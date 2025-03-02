Hiệp Hội Điện tử toàn cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Hiệp Hội Điện tử toàn cầu (IPC) làm việc chính thức với Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV). Ảnh: HC

Theo đó, IPC mong muốn hợp tác và tập trung vào các chương trình đào tạo kỹ năng, đào tạo lại kỹ năng và đào tạo nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam, trong bối cảnh ngành công nghiệp điện tử trong nước đang đứng trước cơ hội bứt phá, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam đang dần trở thành điểm đến quan trọng trong chiến lược dịch chuyển sản xuất toàn cầu, đặc biệt khi nhiều tập đoàn công nghệ lớn chuyển hướng ra khỏi Trung Quốc, xu hướng dịch chuyển nhà máy thông minh sang Việt Nam. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội này, các doanh nghiệp Việt cần cải thiện mạnh mẽ về công nghệ, nâng cao năng lực quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Gaurab Majumdar, Phó Chủ tịch IPC Đông Nam Á nhận định: “Vị trí địa lý, sự ổn định chính trị và quan hệ quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam giúp nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho việc dịch chuyển và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được thúc đẩy bởi đầu tư nước ngoài, xuất khẩu, tiêu dùng trong nước và đầu tư công. Các động lực tăng trưởng mới của Việt Nam là chuyển đổi số, nền kinh tế xanh và tuần hoàn với trọng tâm là các hoạt động R&D, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Ông Gaurab Majumdar, Phó Chủ tịch IPC Đông Nam Á. Ảnh: HC

Trong buổi làm việc với REV, IPC bày tỏ mong muốn hợp tác toàn diện với cộng đồng doanh nghiệp, Trường, Viện nghiên cứu về điện tử tại Việt Nam. Trước mắt, IPC đề xuất sẽ phối hợp với REV để kết nối các doanh nghiệp điện tử trong nước trở thành thành viên chính thức, từ đó tiếp cận trực tiếp kho tài nguyên của IPC, bao gồm hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, các khóa đào tạo chuyên sâu, cũng như cơ hội tham gia vào mạng lưới doanh nghiệp điện tử toàn cầu. Bên cạnh đó, IPC và REV sẽ đồng tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội nghị khoa học và các sự kiện giới thiệu công nghệ mới, tập trung vào những chủ đề trọng điểm như công nghệ mạch in tiên tiến, công nghệ bán dẫn, sản xuất thông minh và chuyển đổi số trong ngành điện tử.

Nhà máy TCE EMS (Hội viên Hội REV) tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công ty EMS Tier 3 hàng đầu của Việt Nam

Một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành điện tử Việt Nam hiện nay là tỷ lệ nội địa hóa thấp, phần lớn doanh nghiệp chỉ tham gia các công đoạn gia công, lắp ráp đơn giản với giá trị gia tăng thấp. Điều này khiến Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và khó đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ các tập đoàn đa quốc gia. IPC kỳ vọng thông qua hợp tác với REV, doanh nghiệp Việt Nam sẽ từng bước tiếp cận và tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất điện tử theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay, các tiêu chuẩn của IPC đã được các doanh nghiệp tại hơn 70 quốc gia áp dụng, trở thành thước đo bắt buộc đối với các nhà sản xuất linh kiện và thiết bị điện tử trên toàn cầu.

Ông Gaurab Majumdar, Phó Chủ tịch IPC Đông Nam Á cho hay: “IPC dự định hỗ trợ chương trình giáo dục cho các công ty điện tử Việt Nam. Đối với các công ty OEM toàn cầu, việc đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực điện tử được áp dụng cho toàn bộ quy trình sản xuất là điều kiện tiên quyết đối các nhà thầu phụ và nhà tích hợp hệ thống-SI thực hiện”.

Quang cảnh buổi làm việc giữa REV và IPC. Ảnh: HC

Theo ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch REV, nếu sự hợp tác này thành hiện thực, nó không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ và tiêu chuẩn mới, mà còn tạo ra hệ sinh thái phát triển đồng bộ từ đào tạo, nghiên cứu đến sản xuất. Đây cũng là cơ hội để ngành điện tử Việt Nam chuyển mình từ gia công giá trị thấp sang sản xuất theo tiêu chuẩn cao cấp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Gaurab Majumdar cho hay: “IPC cung cấp chương trình đào tạo được công nhận trên toàn cầu, có thể truy soát trong ngành, kỹ năng tay nghề và các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực hàn, lắp ráp sản phẩm điện tử, lắp ráp cáp điện và dây điện, làm lại/ sửa đổi và sửa chữa các cụm lắp ráp điện tử. IPC thông qua các sự kiện thương mại của mình sẽ khám phá các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam để kết nối với các công ty toàn cầu”,

Vị đại diện IPC cũng cho biết, IPC kế hoạch tổ chức Cuộc thi Hàn tay điện tử IPC tại Việt Nam vào tháng 9 tới tại sự kiện triễn lãm NEPCON Việt Nam, với giải thưởng là suất tham dự cuộc thi quốc tế tại Đức và được IPC tài trợ toàn bộ chi phí.

Việt Nam đang là điểm đến của hàng loạt "ông lớn" công nghệ như Samsung, LG, Intel, Foxconn... Ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) chiếm 6,6 phần trăm GDP của Việt Nam. Sản xuất phần cứng/ điện và điện tử (E&E) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu của ngày ICT Việt Nam. Sản phẩm điện tử đứng đầu tổng doanh thu xuất khẩu của Việt Nam và đóng góp hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Để ngành công nghiệp điện tử nội địa không chỉ dừng ở vai trò gia công, phụ trợ, Việt Nam rất cần sự đồng hành, hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế uy tín như IPC, đồng thời tăng cường sự kết nối, dẫn dắt của các Hội chuyên ngành trong nước.

Chỉ khi có sự phối hợp đồng bộ từ chính sách vĩ mô, sự vào cuộc tích cực của Bộ, Ban, Ngành, các Hội chuyên ngành và sự hợp tác hiệu quả với các tổ chức toàn cầu, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam mới có cơ hội bứt phá, chuyển mình từ gia công giá rẻ sang sản xuất công nghệ cao, thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên kinh tế số.