắn, chẳng hạn như Melolo, ứng dụng này đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng lượt tải xuống 329% vào năm ngoái. Ngoài ra, các ứng dụng tiện ích, đa phương tiện, ngân hàng và ví điện tử, cho vay trực tuyến, phát trực tuyến, OTT, nhắn tin tức thời, viễn thông và thương mại điện tử cũng nằm trong số những ứng dụng được truy cập nhiều nhất.

Trong khi đó, Ấn Độ dành nhiều thời gian trước màn hình hơn, gấp khoảng ba lần so với Indonesia, với 1,2 nghìn tỷ giờ sử dụng màn hình. Hoa Kỳ đứng thứ ba, dành 385 giờ trước điện thoại.

Tại Đông Nam Á, Philippines xếp thứ 8, Việt Nam xếp thứ 11 và Thái Lan xếp thứ 15.

Ngay cả tên của Malaysia, Myanmar, Brunei Darussalam và Lào cũng không nằm trong danh sách 20 quốc gia hàng đầu. Điều này có nghĩa là cư dân của các quốc gia này không quá nghiện điện thoại di động.

Trung Quốc, quốc gia được biết đến là quê hương của nhiều nhà phát triển ứng dụng di động, hóa ra người dân nước này không đặc biệt nghiện các thiết bị di động. Quốc gia này xếp thứ chín trên toàn cầu và dành 148 tỷ giờ cho các thiết bị di động.

Mẹo để vượt qua chứng nghiện điện thoại di động

Dưới đây là một số việc bạn có thể làm để vượt qua chứng nghiện điện thoại di động, trích dẫn từ trang Alodokter:

Tránh sử dụng thiết bị điện tử khi đang đi bộ hoặc lái xe. Hoạt động này có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Nếu bạn nhất thiết phải sử dụng thiết bị điện tử, tốt nhất nên dừng lại khi đang đi bộ hoặc lái xe để kiểm tra điện thoại.

Thiết lập và giới hạn thời gian sử dụng thiết bị. Xác định thời gian tối đa cho việc sử dụng điện thoại di động.

Lưu ý, nếu công việc của bạn yêu cầu sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài, tốt nhất là nên tìm các hoạt động khác không liên quan đến điện thoại sau khi tan làm.

Đừng sử dụng thiết bị điện tử khi ở cùng người khác. Hãy giao tiếp trực tiếp khi gặp gỡ để tập trung vào cuộc trò chuyện.

Ngoài việc giới hạn thời gian, hãy thiết lập các khu vực không sử dụng thiết bị điện tử. Bạn phải cam kết thực hiện điều này, ngay cả khi đó là quy tắc tự đặt ra.

Hãy tham gia vào các hoạt động lành mạnh hơn thay vì sử dụng thiết bị điện tử. Điều này có thể bao gồm tập thể dục hoặc đọc sách. Ngoài ra, hãy tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ.

