VinFast với BNI ký MOU xây dựng hệ sinh thái giao thông bền vững

Tổng Bí thư Tô Lâm và các bộ trưởng Việt Nam, Indonesia chứng kiến lễ ký kết MOU giữa Công ty VinFast và Ngân hàng BNI tại Indonesia - Ảnh: VF.

Theo thỏa thuận, VinFast và BNI sẽ cùng nhau xây dựng hệ sinh thái giao thông bền vững, tập trung vào các giải pháp tài chính giúp người dân Indonesia dễ dàng sở hữu xe điện.

BNI không chỉ đóng vai trò đối tác chiến lược, cung cấp nguồn vốn và tư vấn chuyên sâu mà còn hỗ trợ VinFast, các công ty trong hệ sinh thái Vingroup cùng khách hàng, đối tác tiếp cận sản phẩm tài chính ưu việt.

Ngược lại, VinFast cam kết mang đến ưu đãi đặc biệt về giá xe, dịch vụ và giải pháp tài chính linh hoạt dành cho nhân viên, đối tác của BNI. Hợp tác này còn hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững.

Hai bên dự kiến triển khai các chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, góp phần đẩy nhanh quá trình đạt mục tiêu Net Zero và khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Indonesia ngày càng bền chặt.

Bà Phạm Thùy Linh, Phó Tổng giám đốc VinFast toàn cầu - nhấn mạnh đồng hành cùng BNI, VinFast mong muốn giúp người dân Indonesia chuyển đổi sang xe điện dễ dàng, góp phần tạo giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Trong khi đó, ông Agung Prabowo - thành viên HĐQT BNI bày tỏ ấn tượng với hệ sinh thái "Vì tương lai Xanh" của VinFast. "Sự hợp tác này không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh mà còn củng cố quan hệ hai nước, hướng tới thịnh vượng lâu dài", ông Agung Prabowo khẳng định.

Chỉ sau hơn một năm có mặt tại Indonesia, VinFast đã khởi công nhà máy lắp ráp, ra mắt dòng xe điện đa dạng và xây dựng mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ rộng khắp. Sự hợp tác với BNI được xem là "cú hích" để VinFast tiếp tục bứt phá, đưa xe điện Việt Nam tiến xa trên bản đồ khu vực.