RevNews

Hiệp Hội Điện tử toàn cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Hùng Cường

Hùng Cường

10:45 | 02/03/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày 28/2/2025, Hiệp Hội Điện tử toàn cầu (tổ chức phát triển tiêu chuẩn - IPC) vừa có buổi làm việc chính thức với Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV), mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực sản xuất điện tử.
Theo đó, IPC mong muốn hợp tác và tập trung vào các chương trình đào tạo kỹ năng, đào tạo lại kỹ năng và đào tạo nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam, trong bối cảnh ngành công nghiệp điện tử trong nước đang đứng trước cơ hội bứt phá, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hiệp Hội Điện tử toàn cầu (IPC) làm việc chính thức với Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV). Ảnh: HC
Hiệp Hội Điện tử toàn cầu (IPC) làm việc chính thức với Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV). Ảnh: HC

Việt Nam đang dần trở thành điểm đến quan trọng trong chiến lược dịch chuyển sản xuất toàn cầu, đặc biệt khi nhiều tập đoàn công nghệ lớn chuyển hướng ra khỏi Trung Quốc, xu hướng dịch chuyển nhà máy thông minh sang Việt Nam. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội này, các doanh nghiệp Việt cần cải thiện mạnh mẽ về công nghệ, nâng cao năng lực quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Gaurab Majumdar, Phó Chủ tịch IPC Đông Nam Á nhận định: “Vị trí địa lý, sự ổn định chính trị và quan hệ quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam giúp nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho việc dịch chuyển và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được thúc đẩy bởi đầu tư nước ngoài, xuất khẩu, tiêu dùng trong nước và đầu tư công. Các động lực tăng trưởng mới của Việt Nam là chuyển đổi số, nền kinh tế xanh và tuần hoàn với trọng tâm là các hoạt động R&D, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Ông Gaurab Majumdar, Phó Chủ tịch IPC Đông Nam Á. Ảnh: HC
Ông Gaurab Majumdar, Phó Chủ tịch IPC Đông Nam Á. Ảnh: HC

Trong buổi làm việc với REV, IPC bày tỏ mong muốn hợp tác toàn diện với cộng đồng doanh nghiệp, Trường, Viện nghiên cứu về điện tử tại Việt Nam. Trước mắt, IPC đề xuất sẽ phối hợp với REV để kết nối các doanh nghiệp điện tử trong nước trở thành thành viên chính thức, từ đó tiếp cận trực tiếp kho tài nguyên của IPC, bao gồm hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, các khóa đào tạo chuyên sâu, cũng như cơ hội tham gia vào mạng lưới doanh nghiệp điện tử toàn cầu. Bên cạnh đó, IPC và REV sẽ đồng tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội nghị khoa học và các sự kiện giới thiệu công nghệ mới, tập trung vào những chủ đề trọng điểm như công nghệ mạch in tiên tiến, công nghệ bán dẫn, sản xuất thông minh và chuyển đổi số trong ngành điện tử.

Hiệp Hội Điện tử toàn cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam
Nhà máy TCE EMS (Hội viên Hội REV) tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công ty EMS Tier 3 hàng đầu của Việt Nam

Một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành điện tử Việt Nam hiện nay là tỷ lệ nội địa hóa thấp, phần lớn doanh nghiệp chỉ tham gia các công đoạn gia công, lắp ráp đơn giản với giá trị gia tăng thấp. Điều này khiến Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và khó đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ các tập đoàn đa quốc gia. IPC kỳ vọng thông qua hợp tác với REV, doanh nghiệp Việt Nam sẽ từng bước tiếp cận và tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất điện tử theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay, các tiêu chuẩn của IPC đã được các doanh nghiệp tại hơn 70 quốc gia áp dụng, trở thành thước đo bắt buộc đối với các nhà sản xuất linh kiện và thiết bị điện tử trên toàn cầu.

Ba Hội nghề nghiệp ICT ký hợp tác phối hợp triển khai Nghị quyết 57 Ba Hội nghề nghiệp ICT ký hợp tác phối hợp triển khai Nghị quyết 57

Ông Gaurab Majumdar, Phó Chủ tịch IPC Đông Nam Á cho hay: “IPC dự định hỗ trợ chương trình giáo dục cho các công ty điện tử Việt Nam. Đối với các công ty OEM toàn cầu, việc đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực điện tử được áp dụng cho toàn bộ quy trình sản xuất là điều kiện tiên quyết đối các nhà thầu phụ và nhà tích hợp hệ thống-SI thực hiện”.

