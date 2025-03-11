Chương mới về hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Indonesia

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Brian Yuliarto trao Ý định thư về hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Trước đó, hai Bộ trưởng đã có buổi làm việc để thảo luận các nội dung, khả năng hợp tác cụ thể giữa hai bên. Việt Nam và Indonesia có nhiều điểm tương đồng về định hướng phát triển, đặt mục tiêu vượt qua bẫy thu nhập trung bình và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Hai nước đều xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ là động lực chính để phát triển bứt phá, đạt mức tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

Hai Bộ trưởng ký Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hai Bộ trưởng đã trao đổi về các định hướng lớn, chính sách của mỗi nước về khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình, dự án nghiên cứu phát triển, tăng cường ứng dụng công nghệ trong các ngành kinh tế.

Hai Bộ trưởng trao đổi về các khả năng hợp tác giữa hai Bộ

Hai Bộ trưởng đã thảo luận và nhất trí sẽ ưu tiên triển khai các chương trình hợp tác giữa hai Bộ, tăng cường kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học và các trung tâm khởi nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo của hai bên.