Quang cảnh buổi làm việc giữa REV và IPC. Ảnh: HC
Quang cảnh buổi làm việc giữa REV và IPC. Ảnh: HC

Theo ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch REV, nếu sự hợp tác này thành hiện thực, nó không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ và tiêu chuẩn mới, mà còn tạo ra hệ sinh thái phát triển đồng bộ từ đào tạo, nghiên cứu đến sản xuất. Đây cũng là cơ hội để ngành điện tử Việt Nam chuyển mình từ gia công giá trị thấp sang sản xuất theo tiêu chuẩn cao cấp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Gaurab Majumdar cho hay: “IPC cung cấp chương trình đào tạo được công nhận trên toàn cầu, có thể truy soát trong ngành, kỹ năng tay nghề và các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực hàn, lắp ráp sản phẩm điện tử, lắp ráp cáp điện và dây điện, làm lại/ sửa đổi và sửa chữa các cụm lắp ráp điện tử. IPC thông qua các sự kiện thương mại của mình sẽ khám phá các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam để kết nối với các công ty toàn cầu”,

Vị đại diện IPC cũng cho biết, IPC kế hoạch tổ chức Cuộc thi Hàn tay điện tử IPC tại Việt Nam vào tháng 9 tới tại sự kiện triễn lãm NEPCON Việt Nam, với giải thưởng là suất tham dự cuộc thi quốc tế tại Đức và được IPC tài trợ toàn bộ chi phí.

Việt Nam đang là điểm đến của hàng loạt "ông lớn" công nghệ như Samsung, LG, Intel, Foxconn... Ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) chiếm 6,6 phần trăm GDP của Việt Nam. Sản xuất phần cứng/ điện và điện tử (E&E) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu của ngày ICT Việt Nam. Sản phẩm điện tử đứng đầu tổng doanh thu xuất khẩu của Việt Nam và đóng góp hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Để ngành công nghiệp điện tử nội địa không chỉ dừng ở vai trò gia công, phụ trợ, Việt Nam rất cần sự đồng hành, hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế uy tín như IPC, đồng thời tăng cường sự kết nối, dẫn dắt của các Hội chuyên ngành trong nước.

Chỉ khi có sự phối hợp đồng bộ từ chính sách vĩ mô, sự vào cuộc tích cực của Bộ, Ban, Ngành, các Hội chuyên ngành và sự hợp tác hiệu quả với các tổ chức toàn cầu, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam mới có cơ hội bứt phá, chuyển mình từ gia công giá rẻ sang sản xuất công nghệ cao, thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên kinh tế số.

Hiệp Hội Điện tử toàn cầu -IPC, tiền thân là Viện Mạch In (Institute for Printed Circuits) có trụ sở tại Hoa Kỳ, IPC là tổ chức phát triển tiêu chuẩn và hiệp hội thương mại toàn cầu có các thành viên tại Việt Nam, đại diện cho các công ty OEM và EMS. IPC đang cung cấp chương trình chứng nhận tiêu chuẩn dưới hình thức đào tạo và cấp chứng chỉ cho các chuyên gia tham gia vào sản xuất và quản lý chất lượng của các công ty.

Các tiêu chuẩn IPC giúp đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và tính nhất quán vượt trội trong sản xuất điện tử. Các chương trình chứng nhận IPC, được xây dựng xung quanh các tiêu chuẩn IPC, được ngành công nghiệp phát triển và phê duyệt, và được hướng dẫn bởi các đào tạo viên do IPC chứng nhận.
Sản xuất thông minh trong ngành điện tử: Kết nối và phát triển chuỗi cung ứng Sản xuất thông minh trong ngành điện tử: Kết nối và phát triển chuỗi cung ứng

Vừa qua, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA) phối hợp với Tạp chí Công nghệ mới Step by Step ...
Triển lãm NEPCON 2024: Nơi hội tụ xu hướng công nghệ tiên tiến nhất ngành điện tử Triển lãm NEPCON 2024: Nơi hội tụ xu hướng công nghệ tiên tiến nhất ngành điện tử

Ngày 11/9, Triển lãm Điện tử Quốc tế - NEPCON Việt Nam 2024 lần thứ 17 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây ...
CES 2025: Khi ranh giới công nghệ được đẩy xa hơn CES 2025: Khi ranh giới công nghệ được đẩy xa hơn

Las Vegas (Hoa Kỳ) một lần nữa trở thành tâm điểm công nghệ toàn cầu với Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2025, diễn ...
Cuộc thi Hàn tay điện tử IPC REV IPC ngành công nghiệp điện tử Việt Nam tiêu chuẩn sản xuất điện tử

Bài liên quan

REV-ECIT 2025 được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội

REV-ECIT 2025 được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Tối ưu hóa mạng 5G hỗ trợ triển khai dịch vụ công

Tối ưu hóa mạng 5G hỗ trợ triển khai dịch vụ công

Hội REV khẳng định vai trò thúc đẩy hạ tầng số Việt Nam

Hội REV khẳng định vai trò thúc đẩy hạ tầng số Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Hội REV khẳng định vai trò thúc đẩy hạ tầng số Việt Nam

Hội REV khẳng định vai trò thúc đẩy hạ tầng số Việt Nam

RevNews
TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV), khẳng định vai trò quan trọng của Hội REV trong việc thúc đẩy phát triển hạ tầng số quốc gia tại lễ khai mạc World Mobile Broadband, Cloud and AI Summit 2025 diễn ra chiều 29/5 tại Hà Nội.
GS. Vũ Văn Yêm làm Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

GS. Vũ Văn Yêm làm Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

RevNews
Sáng 6/5, GS. Vũ Văn Yêm chính thức đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội với bốn trọng trách: thu hút nhân tài, thúc đẩy quốc tế hóa, nâng cao xếp hạng và triển khai phân hiệu tại Hưng Yên.
Nhà báo Phạm Văn Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Nhà báo Phạm Văn Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng

RevNews
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng và Phó Chánh Văn phòng REV.
Thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghệ Đông Á

RevNews
Chiều ngày 17/4/2025, Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử, trực thuộc Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV).
Ba Hội nghề nghiệp ICT ký hợp tác phối hợp triển khai Nghị quyết 57

Ba Hội nghề nghiệp ICT ký hợp tác phối hợp triển khai Nghị quyết 57

RevNews
Tại sự kiện "Gặp gỡ ICT - Xuân Ất Tỵ 2025" vừa diễn ra tối ngày 19/2/2025, 3 Hội nghề nghiệp lĩnh vực ICT: Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
26°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
23°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
25°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
33°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
35°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
35°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
21°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
21°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
22°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16527 16795 17367
CAD 18497 18774 19387
CHF 32014 32396 33042
CNY 0 3470 3830
EUR 29915 30187 31214
GBP 34619 35012 35944
HKD 0 3256 3458
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15053 15635
SGD 19911 20193 20715
THB 726 790 844
USD (1,2) 26097 0 0
USD (5,10,20) 26139 0 0
USD (50,100) 26167 26202 26536
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,196 26,196 26,536
USD(1-2-5) 25,149 - -
USD(10-20) 25,149 - -
EUR 30,232 30,256 31,444
JPY 175.23 175.55 182.78
GBP 35,063 35,158 36,013
AUD 16,842 16,903 17,360
CAD 18,742 18,802 19,328
CHF 32,394 32,495 33,279
SGD 20,108 20,171 20,827
CNY - 3,638 3,733
HKD 3,331 3,341 3,439
KRW 17.46 18.21 19.64
THB 773.44 782.99 836.43
NZD 15,096 15,236 15,663
SEK - 2,709 2,800
DKK - 4,039 4,175
NOK - 2,556 2,642
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,829.93 - 6,571.91
TWD 779.28 - 941.93
SAR - 6,912.09 7,269.02
KWD - 83,987 89,245
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,196 26,536
EUR 30,088 30,209 31,339
GBP 34,893 35,033 36,027
HKD 3,318 3,331 3,438
CHF 32,220 32,349 33,261
JPY 174.70 175.40 182.82
AUD 16,785 16,852 17,394
SGD 20,150 20,231 20,779
THB 790 793 828
CAD 18,728 18,803 19,324
NZD 15,185 15,689
KRW 18.13 19.87
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26185 26185 26535
AUD 16710 16810 17375
CAD 18678 18778 19332
CHF 32264 32294 33180
CNY 0 3645.3 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30204 30304 31079
GBP 34928 34978 36091
HKD 0 3365 0
JPY 174.72 175.72 182.24
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6395 0
NOK 0 2570 0
NZD 0 15165 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2740 0
SGD 20073 20203 20933
THB 0 756.1 0
TWD 0 875 0
XAU 12400000 12400000 12800000
XBJ 10500000 10500000 12800000
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,490
USD20 26,180 26,230 26,490
USD1 26,180 26,230 26,490
AUD 16,775 16,875 17,993
EUR 30,298 30,298 31,623
CAD 18,629 18,729 20,048
SGD 20,191 20,341 20,816
JPY 175.27 176.77 181.45
GBP 35,051 35,201 35,989
XAU 12,598,000 0 12,802,000
CNY 0 3,530 0
THB 0 792 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 126,000 128,000
AVPL/SJC HCM 126,000 128,000
AVPL/SJC ĐN 126,000 128,000
Nguyên liệu 9999 - HN 11,200 11,280
Nguyên liệu 999 - HN 11,190 11,270
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 119,900 122,600
Hà Nội - PNJ 119,900 122,600
Đà Nẵng - PNJ 119,900 122,600
Miền Tây - PNJ 119,900 122,600
Tây Nguyên - PNJ 119,900 122,600
Đông Nam Bộ - PNJ 119,900 122,600
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 11,750 12,200
Trang sức 99.9 11,740 12,190
NL 99.99 11,010
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,010
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,960 12,260
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,960 12,260
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,960 12,260
Miếng SJC Thái Bình 12,600 12,800
Miếng SJC Nghệ An 12,600 12,800
Miếng SJC Hà Nội 12,600 12,800
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 126 12,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126 12,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,199 1,224
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,199 1,225
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,194 1,214
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 115,198 120,198
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 83,709 91,209
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 7,521 8,271
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 66,711 74,211
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 63,433 70,933
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 43,279 50,779
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Cập nhật: 28/08/2025 06:00